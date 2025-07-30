Наконец-то трудности позади: ТОП-5 знаков, которым станет легче уже с 30 июля

Некоторые знаки в конце концов вернут контроль над ситуацией и смогут устанавливать личные границы.

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Кому июль подарит новое дыхание / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

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Переход Венеры в знак Рака принесет эмоциональное облегчение и исцеление

Астрологические прогнозы на последние дни июля и начало августа 2025 года обещают долгожданное облегчение для пяти знаков зодиака. С переходом Венеры в знак Рака открывается возможность для эмоционального обновления и душевного восстановления, пишет Главред со ссылкой на РБК-Украина.

Наступает время исцеления. Многие трудности наконец-то останутся в прошлом - уже с 30 июля значительные позитивные изменения почувствуют Тельцы, Весы, Козероги, Раки и Рыбы. Наступает время для внутренней перезагрузки и гармонии.

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Телец

Энергетическое истощение, которое мучило в последнее время, наконец-то утихнет. Вы снова вернете себе контроль над жизнью и сможете свободно управлять своим состоянием. Смело очерчивайте личные границы и заботьтесь о собственном благополучии.

Весы

Чувство тревоги и нестабильности постепенно исчезнут. Появится уверенность в завтрашнем дне, а мысли о будущем больше не будут вызывать стресс. Внутреннее спокойствие станет вашим союзником, а сердце наполнится гармонией.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог

Бремя ответственности, которое вы несли самостоятельно, станет легче. Вы - надежная опора для многих, но сейчас наступает время позволить себе принимать помощь. Сближение с родными принесет тепло, поддержку и эмоциональное восстановление.

Рак

Этот период станет особенным для вашего внутреннего исцеления. Вам больше не придется скрывать истинные эмоции или тянуть чужие проблемы. Наступает момент искренности перед собой и миром, именно это станет основой душевного баланса.

Рыбы

Рыбы наконец отпустят ожидания и позволят себе просто жить. Вера в любовь к себе, к жизни, к другим восстановится. Интуиция выведет вас на правильный путь, помогая обрести равновесие и вдохновение.

В то же время Китайский гороскоп также приоткрыл завесу, что вас ждет завтра, 30 июля.

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