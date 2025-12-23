Укр
Читать на украинском
Гороскоп Таро на сегодня 24 декабря: Рыбам - открывается путь, Весам - ответы

Алена Кюпели
23 декабря 2025, 13:08
104
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 24 декабря
Гороскоп Таро на 24 декабря / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Король Мечей

Овен, ваша ежедневная карта Таро на среду — Король Мечей, символизирующий ясность ума и интеллект. Сегодня вам потребуется немного сдержанности, смешанной с ясностью и внутренней смелостью.

В среду вы будете вести разговоры с уверенностью. Вы избегаете ненужных конфликтов, когда рассудок может быть затуманен.

Вы начинаете понимать, что вам не нужно ничего доказывать другим. Вместо этого вы внимательно слушаете и отвечаете после паузы, тем самым привнося ценность в разговор. Тщательный подбор слов помогает вам завоевать доверие и укрепить авторитет.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Тройка Мечей, перевернутая

Тройка Мечей, перевернутая, символизирует преодоление душевной боли. Вы исцеляетесь, даже если сейчас это кажется неполным. Вы освобождаетесь от эмоций, которые мешают вам радоваться, и постепенно восстанавливаетесь после прошлых разочарований.

Если рана открывается снова, вы понимаете, что крайне важно уделить ей внимание и ускорить выздоровление. Вам не нужны решения или окончательное разрешение ситуации, чтобы обрести душевное спокойствие. 24 декабря – это день принятия обстоятельств, неподвластных вашему контролю. Вместо этого вы сосредотачиваетесь на том, что требует вашего внимания.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на среду: Двойка Жезлов

Близнецы, сегодняшняя карта Таро, Двойка Жезлов, говорит о сложных решениях, требующих глубокого обдумывания и взвешивания.

В среду настало время думать не только о том, что вы видите, но и о том, какое влияние ваши решения окажут на будущее. Ваше видение и желание побуждают вас действовать в ситуации, требующей вашего внимания.

Вы будете знать, когда нужно спешить вперед, но если вам нужно пространство, вы охотно примете его, чтобы исследовать свои возможности. Ясность усиливается, когда вы позволяете любопытству направлять ваше планирование, а не давлению.

Рак

Карта Таро для Рака на среду: Сила

Карта Таро "Сила" говорит об эмоциональном мастерстве и тихой силе. В среду ваша выносливость проистекает из терпения. Если вы чувствуете, что вас вынуждают что-то сделать, даже если вы этого не хотите, вы устанавливаете четкие границы.

Когда ваша уверенность подвергается испытанию, вы можете распознать происходящее и подумать, как справиться с ситуацией.

Вы сохраняете спокойствие, не подавляя свои эмоции. Позволяя сердцу направлять ваши действия, вы реагируете смело, а не силой.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Рыцарь Пентаклей, перевернутый

Лев, ваша сегодняшняя карта Таро — Рыцарь Пентаклей, перевернутый, что говорит о недостаточной последовательности. Сегодня ваш прогресс кажется немного медленнее, чем обычно.

Вы чувствуете, что не сбились с пути. В среду выявляются определенные области, где вы можете улучшить продуктивность и планирование. Вам легче пересмотреть свои ежедневные привычки и, при необходимости, скорректировать нереалистичные ожидания.

Вместо того чтобы прилагать больше усилий, вы видите, что нуждается в корректировке, и чувствуете, что может сработать. Небольшие изменения в вашем расписании помогают вам быстро восстановить его. Вы защищаете свою мотивацию, внося небольшие, целенаправленные изменения.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Рыцарь Мечей

Рыцарь Мечей символизирует уверенность и напористость в общении.

В среду ваши мысли движутся быстро, и вы чувствуете давление, заставляющее вас быстро реагировать или принимать решения. Вы ощущаете остроту ума. Но вы также понимаете, что быстрая реакция не означает точность. Вы действуете целенаправленно.

Вместо того чтобы гнаться за каждой своей идеей, вы сосредотачиваетесь на том, что имеет смысл и важно для вас прямо сейчас. Замедление темпа помогает вам понять, как действовать целенаправленно. Ваши слова и действия имеют значение.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Паж Мечей

Ваша карта Таро на сегодня — Паж Мечей, и она говорит о получении новой идеи и вдохновении от более молодого человека.

В среду, Весы, ваш интерес растет. Вы становитесь все более любопытны в отношении того, чему могли бы научиться, и это помогает вам замечать мелкие детали, которые вы могли упускать из виду ранее.

24 декабря вы задаете вдумчивые вопросы, и ответы раскрывают то, что вам нужно знать. Наблюдение и сбор информации помогают вам чувствовать себя более уравновешенным и подготовленным.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Королева Кубков, перевернутая

Королева Кубков в перевернутом положении говорит об эмоциональной перегрузке и проблемах с границами, которые делают вас уязвимыми. В среду вы чувствуете потенциал эмоционального истощения, что приводит к нетерпению.

Получив необходимую информацию, вы устанавливаете эмоциональные границы в областях, требующих внимания.

То, что произойдет 24 декабря, покажет, как избежать перенапряжения. Вы делаете шаг назад, и к вам возвращается эмоциональная ясность. Чувствительность становится сильной стороной, и ваша уверенность повышается.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Колесница

Ваша ежедневная карта Таро — Колесница, символ сосредоточенной воли, способствующий выносливости. Стрелец, в среду вы готовы двигаться вперед в одной конкретной области своей жизни, и ваша энергия становится четко направленной. Вы добиваетесь прогресса, выбирая четкий путь, и ваши действия кажутся естественными, а не вынужденными.

Когда вы пытаетесь всё сделать сразу, вы заметите, что создаёте трение. Эта информация превращается в проницательность, помогая вам принимать мудрые решения. 24 декабря вы сможете понять, что заслуживает ваших усилий, а что нет.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Десятка Кубков

Козерог, ваша ежедневная карта Таро — Десятка Кубков, которая символизирует эмоциональное удовлетворение. Вы обретаете эмоциональное удовлетворение в течение дня и спокойствие, осознавая, что работает в вашей жизни; следующий шаг — повторять то, что уже работает.

Начиная с 24 декабря, обращайте внимание на свои чувства. Ваши эмоции помогают вам заметить, что приносит вам стабильность и где ваши отношения наиболее крепки. Вы видите, как построить жизнь своей мечты, и осознаёте мудрость, необходимую для того, чтобы избегать отвлекающих факторов.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Туз Кубков, перевёрнутый

Туз Кубков в перевёрнутом виде символизирует перенаправление сильных эмоций. Ваша эмоциональная сдержанность может быть ниже обычного, и это не недостаток. Среда — это время внутренней перезагрузки, а не ощущение потери чего-то, что нельзя вернуть или пережить снова.

Вместо того чтобы заставлять себя устанавливать связь или выражать свои чувства, прислушайтесь к своим эмоциям наедине. Изменения начинаются, когда вы перестаёте притворяться или имитировать чувства, которых на самом деле не испытываете.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Дьявол, перевёрнутая

Рыбы, ваша ежедневная карта Таро, Дьявол, перевёрнутая, указывает на нездоровые модели поведения. Обстоятельства помогают вам увидеть модели, которые необходимо прекратить. По мере роста вашей готовности к преодолению трудностей открывается путь к переменам.

В течение дня вы будете ощущать вновь обретённую свободу в мелочах. Каждый раз, когда вы осознанно устанавливаете границы, вы испытываете чувство облегчения. 24 декабря станет временем для укрепления вашей веры в себя и, более того, для создания новой жизни, которую вы любите.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
