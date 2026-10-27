Гороскоп Таро на завтра 28 октября: Стрельцам - весть, Козерогам - перерыв

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.
Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.
Овен
Карта Таро на среду для Овна: Девятка жезлов (перевернутая)
Честно говоря, Овны, возможно, окружающие просто завидуют. Чтобы следовать за своей мечтой, требуется огромное мужество.
Вы - одни из самых смелых! Если в среду кто-то начнет ставить под сомнение ваши действия, не позволяйте этому сбить вас с пути к поставленным целям. В конце концов, дело вовсе не в них.
Телец
Карта Таро на среду для Тельца: Туз пентаклей
Для всего есть свое время и место. Туз пентаклей намекает: сейчас не стоит быть слишком откровенными.
Возможно, вы настолько воодушевлены тем, чем занимаетесь, что хочется рассказать об этом всему миру, но в среду лучше проявить сдержанность.
Близнецы
Карта Таро на среду для Близнецов: Шестерка мечей
Всегда найдется человек, которому непременно нужно знать все о ваших делах, Близнецы. И обычно это происходит именно тогда, когда у вас все начинает налаживаться.
В среду Шестерка мечей советует прислушаться к своим ощущениям, когда рядом находится кто-то, задающий слишком много вопросов. Кажется ли вам, что этот человек искренен? Если нет - не стоит быть излишне откровенными.
Рак
Карта Таро на среду для Рака: Императрица
Вы - человек невероятно добрый, и вам не нужны подсказки, чтобы проявлять это качество. Однако в среду не стоит подпускать к себе кого-то только потому, что этот человек этого хочет. Сейчас вам следует очень избирательно распоряжаться своей энергией.
Аркан "Императрица" связан с заботой и созиданием - ваша мягкая сторона сейчас проявляется особенно ярко, но будьте осмотрительны в том, с кем вы делитесь своей душой.
Лев
Карта Таро на среду для Льва: Пятерка кубков (перевернутая)
Сегодня не лучший день для того, чтобы раскрывать свои самые сокровенные и мрачные тайны, Львы. Перевернутая Пятерка кубков предупреждает: кто-то может использовать полученную информацию против вас в будущем. Вам это точно ни к чему.
К тому же, никому не следует припоминать вам ошибки прошлого. Поэтому, если вы только недавно с кем-то познакомились, дважды подумайте, стоит ли рассказывать о былых проблемах. Дайте отношениям время, чтобы они могли развиться и окрепнуть. Вместо этого обсудите прошлые проблемы или обиды с человеком, которому доверяете, - другом или психотерапевтом.
Дева
Карта Таро для Девы на среду - "Умеренность"
Сегодня тот самый день, когда проявление сдержанности и осмотрительности будет весьма разумным решением. В эту среду в компании людей, любящих поболтать, могут возникнуть разговоры, переходящие в сплетни - лучше оставить подобные темы без внимания.
Одно дело - обсудить последние новости поп-культуры, и совсем другое - участвовать в подобных обсуждениях с друзьями или коллегами. Проявите мудрость: постарайтесь перевести разговор на другую тему. Или же просто отойдите в сторону, чтобы вовсе не быть вовлеченным в этот диалог.
Весы
Карта Таро на среду для Весов: Двойка Кубков (перевернутая)
Эта карта связана с балансом и гармонией в отношениях. Иными словами, это идеальный день, чтобы почувствовать себя в безопасности рядом с любимым человеком.
Однако, поскольку карта выпала в перевернутом положении, стоит убедиться, что ваши чувства взаимны, а не односторонни.
Скорпион
Карта Таро на среду для Скорпиона: Луна (перевернутая)
Человек может солгать, даже не осознавая этого. Перевернутая Луна может указывать на то, что неискреннее высказывание будет разоблачено.
Если что-то кажется полуправдой или неверной интерпретацией, попросите уточнить детали. Возможно, собеседник просто владеет неточной информацией, и вы сможете помочь прояснить ситуацию.
Стрелец
Карта Таро на среду для Стрельца: Паж Жезлов
Паж приносит весть, но в среду информация может поступить преждевременно.
Уточните, получили ли вы всю картину целиком. Не стоит полагать, что вы знаете всё, не проверив факты или не обратившись к первоисточнику.
Козерог
Карта Таро на среду для Козерога: Четверка Мечей
В среду полезно сделать перерыв от социальных сетей - это пойдет на пользу вашему состоянию.
Четверка Мечей говорит о необходимости упорядочить свои мысли и идеи. Вам не обязательно постоянно быть на связи. Иногда лучше просто почитать книгу, спокойно поразмышлять и дать волю своим мыслям.
Водолей
Карта Таро на среду для Водолея: Солнце
Сегодня - лучшее время, чтобы проявить умение слушать и слышать цели других, не раскрывая при этом собственных планов.
Сейчас нет нужды соревноваться с кем-либо. Вполне допустимо оставить свои намерения при себе - до того момента, когда для них наступит подходящее время.
Рыбы
Карта Таро на среду для Рыб: Королева Кубков
Слушайте с открытым сердцем, но при этом храните молчание.
В среду кто-то доверится вам, и может возникнуть искушение поделиться этим с другом или нарушить данное вам обещание хранить тайну. Для Рыб это ценный урок эмоциональной зрелости: станьте для этого человека надежной опорой и "безопасным пространством".
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Что стоит учитывать читателю
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