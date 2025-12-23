В жизни трех знаков зодиака заканчивается "черная полоса": проблемы позади

Для трех знаков зодиака 23 декабря становится отправной точкой более устойчивого и ровного эмоционального состояния.

В жизни трех знаков зодиака заканчивается "черная полоса" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

После 23 декабря 2025 года для трех знаков зодиака наступает ощутимое эмоциональное облегчение. Растущая Луна в Водолее запускает спокойное, но важное понимание: вы больше не находитесь в той точке, где застряли несколько недель назад. Об этом пишет Главред со ссылкой на на Your Tango.

Эта лунная фаза помогает отпустить привычные переживания, которые утратили свою значимость. Меняется мышление, реакции становятся мягче и осознаннее, а внутреннее напряжение постепенно сходит на нет. Грусть, которая недавно казалась фоном жизни, начинает рассеиваться.

Для этих знаков вторник становится отправной точкой более устойчивого и ровного эмоционального состояния. Это особенно ценно в конце года, когда хочется подвести итоги с чувством спокойствия и принятия. И именно это сейчас становится возможным - тяжелый период подходит к завершению.

Дева

Этот день приносит вам ощущение освобождения от постоянного давления. Вы интуитивно понимаете, что выбранный ранее ритм оказался слишком напряженным и не соответствовал вашим истинным потребностям. Под влиянием Луны в Водолее возникает желание изменить подход и попробовать нечто более естественное для себя.

23 декабря вы ясно видите, сколько сил было потрачено впустую. Вместо самокритики приходит размышление о том, что действительно делает вас счастливее. Грусть теряет свою актуальность и постепенно отступает.

Вы возвращаетесь к внутреннему равновесию и начинаете выстраивать эмоциональное пространство с большей заботой и мягкостью по отношению к себе.

Весы

Луна в Водолее 23 декабря помогает вам выйти из замкнутого эмоционального круга, который долго забирал энергию. Вы осознаете, что это состояние грусти держалось не само по себе - вы во многом поддерживали его привычными реакциями.

Как только это становится ясно, меланхолия теряет силу. Вы понимаете, что слишком много внимания уделяли тому, что не давало отдачи. Это осознание заметно облегчает внутреннее состояние.

Возвращается ощущение свободы выбора и возможность дышать полной грудью. Для вас начинается период эмоционального обновления, уверенности и восстановления личных границ.

Водолей

Растущая Луна в вашем знаке запускает глубокие внутренние изменения. 23 декабря вы замечаете вещи, которые раньше ускользали от внимания, и после этого понимания возврата к прежнему состоянию уже не будет.

Вы осознаете, что застряли в грусти не из-за обстоятельств, а потому что не использовали собственную силу для выхода из этого состояния. Недавние разочарования оказываются не финалом, а поворотной точкой к лучшему.

Этот день становится для вас эмоциональной перезагрузкой. Мысли проясняются, появляется спокойствие и уверенность в направлении, которое выбирает ваша жизнь. Тяжесть уходит, уступая место более светлому и устойчивому взгляду на будущее.

