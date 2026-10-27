Гороскоп Таро на завтра 28 октября: Стрельцам - весть, Козерогам - перерыв

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-28-oktyabrya-strelcam-vest-kozerogam-pereryv-10807370.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 28 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Девятка жезлов (перевернутая)

Честно говоря, Овны, возможно, окружающие просто завидуют. Чтобы следовать за своей мечтой, требуется огромное мужество.

Вы - одни из самых смелых! Если в среду кто-то начнет ставить под сомнение ваши действия, не позволяйте этому сбить вас с пути к поставленным целям. В конце концов, дело вовсе не в них.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Туз пентаклей

Для всего есть свое время и место. Туз пентаклей намекает: сейчас не стоит быть слишком откровенными.

Возможно, вы настолько воодушевлены тем, чем занимаетесь, что хочется рассказать об этом всему миру, но в среду лучше проявить сдержанность.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Шестерка мечей

Всегда найдется человек, которому непременно нужно знать все о ваших делах, Близнецы. И обычно это происходит именно тогда, когда у вас все начинает налаживаться.

В среду Шестерка мечей советует прислушаться к своим ощущениям, когда рядом находится кто-то, задающий слишком много вопросов. Кажется ли вам, что этот человек искренен? Если нет - не стоит быть излишне откровенными.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Императрица

Вы - человек невероятно добрый, и вам не нужны подсказки, чтобы проявлять это качество. Однако в среду не стоит подпускать к себе кого-то только потому, что этот человек этого хочет. Сейчас вам следует очень избирательно распоряжаться своей энергией.

Аркан "Императрица" связан с заботой и созиданием - ваша мягкая сторона сейчас проявляется особенно ярко, но будьте осмотрительны в том, с кем вы делитесь своей душой.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Пятерка кубков (перевернутая)

Сегодня не лучший день для того, чтобы раскрывать свои самые сокровенные и мрачные тайны, Львы. Перевернутая Пятерка кубков предупреждает: кто-то может использовать полученную информацию против вас в будущем. Вам это точно ни к чему.

К тому же, никому не следует припоминать вам ошибки прошлого. Поэтому, если вы только недавно с кем-то познакомились, дважды подумайте, стоит ли рассказывать о былых проблемах. Дайте отношениям время, чтобы они могли развиться и окрепнуть. Вместо этого обсудите прошлые проблемы или обиды с человеком, которому доверяете, - другом или психотерапевтом.

Дева

Карта Таро для Девы на среду - "Умеренность"

Сегодня тот самый день, когда проявление сдержанности и осмотрительности будет весьма разумным решением. В эту среду в компании людей, любящих поболтать, могут возникнуть разговоры, переходящие в сплетни - лучше оставить подобные темы без внимания.

Одно дело - обсудить последние новости поп-культуры, и совсем другое - участвовать в подобных обсуждениях с друзьями или коллегами. Проявите мудрость: постарайтесь перевести разговор на другую тему. Или же просто отойдите в сторону, чтобы вовсе не быть вовлеченным в этот диалог.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Двойка Кубков (перевернутая)

Эта карта связана с балансом и гармонией в отношениях. Иными словами, это идеальный день, чтобы почувствовать себя в безопасности рядом с любимым человеком.

Однако, поскольку карта выпала в перевернутом положении, стоит убедиться, что ваши чувства взаимны, а не односторонни.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Луна (перевернутая)

Человек может солгать, даже не осознавая этого. Перевернутая Луна может указывать на то, что неискреннее высказывание будет разоблачено.

Если что-то кажется полуправдой или неверной интерпретацией, попросите уточнить детали. Возможно, собеседник просто владеет неточной информацией, и вы сможете помочь прояснить ситуацию.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Паж Жезлов

Паж приносит весть, но в среду информация может поступить преждевременно.

Уточните, получили ли вы всю картину целиком. Не стоит полагать, что вы знаете всё, не проверив факты или не обратившись к первоисточнику.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Четверка Мечей

В среду полезно сделать перерыв от социальных сетей - это пойдет на пользу вашему состоянию.

Четверка Мечей говорит о необходимости упорядочить свои мысли и идеи. Вам не обязательно постоянно быть на связи. Иногда лучше просто почитать книгу, спокойно поразмышлять и дать волю своим мыслям.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Солнце

Сегодня - лучшее время, чтобы проявить умение слушать и слышать цели других, не раскрывая при этом собственных планов.

Сейчас нет нужды соревноваться с кем-либо. Вполне допустимо оставить свои намерения при себе - до того момента, когда для них наступит подходящее время.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Королева Кубков

Слушайте с открытым сердцем, но при этом храните молчание.

В среду кто-то доверится вам, и может возникнуть искушение поделиться этим с другом или нарушить данное вам обещание хранить тайну. Для Рыб это ценный урок эмоциональной зрелости: станьте для этого человека надежной опорой и "безопасным пространством".

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред