Гороскоп Таро на завтра 29 октября: Овнам - постоянство, Тельцам - измениться на 1%

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 29 октября/ Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Рыцарь Пентаклей

Постоянство - залог вашего успеха, Овен.

Сегодня не время для несбыточных мечтаний или вещей, которые выглядят эффектно со стороны, но не приносят реальной пользы. Вас интересует результат. Настоящая работа не всегда блестяща, зато она позволяет оплачивать счета.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Четверка Пентаклей (перевернутая)

Вам вовсе не обязательно продолжать делать одно и то же только потому, что "так было принято всегда". Сегодня намечаются позитивные перемены.

Возможно, вы эмоционально привязаны к привычному укладу. Попробуйте изменить свой подход - хотя бы на 1%.

Близнецы

Карта Таро на четверг для Близнецов: Восьмерка Пентаклей

Вы любознательны, умны и способны на многое, Близнецы. Сегодня - идеальный день, чтобы вложить всю душу в эксперименты, обучение и задачи, требующие нестандартного мышления.

Найдите время для того, что действительно важно. Ценные вещи редко даются легко, так что приложите усилия.

Рак

Карта Таро на четверг для Рака: Повешенный

Можно дожидаться идеального момента, делать всё "как надо", а потом всё равно задаваться вопросом: что же пошло не так?

Возможно, вы не получили той поддержки, на которую рассчитывали. Или же дело в системе, которую вы выстроили. В четверг перепроверьте всё - вы обязательно во всём разберетесь.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Тройка Жезлов

Вы чувствуете неудовлетворенность, потому что ситуация требует вашего пристального внимания. Возможно, вы переросли текущие обстоятельства или отношения. Может быть, вы сами себя сдерживаете, будучи готовыми выйти на новый уровень. А может, вы просто взвалили на себя слишком много.

Суть в том, что если вы ощущаете разочарование или скуку, не отмахивайтесь от этого, считая лишь временным явлением. Возможно, ваше подсознание пытается вам что-то сказать.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Девятка Пентаклей

Расслабьтесь, Дева. Не будьте к себе слишком строги только потому, что к полудню вы еще не завоевали целую страну.

Сегодня работайте в удобном для вас темпе. Небольшие отклонения от графика - это нормально; такое случается даже с самыми успешными людьми. Главное, что вы движетесь вперед и делаете то, что нужно. Вы заслуживаете за это большого признания.

Весы

Карта Таро на четверг для Весов: Двойка жезлов (перевернутая)

Можно строить планы, все подготавливать, заниматься множеством проектов - и при этом постоянно чувствовать, что к запуску своей идеи вы все еще не готовы.

Сейчас важно спросить себя: сколько еще нужно сделать, чтобы вы почувствовали, что достигли желаемого? Когда наступит тот самый момент, чтобы двигаться дальше?

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Король Пентаклей

Управление своим временем - ваша ответственность. Обстоятельства могут вызвать хаос или стать серьезной помехой, но в конечном итоге именно вы решаете, как с ними поступить. Возьмите ситуацию в свои руки.

Стрелец

Карта Таро на четверг для Стрельца: Семерка Кубков (перевернутая)

Жизнь бывает такой увлекательной! Порой, предаваясь мечтам о том, как можно было бы распорядиться своим временем, вы перестаете замечать то, что происходит прямо перед вашими глазами.

Совет на сегодня, Стрелец: всегда стремитесь к звездам, но не забывайте о текущем моменте. Сохраняйте связь с реальностью.

Козерог

Карта Таро на четверг для Козерога: Иерофант

Просите о помощи, Козерог. Повторяю: просить других о поддержке - это нормально. У вас сильное чувство собственного достоинства, но, честно говоря, оно может мешать вашему развитию.

Если вы чувствуете, что ситуация вам не по силам - пусть даже самую малость, - позовите кого-нибудь на помощь. Возможно, окружающие только этого и ждут! Так что смелее.

Водолей

Карта Таро на четверг для Водолея: Паж Пентаклей

Ого, Водолей! У вас есть удивительный дар - видеть потенциал в других людях. А что, если попробовать разглядеть новые возможности в привычных вещах?

То, что кажется старым, изношенным или ненужным - настоящим мусором, - на деле может оказаться чем-то полезным или ценным. Обращайте внимание на мелочи, которые обычно упускаете из виду. Кто знает, что обнаружится!

Рыбы

Карта Таро на четверг для Рыб: Четверка Кубков

Осторожно: скука! В этот четверг некоторые обязательные дела могут вызывать у вас лишь апатию.

Проблема в том, что из-за отсутствия интереса вы рискуете пропустить отличный шанс попробовать что-то новое. Не допустите этого, Рыбы!

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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