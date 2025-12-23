Укр
Когда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 год

Мария Тупик
23 декабря 2025, 10:03обновлено 23 декабря, 11:10
Какие 5 городов Украины уязвимы в начале 2026 рассказала Ангелина Вакулина.
Когда закончится война в Украине прогноз
Когда закончится война в Украине прогноз / Коллаж: Главред

Война в Украине будет продолжаться, поскольку диктатор Владимир Путин строит новые планы.

Астролог Ангелина Вакулина, в интервью Главреду рассказала, как начнется 2026 год в Украине, какие 5 городов в зоне риска и что задумал Путин.

Какая ситуация будет в конце 2025 года в Украине и какие даты опасны?

Декабрь непростой месяц, эмоциональный, с высокой загрузкой информационного и политического поля. Так же месяц острого завершения циклов и смены структуры власти. Будут объявляться важные решения. Массовое осознание "неустойчивости" того, что казалось стабильным.

Публичные скандалы и разоблачения, резкие и ошеломляющие новости, утечка информации, громкие заявления политиков. Всплывут старые темы, дела, судебные вопросы, конфликты, коррупционные истории. То, что долго скрывалось, начнет проявляться.

Киев в этот период входит в "новые правила" ощущение конца старого года будет особенно сильным.

Какие даты до конца года опасны для Украины?

Повышенная уязвимость: 24-27 декабря для Киева. Левый берег один из самых уязвимых районов декабря. 24-31 декабря для Одессы. Особенно центр города. В зоне угрозы также Сумы с 24-31 декабря.

Что ждет Киев в начале 2026 года?

Январь 2026 - месяц перехода в новый цикл, когда вся страна меняет внутренние опоры, а Киев становится центром структурных решений.

Начало очистки от старых схем, которые больше не работают. Ощущение начала большого цикла 2026–2027. Это период, когда страна "перенастраивается".

Ожидается, что январь будет спокойнее декабря, но все же несет свои нюансы!

Повышенная опасность:

  • 3-6 января
  • 10-16 января
  • 20-23 января

Февраль 2026 для Киева

Месяц, в котором начинает проявляться энергия 2026 года. Если январь был про перестройку, то февраль про первые движения, первые действия, первые внешние перемены. Месяц ясности, решений, направленности и более выраженной силы. Он всё еще непростой, но намного результативнее.

Усиление государственной и политической активности. Начало обсуждений, которые будут влиять на весну.

8-13 февраля энергетическое окно решений. Самый важный период месяца!

Могут быть:

  • Подписание документов
  • Политические заявления
  • Структурные перестановки
  • Формирование новых правил и новых направлений

Февраль 2026 - очень сильный месяц.

Повышенная уязвимость для Киева в феврале:

  • 3-5 февраля
  • 9-13 февраля
  • 17-20 февраля

Какая ситуация будет в Днепре в начале января?

Город будет переживать период "низких вибраций". Левобережный район самый уязвимый (особенно 3-10 января).

Даты повышенной опасности:

  • 1-8 января
  • 9-14 января

Как пройдет февраль для Днепра

Город выходит из января как из вязкого тумана и начинает работать быстрее, активнее, структурнее.

Что ждет прифронтовые регионы, Харьков и другие города?

Декабрь для Харькова один из самых напряженных месяцев зимы. Это самый резкий город зимы по энергетике, реакции, скорости процессов, уязвимости и разрушениям.

Начало 2026 года будет месяцем ожиданий, перестройки и внутренней адаптации.

Для такого активного города, как Харьков, это может ощущаться особенно тяжело.

Уязвимые даты: с 1 по 8 января, также с 9 по 15 января.

Февраль для Харькова и других городов - месяц решений, действий, скачков энергии, новых волн эмоций. Важные даты: с 1 по 6 февраля, с 7 по 14 февраля,

с 14 по 21 февраля - опасность для Харькова. Максимум внимания в тревогу и без нее.

Враг нацелился на Одессу в последнее время. Какая ситуация будет в регионе?

До 31 декабря будет очень сложно в Одессе и на юге страны. Начиная с января 2026 начнется восстановление, после декабрьских ударов.

В феврале начнется снижение тревожности, улучшение бытовых процессов, структурированность и собранность.

  • Удар по Одесской области 19 декабря
    Удар по Одесской области 19 декабря фото: ГСЧС
Что ждет Сумы, возможно ли новое наступление?

2026 год для города начнется с осложнениями. Самая сложная часть месяца с 1 по 10 января (особенно с бытовыми процессами). В феврале 2026 можно ожидать снижение тревожности.

Опасные даты:

  • 3-7 февраля
  • 10-18 февраля

О персоне: Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

