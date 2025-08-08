Укр
Читать на украинском
Ворвется прошлое: ТОП-3 знака, которые рискуют вернуться к прежним в августе

Даяна Швец
8 августа 2025, 01:20
14
Астрологи прогнозируют эмоционально насыщенный период для трех представителей зодиакального круга.
Для кого август станет шансом все переиграть / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Для кого август станет месяцем второго шанса в любви
  • Что принесет август Овнам, Водолеям и Козерогам

К середине августа им стоит ожидать неожиданных поворотов в сфере личных отношений, вероятно восстановление связи с бывшими возлюбленными. Старые чувства могут снова вспыхнуть. Кто именно стоит перед потенциальным возвращением к прошлым романам, сообщает Главред, ссылаясь на Collective World.

Овен

Для Овнов август может стать месяцем ностальгии по старым отношениям. Не исключены неожиданные сообщения или встречи с теми, кого они когда-то любили. Это заставит задуматься: а не дать ли этим отношениям второй шанс?

Период ретроградного Меркурия только усилит соблазн вернуться в прошлое. Важно, чтобы Овны принимали решения не на эмоциях, а после здравой оценки ситуации.

Водолей

Водолеи обычно легко рвут с прошлым, но в этом августе ситуация может измениться. У них появится либо шанс, либо желание восстановить старые связи. Особенно сильно это проявится, если отношения оборвались внезапно.

Этот период поможет переосмыслить ценность близких связей. Если чувства еще не угасли, самое время для искреннего разговора и решения, стоит ли дать отношениям еще один шанс.

Козерог

Козероги нечасто возвращаются к прошлому, но сейчас может появиться именно такая ситуация. Бывшие возлюбленные напомнят о себе, а Козероги окажутся перед выбором: простить и восстановить связь или окончательно попрощаться.

Этот месяц может стать временем эмоциональной открытости, что для Козерогов редкость. В августе они получат шанс проверить свою зрелость в отношениях и, возможно, заложить новый фундамент на остатках старых чувств.

Как известно, с 18 июля по 11 августа будет продолжаться Ретроградный Меркурий. Астрологи объясняли, какие ТОП-4 знака поймают удачу за хвост.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

