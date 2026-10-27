Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 28 октября: Стрельцам - весть, Козерогам - перерыв

Алена Кюпели
27 октября 2026, 11:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро 18 октября
Гороскоп Таро на 28 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Девятка жезлов (перевернутая)

Честно говоря, Овны, возможно, окружающие просто завидуют. Чтобы следовать за своей мечтой, требуется огромное мужество.

Вы - одни из самых смелых! Если в среду кто-то начнет ставить под сомнение ваши действия, не позволяйте этому сбить вас с пути к поставленным целям. В конце концов, дело вовсе не в них.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Туз пентаклей

Для всего есть свое время и место. Туз пентаклей намекает: сейчас не стоит быть слишком откровенными.

Возможно, вы настолько воодушевлены тем, чем занимаетесь, что хочется рассказать об этом всему миру, но в среду лучше проявить сдержанность.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Шестерка мечей

Всегда найдется человек, которому непременно нужно знать все о ваших делах, Близнецы. И обычно это происходит именно тогда, когда у вас все начинает налаживаться.

В среду Шестерка мечей советует прислушаться к своим ощущениям, когда рядом находится кто-то, задающий слишком много вопросов. Кажется ли вам, что этот человек искренен? Если нет - не стоит быть излишне откровенными.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Императрица

Вы - человек невероятно добрый, и вам не нужны подсказки, чтобы проявлять это качество. Однако в среду не стоит подпускать к себе кого-то только потому, что этот человек этого хочет. Сейчас вам следует очень избирательно распоряжаться своей энергией.

Аркан "Императрица" связан с заботой и созиданием - ваша мягкая сторона сейчас проявляется особенно ярко, но будьте осмотрительны в том, с кем вы делитесь своей душой.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Пятерка кубков (перевернутая)

Сегодня не лучший день для того, чтобы раскрывать свои самые сокровенные и мрачные тайны, Львы. Перевернутая Пятерка кубков предупреждает: кто-то может использовать полученную информацию против вас в будущем. Вам это точно ни к чему.

К тому же, никому не следует припоминать вам ошибки прошлого. Поэтому, если вы только недавно с кем-то познакомились, дважды подумайте, стоит ли рассказывать о былых проблемах. Дайте отношениям время, чтобы они могли развиться и окрепнуть. Вместо этого обсудите прошлые проблемы или обиды с человеком, которому доверяете, - другом или психотерапевтом.

Дева

Карта Таро для Девы на среду - "Умеренность"

Сегодня тот самый день, когда проявление сдержанности и осмотрительности будет весьма разумным решением. В эту среду в компании людей, любящих поболтать, могут возникнуть разговоры, переходящие в сплетни - лучше оставить подобные темы без внимания.

Одно дело - обсудить последние новости поп-культуры, и совсем другое - участвовать в подобных обсуждениях с друзьями или коллегами. Проявите мудрость: постарайтесь перевести разговор на другую тему. Или же просто отойдите в сторону, чтобы вовсе не быть вовлеченным в этот диалог.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Двойка Кубков (перевернутая)

Эта карта связана с балансом и гармонией в отношениях. Иными словами, это идеальный день, чтобы почувствовать себя в безопасности рядом с любимым человеком.

Однако, поскольку карта выпала в перевернутом положении, стоит убедиться, что ваши чувства взаимны, а не односторонни.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Луна (перевернутая)

Человек может солгать, даже не осознавая этого. Перевернутая Луна может указывать на то, что неискреннее высказывание будет разоблачено.

Если что-то кажется полуправдой или неверной интерпретацией, попросите уточнить детали. Возможно, собеседник просто владеет неточной информацией, и вы сможете помочь прояснить ситуацию.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Паж Жезлов

Паж приносит весть, но в среду информация может поступить преждевременно.

Уточните, получили ли вы всю картину целиком. Не стоит полагать, что вы знаете всё, не проверив факты или не обратившись к первоисточнику.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Четверка Мечей

В среду полезно сделать перерыв от социальных сетей - это пойдет на пользу вашему состоянию.

Четверка Мечей говорит о необходимости упорядочить свои мысли и идеи. Вам не обязательно постоянно быть на связи. Иногда лучше просто почитать книгу, спокойно поразмышлять и дать волю своим мыслям.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Солнце

Сегодня - лучшее время, чтобы проявить умение слушать и слышать цели других, не раскрывая при этом собственных планов.

Сейчас нет нужды соревноваться с кем-либо. Вполне допустимо оставить свои намерения при себе - до того момента, когда для них наступит подходящее время.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Королева Кубков

Слушайте с открытым сердцем, но при этом храните молчание.

В среду кто-то доверится вам, и может возникнуть искушение поделиться этим с другом или нарушить данное вам обещание хранить тайну. Для Рыб это ценный урок эмоциональной зрелости: станьте для этого человека надежной опорой и "безопасным пространством".

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин провел переговоры с лидерами стран Европы о завершении войны – что известно

Путин провел переговоры с лидерами стран Европы о завершении войны – что известно

12:36Мир
Путин не планирует прекращать войну: в ISW оценили позицию Кремля перед переговорами

Путин не планирует прекращать войну: в ISW оценили позицию Кремля перед переговорами

12:13Война
Города Украины готовят к круговой обороне: что предусматривает тайное решение СНБО

Города Украины готовят к круговой обороне: что предусматривает тайное решение СНБО

12:04Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Большинство людей хранит орехи неправильно: где они дольше сохранят свежесть

Большинство людей хранит орехи неправильно: где они дольше сохранят свежесть

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: как подготовить грядки без перекопки

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: как подготовить грядки без перекопки

Доллар обновил исторический максимум, евро рванул вверх: курс валют на 27 октября

Доллар обновил исторический максимум, евро рванул вверх: курс валют на 27 октября

Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

Немецкий метод против конденсата: просто, дёшево и эффективно для каждого

Немецкий метод против конденсата: просто, дёшево и эффективно для каждого

Последние новости

13:25

Кому молиться 28 октября о крепкой семье: какой церковный праздник

12:41

Патрик Суэйзи появится в продолжении "Грязных танцев": как актера вернут на экран

12:36

Путин провел переговоры с лидерами стран Европы о завершении войны – что известно

12:28

"Навел на меня порчу": концерты путинистки Долиной в РФ внезапно отменили

12:13

Путин не планирует прекращать войну: в ISW оценили позицию Кремля перед переговорами

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
12:04

Города Украины готовят к круговой обороне: что предусматривает тайное решение СНБО

11:57

Гороскоп Таро на завтра 28 октября: Стрельцам - весть, Козерогам - перерыв

11:54

Непоколебимая сила духа: три даты рождения, которые выделяются особой стойкостью

11:43

В РФ заговорили об убийстве Соседова: родственники не верят в несчастный случай

Реклама
11:35

Китайский гороскоп на завтра, 28 октября: Быкам - прощение, Петухам - любовь

11:12

Иномарки под подозрением в шпионаже: Невзоров о новой инициативе Госдумымнение

10:55

Терпение Кейт на исходе: как Гарри и Меган вновь обострили конфликт

10:52

Россия изменила подход к ударам по Украине: Зеленский назвал главную опасностьФото

10:47

Вучич проиграл выборы в Сербии: чем поражение союзника обернется для Кремля

10:45

"Буданов с трудом сдерживал гнев": Le Monde о предложении США Украине на переговорах

10:38

"Больно прощаться": скончался звезда сериала "Слуга народа"

10:26

Россия готовит новый массированный ракетный удар: что заметили на аэродромах

09:59

"Я похудела на 12 кг": популярная певица удивила изменениями за месяц

09:56

Около 11 млрд грн получили компании из окружения главы Госслужбы восстановления Федорова на восстановительных работах и по проблемным контрактам — СМИ

09:55

Вместо освежителя воздуха: что испанцы добавляют в воду, чтобы в доме приятно пахло

Реклама
09:37

Массированный удар по Киеву: сколько дронов и ракет было сбитоФото

09:15

Рэперша Ники Минаж может стать пресс-секретарем Белого дома - детали

09:00

Россия хочет исправить фатальный просчет: Гончар — об ударах по западу Украины

08:35

Путин возвращается к "ультиматуму Лаврова": Невзлин о новой интриге Кремлямнение

08:05

В Италии призвали прекратить помощь Украине: как отреагировала премьер-министр Мелони

07:57

В Олешках объявили "режим тишины": Лубинец сообщил о начале гуммиссии

07:11

В Лондоне вручили "Золотой мяч": назван лучший футболист 2026 года

06:24

Ночная атака на Киев: ограничено движение по Южному мосту

05:55

"Концерты устраивает": Козловский похвастался талантом сына

05:32

Украинец или россиянин: кем на самом деле был князь Рюрик, историк назвал 2 версииВидео

05:11

Малина не даст урожая в следующем году: какую ошибку нельзя допускать при обрезке

04:30

Три знака зодиака войдут в полосу везения: кому скоро улыбнется фортуна

03:41

Гороскоп на завтра, 28 октября: Тельцам — счастье, Весам — недовольство

03:14

Ученые нашли "новую Землю" и удивили сенсационным открытием

02:48

Что делают собаки, когда остаются дома одни: какое поведение считается нормальным

01:06

Цены на АЗС могут резко пойти вверх: водителей предупредили о новом подорожании

00:10

Спецназ ФРГ готовится к войне с РФ: раскрыт вероятный сценарий боев

26 октября, понедельник
23:50

РФ атаковала баллистикой Киев, есть погибшие: могут быть повторные удары

23:15

Украина вводит режим прекращения огня: где и когда он будет действовать

23:02

Индукционные плиты теряют популярность: многие возвращаются к одному варианту

Реклама
22:47

Как правильно запекать картофель — секретный ингредиент для хрустящей корочки

22:18

Бронирование от мобилизации в Украине изменили: Кабмин объявил новые правила

22:12

Угроза нового массированного удара: Жданов раскрыл, какие города на прицеле РФ

21:57

РФ ударила баллистикой по Киеву - есть жертва и раненые, повреждены больницы

21:35

Бюджетно, но очень вкусно: рецепт намазки из лука за 20 минут

21:34

Убираться часами больше не придется: как навести порядок в доме за 20 минут

21:10

Высокая угроза баллистического обстрела: украинцев предупредили об опасности

21:05

Автогаз резко прибавит в цене: украинцам назвали новую стоимость топлива

20:38

Как месяц рождения будет влиять на характер ребенка в будущем

20:36

Города Украины будут готовить к круговой обороне: что известно об указе Зеленского

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять