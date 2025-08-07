Гороскоп Таро на завтра 8 августа: Львам - разрыв, Стрельцам - организовать встречу

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Гороскоп Таро на 8 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Колесо Фортуны, перевёрнутое положение

Овен, неудачи могут быть и к лучшему, но сейчас вы этого не видите из-за своей грусти. Сегодняшние потери станут завтрашними приобретениями.

У вас будет больше времени, чтобы заниматься тем, что вы хотите. У вас появится возможность познакомиться с новыми людьми и создать особые воспоминания. Не позволяйте прошлому определять ваше будущее; вместо этого позвольте ему стать ступенькой к нему.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Девятка Кубков, перевёрнутое положение

Каковы ваши цели в жизни? Сегодняшняя карта Таро призывает вас уделить время размышлениям о своём будущем и о том, каким вы хотите его видеть. Составьте его план.

Смотрите за пределы того, что вы знаете и видите. Используйте своё воображение и представьте всё, что может принести вам радость, как уже существующее и доступное вам.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Тройка Мечей

Близнецы, люди не знают о вас, как легко ваше сердце может быть разбито. Вы скрываете свои чувства за суровой оболочкой, чтобы защитить себя больше, чем следовало бы. Поэтому, когда преданность оказывается под угрозой, это ранит вас в самое сердце, и вы долго несете эту боль.

8 августа подумайте о людях, которых нужно простить, не потому, что они не причинили вам боли, и это больше не имеет значения, а чтобы освободить себя. Сегодняшняя карта Таро, Тройка Мечей, напоминает о ранах, которые, возможно, еще не зажили, но пора над ними поработать.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Паж Кубков

Рак, когда вы в последний раз видели искусство или ходили в музей? Эта неделя идеально подходит для планирования будущего. Паж Кубков призывает вас увидеть мир, особенно свой собственный, чтобы увидеть богатый ландшафт искусства в вашем сообществе.

Узнайте больше о своей усадьбе. Познакомьтесь с местными художниками и достопримечательностями, которые находятся поблизости, чтобы вы могли чаще навещать её и наслаждаться красотой вокруг.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Четверка Жезлов, перевёрнутая

Лев, настанут времена, когда вам нужно будет показать и рассказать людям, что они могут сделать, чтобы поддержать вас. Четверка Жезлов, перевёрнутая, — это карта отношений 8 августа, указывающая на возможный разрыв общения.

Если вы проактивны и внимательны к своим чувствам, особенно когда чувствуете себя ненужным или нелюбимым, поговорите об этом. Не ждите, пока другие сами всё поймут; вы можете разочароваться, если этого не произойдет.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Справедливость, перевёрнутая

Дева, честность — лучшая политика, и сегодня вам, возможно, придётся спросить кого-то правду. Просить о том, что вам нужно, можно сделать ещё дальше, показав свою готовность быть беспристрастным слушателем.

Справедливость, перевёрнутая карта Таро предостерегает от мысли, что вы знаете всю историю, прежде чем выслушаете её полностью. Будьте открыты и внимательно слушайте 8 августа 2025 года, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Солнце в перевёрнутом положении

Весы, вам может казаться, что вы не всегда знаете, что нужно для принятия верного решения. Однако вопрос в том, сможете ли вы это понять? Перевёрнутое Солнце в Таро 8 августа указывает на потребность вынести на свет нечто скрытое.

Вы — знак зодиака, известный своей добротой и умением ладить с людьми и выстраивать прочные отношения, поэтому сегодня стремитесь к прозрачности. То, что вы сейчас не замечаете в других, подражайте им, чтобы улучшить отношения.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Десятка Пентаклей в перевёрнутом положении

Скорпион, сегодня вы можете столкнуться с некоторыми трудностями в семейных делах, которые приведут к более крепким и ярким отношениям с людьми. Перевёрнутая Десятка Пентаклей говорит о финансовых трудностях, и вы можете осознать, что человеку из вашей сферы влияния нужна помощь.

Сегодня, 8 августа, если у вас есть возможность, сделайте что-нибудь, чтобы улучшить их жизнь. Будьте полезны. Позвоните, чтобы узнать, нужна ли помощь и как вы можете оказать поддержку.

Стрелец

Карта Таро на сегодня для Стрельца: Пятёрка Пентаклей

Стрелец, чувствуете ли вы себя в последнее время обделённым? Вы — независимый знак зодиака, ценящий свою свободу, поэтому люди могут подумать, что вы предпочитаете быть в одиночестве, хотя на самом деле это не так. Если вас больше интересуют общественные мероприятия и события, расскажите об этом.

Подумайте о том, чтобы организовать на этой неделе мероприятие, чтобы восстановить связи и лучше узнать свою семью и друзей.

Козерог

Карта Таро на сегодня для Козерога: Король Кубков

Козерог, вы настолько сильная личность, что ваша зрелость производит сильное впечатление на окружающих. Сегодняшняя карта Таро для Стрельца говорит о том уровне зрелости, к которому вы стремитесь от природы.

8 августа 2025 года вас могут попросить возглавить проект или занять более заметную руководящую должность. Если возможно, не стесняйтесь воспользоваться этой возможностью. Посмотрите, куда она вас приведёт.

Водолей

Карта Таро на сегодня для Водолея: Отшельник

Водолей, ваш знак зодиака, связан с разумом. Будучи воздушным знаком, вы находитесь в одиночестве, которое благотворно влияет на дух. Уединение даёт вам время подумать и обдумать, что делать дальше.

Когда ваша жизнь становится более спокойной и тихой, вы понимаете, что Вселенная говорит с вами. Пора прислушаться.

Рыбы

Карта Таро на сегодня для Рыб: Десятка Кубков, перевёрнутая

Рыбы, семья очень важна для вас, и когда вы чувствуете, что что-то не так, вы стремитесь быстро это исправить.

Сегодня постарайтесь быть рядом с теми, кто вам дорог. Не пытайтесь держать свои заботы и проблемы при себе. Слушание может стать благословением, о котором вы даже не подозревали.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

