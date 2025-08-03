Ретроградный Меркурий принесет прорыв: какие ТОП-4 знака поймают удачу за хвост

Коротко о периоде с 18 июля по 11 августа:
- Ретроградный Меркурий открывает новые возможности для четырех знаков зодиака
- Способствует завершению дел, восстановлению связей и поиску неожиданных решений
Ретроградный Меркурий, который продлится с 18 июля по 11 августа, часто ассоциируется с хаосом, остановками в делах и путаницей в коммуникации. Однако для некоторых знаков зодиака этот период может открыть двери к неожиданным позитивным изменениям. Главред, со ссылкой на Collective World, рассказывает, кто из представителей зодиакального круга может воспользоваться возможностями, которые дарит ретроградный Меркурий.
Близнецы
Несмотря на то, что Меркурий - ваш покровитель, его ретроградная фаза не ставит палки в колеса. Наоборот, это отличный момент, чтобы завершить давние дела, возобновить выгодные контакты или пересмотреть свою стратегию.
Вам откроются решения в ситуациях, которые давно казались безвыходными. Ваша природная гибкость станет источником удачи.
Лев
Львы имеют шанс проявить себя именно тогда, когда другие останавливаются. Ваша уверенность, энергия и обаяние притягивают новые возможности, особенно в профессиональной сфере или творчестве.
Не исключено, что вас ждет неожиданная поддержка или важный разговор, который станет поворотным моментом.
Дева
В то время как другие растеряны, вы сохраняете концентрацию на деталях, и это играет вам на руку. Успехи ожидаются в работе, оформлении документов или финансовых вопросах.
Также возможны новые стабильные источники прибыли или проекты с потенциалом, поэтому не упустите их.
Водолей
Для вас этот период станет источником новых идей, вдохновения и, возможно, возвращением к давно забытым мечтам. Вы можете встретить людей, которые станут двигателями перемен в будущем.
Ваше умение быстро адаптироваться к обстоятельствам сделает вас фаворитом ретроградного периода. Доверяйте себе и не бойтесь выходить за пределы привычного.
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