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Непоколебимая сила духа: три даты рождения, которые выделяются особой стойкостью

Виталий Кирсанов
27 октября 2026, 11:54
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Согласно нумерологии, стойкими качествами особенно наделены люди, родившиеся 8-го, 17-го и 26-го числа любого месяца.
Три даты рождения, которые выделяются особой стойкостью
Три даты рождения, которые выделяются особой стойкостью / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Родившиеся 8-го числа
  • Родившиеся 17-го числа
  • Родившиеся 26-го числа

Некоторые люди способны выдерживать серьезные испытания, преодолевать трудности и продолжать двигаться к своим целям даже после череды неудач. Согласно нумерологии, такими качествами особенно наделены люди, родившиеся 8-го, 17-го и 26-го числа любого месяца. Об этом пишет Главред со ссылкой на Parade.

Нумерологи объясняют эту особенность влиянием числа 8, к которому сводятся все три даты при сложении цифр. В нумерологической традиции восьмерку связывают с дисциплиной, силой воли, амбициозностью и стремлением к достижениям. Ей также приписывают связь с Сатурном - планетой, которая символизирует испытания, ответственность и умение сохранять стойкость в непростых обстоятельствах.

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При этом каждая из трех дат, как считается, формирует собственные особенности характера.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Родившиеся 8-го числа: практичные лидеры

Люди, появившиеся на свет 8-го числа, привыкли полагаться прежде всего на себя. Они готовы брать ответственность за происходящее и принимать решения даже в сложных обстоятельствах. Их сильной стороной считается способность восстанавливаться после разочарований, анализировать собственные ошибки и продолжать путь к цели, даже если результаты приходится ждать долго.

Родившиеся 17-го числа: дальновидные стратеги

В нумерологии число 17 объединяет независимость единицы и склонность к глубокому анализу, которую символизирует семерка. Людям, родившимся в этот день, приписывают умение сохранять хладнокровие перед лицом трудностей и тщательно продумывать свои действия.

Если первоначальный план не срабатывает, они предпочитают разобраться в причинах неудачи, пересмотреть стратегию и попробовать другой подход. При этом главные цели остаются для них ориентиром, от которого они не спешат отказываться.

Родившиеся 26-го числа: опора для близких

Согласно нумерологии, люди, родившиеся 26-го числа, сочетают практичность с вниманием к окружающим. Их внутренняя стойкость особенно проявляется в ситуациях, когда необходимо защитить интересы семьи или поддержать близких в трудный период.

Они готовы брать на себя большую ответственность ради благополучия дорогих людей.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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