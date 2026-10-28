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Три знака зодиака воплотят заветные мечты в ноябре 2026 года - кто они

Виталий Кирсанов
28 октября 2026, 14:30
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Три знака зодиака ждут большие перемены и исполнение желаний в ноябре.
Три знака зодиака воплотят заветные мечты в ноябре 2026 года
Три знака зодиака воплотят заветные мечты в ноябре 2026 года / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Стрельцов
  • Гороскоп для Скорпионов
  • Гороскоп для Овнов

Ноябрь 2026 года может стать периодом позитивных перемен для представителей трех знаков зодиака. По мере развития событий им будет проще справляться с накопившимися проблемами, налаживать отношения и находить решения финансовых вопросов. К концу месяца многие из них почувствуют облегчение и смогут увереннее двигаться к своим целям. Такой прогноз составила астролог Лесли Хейл. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-медиа, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, включая астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном росте. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно выходят материалы об астрологии и знаках зодиака.

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Стрелец

В последнее время Стрельцы могли переживать непростой период в личной жизни и финансовой сфере. Некоторые ситуации заставляли возвращаться к прошлому, пересматривать принятые решения и заново разбираться в собственных чувствах. Неопределенность могла мешать строить планы и двигаться вперед.

Однако в ноябре ситуация, согласно астрологическому прогнозу, начнет меняться. Завершение ретроградного движения Венеры и Меркурия поможет Стрельцам яснее оценивать происходящее и определяться с дальнейшими действиями. Постепенно вернутся привычный ритм жизни и желание активнее общаться с окружающими.

Переход Солнца в знак Стрельца придаст энергии и усилит стремление к переменам. Прямое движение Венеры, как ожидается, положительно отразится на личных отношениях, общении и новых знакомствах.

Улучшения возможны и в профессиональной сфере. Стрельцам будет проще оценить перспективы, сформулировать цели и понять, в каком направлении двигаться дальше. Влияние Юпитера поможет им шире взглянуть на собственное будущее.

К концу ноября представители знака могут почувствовать, что напряженный период остается позади. Появится больше уверенности в себе и готовности воплощать в жизнь планы, которые раньше приходилось откладывать.

Скорпион

Для Скорпионов последние недели могли оказаться временем неопределенности, задержек и непростых разговоров. Нерешенные вопросы в отношениях, а также обстоятельства, напоминающие о прошлом, могли вызывать дополнительное беспокойство. Ретроградное движение Венеры и Меркурия, согласно астрологической трактовке, побуждало пересматривать прежние решения и внимательнее прислушиваться к собственным желаниям.

В середине ноября ситуация начнет постепенно проясняться. После перехода Венеры и Меркурия к прямому движению Скорпионам станет легче выражать свои мысли, обсуждать важные вопросы и находить общий язык с окружающими.

Вторая половина месяца обещает быть насыщенной общением. Новые знакомства, интересные беседы и неожиданные контакты могут принести полезные идеи и помочь взглянуть на привычные вещи под другим углом. У представителей знака усилится желание учиться, обмениваться мнениями и расширять кругозор.

После перехода Солнца в Стрельца больше внимания потребуют финансы, личные ресурсы и материальная стабильность. Это подходящее время, чтобы пересмотреть расходы, определить приоритеты и обдумать способы укрепления своего положения.

К концу ноября Скорпионы могут почувствовать себя увереннее. Вопросы, которые прежде казались запутанными, начнут проясняться, а понимание собственных потребностей поможет им принимать более взвешенные решения.

Овен

В последнее время Овнам, возможно, пришлось сосредоточиться на финансовых обязательствах и личных отношениях. Некоторым представителям знака пришлось пересматривать расходы, решать накопившиеся проблемы или переживать расставание. Подобные обстоятельства могли отнимать много сил и заставлять сомневаться в будущем.

В ноябре появится возможность постепенно изменить ситуацию. Середина месяца станет важным периодом для переоценки прежних решений: завершение ретроградного движения Венеры и Меркурия поможет Овнам разобраться в происходящем и перейти от сомнений к конкретным действиям.

Прямое движение Венеры в Весах, согласно прогнозу, может способствовать восстановлению взаимопонимания и укреплению связей с другими людьми. Поддержка близких, новые знакомства и романтические перспективы помогут вернуть позитивный настрой.

Переход Солнца в Стрельца усилит интерес к новым знаниям, впечатлениям и неизведанным направлениям. Овнам захочется расширять кругозор, изучать интересующие темы и строить планы на путешествия. Не исключено, что новые идеи подтолкнут их к решениям, которые раньше казались слишком смелыми.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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