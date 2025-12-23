Будет манить удачу весь 2026 год: какой ваш счастливый цвет по дате рождения

Каждый месяц рождения имеет свой цвет, который будет ориентиром в 2026 году.

Счастливый цвет каждого человека постоянно меняется, в зависимости от даты рождения. В частности, на пороге уже 2026 год, поэтому отличный способ справиться с изменениями - это работать с цветовой магией.

Нумерологи говорят, что для каждого месяца рождения есть цвета, которые усилят энергию в следующем году. Их нужно использовать, чтобы поднять свою жизнь на новый уровень, проявить удачу и в целом поощрить защиту, любовь и добро, пишет Главред со ссылкой на Parade.

Какой ваш самый счастливый цвет 2026 года по месяцу рождения:

Январь - розовый

Люди, рожденные в январе, обнаружат, что любовь становится центральным фокусом в 2026 году. В начале года Венера соединится с Солнцем и Марсом, сигнализируя о начале нового романтического путешествия. Январь должен работать с розовым цветом, связанным с Венерой, планетой любви. Принятие этого оттенка может помочь пробудить искренние эмоции и повысить уверенность в достижении романтических целей.

Февраль - желтый

Первый ретроградный Меркурий 2026 года начнется 26 февраля и продлится до 20 марта. Вам может быть трудно общаться в течение следующего года, но не волнуйтесь - желтый - это ваш цвет для лучшего самовыражения.

Март - зеленый

Зеленый цвет символизирует изменения и рост на духовном уровне. Лунное затмение 3 марта, вместе с входом Солнца в Овна 20 марта, создаст основу для значительной эволюции в следующем году. В этом году вы сделаете несколько решительных действий и измените свою жизнь к лучшему.

Апрель - красный

В апреле в Овне находится множество планет, что делает месяц горячим; поэтому цвет страсти, красный, - лучший выбор для рожденных в апреле. В течение 2026 года вы будете согласовываться со своими желаниями, что даст вам вдохновение и мотивацию делать то, к чему вы горячо стремитесь.

Май - фиолетовый

Ретроградное движение Плутона, которое наступит 6 мая в Водолее, просит вас понять свои эмоции, чтобы развиваться. Фиолетовый цвет будет соответствовать более глубоким, интенсивным чувствам рожденных в мае, прося их прислушиваться к своему внутреннему голосу превыше всего в 2026 году.

Июнь - индиго

Рожденные в июне откроют для себя время получения мудрости. Вам понадобится дополнительная забота и защита от Вселенной, что делает индиго идеальным цветом для привлечения удачи в 2026 году.

Июль - белый

Нептун и Сатурн ретроградны в течение месяца вашего рождения, а потому влияют на то, чтобы вы принимали решения на основе новых знаний и учились на прошлых ошибках. Белый цвет предлагает рожденным в июле внутреннюю решимость двигаться вперед.

Август - черный

Полное солнечное затмение во Льве и частичное лунное затмение в Рыбах в месяц вашего рождения принесут интенсивную трансформацию. Защитный цвет, такой как черный, принесет вам пользу в 2026 году, поскольку поможет предотвратить духовные проблемы и внешние неудачи.

Сентябрь - оранжевый

Ретроградный Уран в Близнецах начинается в месяц вашего рождения, принося вам неожиданный рост. Вам нужно будет найти момент покоя посреди бури, что делает оранжевый цвет отличным для расслабления и легкости. Оранжевый поможет рожденным в сентябре найти свой творческий, полный надежды центр в бурные времена.

Октябрь - серый

Рожденным в октябре нужно будет придерживаться границ и ограничений в 2026 году, что делает серый лучшим цветом, чтобы напомнить оставаться на своей полосе. Этот оттенок призывает сосредоточиться на наполнении собственной чаши и доверии своей интуиции.

Ноябрь - голубой

Голубой - это цвет, который поощряет вас продуктивно выражать себя, давая вам шанс исправить ситуацию с другими в 2026 году. Используйте этот оттенок для налаживания отношений в течение следующего года и для решения прошлых проблем.

Декабрь - пурпурный

Последний месяц 2026 года в целом является временем счастья и праздника. Работайте с пурпурным, чтобы проявить больше достатка, удачи и ощущение личной самореализации в течение следующего года. Увеличивая ваши таланты и сильные стороны, этот цвет привлечет ваши желания в десять раз.

