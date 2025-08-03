Ретроградный Меркурий принесет прорыв: какие ТОП-4 знака поймают удачу за хвост

Четверо знаков будут иметь шанс улучшить ситуацию в карьере, финансах или личной жизни.

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Астрологи назвали счастливчиков/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко о периоде с 18 июля по 11 августа:

Ретроградный Меркурий открывает новые возможности для четырех знаков зодиака

Способствует завершению дел, восстановлению связей и поиску неожиданных решений

Ретроградный Меркурий, который продлится с 18 июля по 11 августа, часто ассоциируется с хаосом, остановками в делах и путаницей в коммуникации. Однако для некоторых знаков зодиака этот период может открыть двери к неожиданным позитивным изменениям. Главред, со ссылкой на Collective World, рассказывает, кто из представителей зодиакального круга может воспользоваться возможностями, которые дарит ретроградный Меркурий.

Близнецы

Несмотря на то, что Меркурий - ваш покровитель, его ретроградная фаза не ставит палки в колеса. Наоборот, это отличный момент, чтобы завершить давние дела, возобновить выгодные контакты или пересмотреть свою стратегию.

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Вам откроются решения в ситуациях, которые давно казались безвыходными. Ваша природная гибкость станет источником удачи.

Лев

Львы имеют шанс проявить себя именно тогда, когда другие останавливаются. Ваша уверенность, энергия и обаяние притягивают новые возможности, особенно в профессиональной сфере или творчестве.

Не исключено, что вас ждет неожиданная поддержка или важный разговор, который станет поворотным моментом.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева

В то время как другие растеряны, вы сохраняете концентрацию на деталях, и это играет вам на руку. Успехи ожидаются в работе, оформлении документов или финансовых вопросах.

Также возможны новые стабильные источники прибыли или проекты с потенциалом, поэтому не упустите их.

Водолей

Для вас этот период станет источником новых идей, вдохновения и, возможно, возвращением к давно забытым мечтам. Вы можете встретить людей, которые станут двигателями перемен в будущем.

Ваше умение быстро адаптироваться к обстоятельствам сделает вас фаворитом ретроградного периода. Доверяйте себе и не бойтесь выходить за пределы привычного.

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