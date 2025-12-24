Гороскоп Таро на завтра 25 декабря: тельцам - верить в себя, Весам - равновесие

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Гороскоп Таро на 25 декабря / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Девятка Пентаклей

Овен, ваша ежедневная карта Таро — Девятка Пентаклей, которая символизирует воплощение ваших желаний в физическом мире.

Карта Таро на четверг подчеркивает независимость, которая ощущается как заслуженная. 25 декабря вы чувствуете себя менее одинокими и полагаетесь на свой ближайший круг общения для эмоциональной поддержки. Вы замечаете, насколько вы выросли и продолжаете становиться самостоятельной личностью.

Принимая решения, касающиеся денег, работы или личной жизни, вы используете собственное суждение и доверяете ему.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Четверка Пентаклей, перевернутая

Телец, ваша карта Таро на четверг — Четверка Пентаклей, перевернутая, которая говорит об освобождении от контроля.

Ваш день может быть связан с финансами или динамикой отношений. 25 декабря вы делитесь своим мнением с кем-то и по привычке отстаиваете свою позицию.

Отказ от контроля не обязательно означает потерю чувства стабильности 25 декабря. На самом деле, гибкость, которую вы обретаете сегодня, открывает дверь для эмоционального облегчения завтра. Вам не нужно ждать внешнего подтверждения; вместо этого, верьте в себя.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Звезда

Ваша ежедневная карта Таро, Звезда, говорит о духовных ситуациях, которые приводят вас к месту, где вы помогаете себе и другим. В четверг чувство надежды направляет ваши действия, даже если ничего важного не запланировано и не происходит. Тем не менее, вы готовы вернуться к мечте или творческой идее, которая у вас была в прошлом.

Мечта, которую вы отложили, теперь готова к тому, чтобы вы ее заново исследовали. Вы позволяете оптимизму мягко вернуться в ваше сердце, не нуждаясь в форсировании событий прямо сейчас. Вместо этого вы тихий наблюдатель, который чувствует себя хорошо, двигаясь вперед с намерением.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Повешенный, перевернутый

Рак, вы готовы перестать ждать кого-то или чего-то; Вместо этого вы берете ситуацию под контроль и добиваетесь желаемого.

Ваша карта Таро, перевернутый Повешенный, говорит о конце терпеливого ожидания других. Потребности, которыми вы жертвовали в прошлом ради сохранения мира, всплывают на поверхность, и вы меняете свой образ мышления.

Вы не обязательно прилагаете больше усилий для достижения желаемого; вместо этого вы меняете свой подход.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Королева Пентаклей

Ваша ежедневная карта Таро, Королева Пентаклей, говорит о том, чтобы воплотить желаемое в жизнь с помощью любви и нежности.

Сегодняшнее настроение, Лев, одновременно уравновешенное и заботливое, и в четверг вы чувствуете себя хорошо рядом с людьми, которые заботятся о вас.

Чувство поддержки исходит от практических советов или от того, как вы разговариваете с другом, давая ему понять, что он в безопасности рядом с вами.

25 декабря вы включаете себя в эту заботу. Удовлетворяя свои потребности, вы проявляете щедрость, которая кажется естественной и не истощающей.

Дева

Карта Таро для Девы на четверг: Император, перевернутый

Дева, ваша карта Таро, Император, в перевернутом положении, говорит о том, что нужно отпустить потребность контролировать вещи в своей жизни. Если вы установили жесткие ожидания относительно того, чего хотите достичь в четверг, вы пересмотрите их, особенно те, которые касаются работы, вопросов власти или целей продуктивности.

Вы не чувствуете необходимости контролировать каждую деталь; вместо этого отпустите ситуацию и сосредоточьтесь больше на процессе, а не на результате. 25 декабря вы даете пространство для перемен, что помогает вам смягчить свою личную энергию.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Сила

Весы, сегодня вам нужна спокойная смелость, скорее вдумчивая, чем натянутая. Возможно, вы переживаете эмоциональную ситуацию, где терпение важнее, чем правота или доказательство своей правоты.

Карта Таро "Сила" говорит о внутренней стойкости, которая проявляется в мягком присутствии.

В четверг ваша способность сохранять спокойствие станет мощной силой, которую заметят окружающие. Сострадание поможет вам обрести равновесие, и вы окажетесь там, где хотите быть.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на четверг: Шестерка Мечей

Скорпион, Шестерка Мечей говорит о движении вперед и выборе мира после трудного периода.

В четверг вы испытывали трудности с тем, чтобы мысленно пережить занятие или ситуацию, которые отнимали много вашего свободного времени.

Ваше эмоциональное пространство было переполнено, и это сломило ваш дух. Возможно, вы не забудете произошедшее, но вы выбираете мир, а не прокручиваете прошлое в голове.

25 декабря расстояние принесет ясность. Отстранившись, вы сможете увидеть, на что стоит потратить свою энергию, а на что нет.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Перевернутое Колесо Фортуны

Стрелец, время события или встречи может казаться немного неподходящим, а перевернутое Колесо Фортуны означает сопротивление переменам из-за конфликтов в расписании или неспособности гибко планировать свой график.

Не воспринимайте это как неудачу в четверг; вместо этого рассматривайте это как информацию, которую вы собираете. Вы замечаете задержки и изменения, которые перенаправляют ваше внимание и заставляют вносить коррективы.

Вместо того чтобы форсировать прогресс, вы наблюдаете за тем, что открывается, чтобы предотвратить более серьезные осложнения в будущем.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Десятка Мечей

25 декабря карта Таро Десятка Мечей говорит о болезненных завершениях, предательстве или разочарованиях.

В четверг для вас все замкнется. Хотя поначалу отпустить мечту может быть тяжело, осознание того, что что-то действительно завершено, приносит облегчение.

Вам не нужно бесконечно анализировать это. Завершение позволяет вам перенаправить внимание на перестройку своей жизни в более здоровом русле.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Семерка Мечей, перевернутая

Сегодня честность ощущается легче, и вы начинаете понимать, как прозрачность, а не избегание, упрощает ситуацию в четверг.

Ваша карта Таро, Семерка Мечей, перевернутая, говорит о признании чего-то, что вы скрывали, и это признание проясняет ситуацию и завершает ее. 25 декабря вы восстанавливаете доверие в отношениях, открывая новую форму творчества и свободы.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Иерофант

Рыбы, ваша карта Таро, Иерофант, говорит о правилах, и теперь вас тянет к ситуациям, которые дают вам руководство.

Сегодня окружающие вас люди вселяют в вас уверенность. Вы осваиваете новый распорядок дня или опираетесь на проверенную систему убеждений, потому что она вам подходит. Наставник дает вам ценные советы.

25 декабря ваши дела пойдут в гору. Созданная вами стабильность не помешает вам достичь желаемого. Вы чувствуете себя уверенно, а полученная поддержка позволяет вашей интуитивной энергии свободно течь.

