Три знака зодиака войдут в полосу везения: кому скоро улыбнется фортуна

Три китайских знака зодиака официально вступят в прекрасный период своей жизни.

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Кому скоро невероятно повезет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому из знаков зодиака повезет

Кого ждут важные решения

На этой неделе у трех китайских знаков зодиака все начнет складываться как нельзя лучше. В период с 26 октября по 1 ноября в их жизнь придет много хорошего.

Астрологи YourTango говорят, что в течение недели ожидаются три особенно удачных дня, когда все встанет на свои места. В частности, в среду одна проблема станет настолько очевидной, что не останется ничего другого, как устранить ее, пишет Главред.

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Кому сильно повезет на этой неделе

Свинья

Вы, наверное, не раз слышали, что неудачные отношения мешают найти те, которые действительно вам подходят. То же самое касается и любой другой сферы вашей жизни. В какой-то момент у вас в голове как будто что-то щелкнет - и вы четко осознаете, от чего именно стоит избавиться.

Какой бы ни была причина, 28 октября вы решите отпустить это. Этот смелый поступок задаст тон всей неделе. Это осознание изменит ваш подход к работе и общению с окружающими. Все ваши действия будут находиться в гармонии, поскольку вы начнете лучше прислушиваться к себе.

Петух

Вы вступаете в эту неделю с ясностью мыслей. Вы знаете: прежде чем браться за что-то новое, нужно завершить одно дело из своего списка. Поэтому, вместо того чтобы допускать ошибки, как это случалось раньше, вы сможете успешно завершить одну конкретную задачу.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Вы достигнете поставленной цели, и это значительно облегчит дальнейший путь. У вас впереди еще множество дел, которые вы стремитесь выполнить. Вы почувствуете, что добились успеха, и напряжение исчезнет.

Крыса

На этой неделе вам стоит приложить дополнительные усилия, чтобы завершить дела на высокой ноте. В воскресенье появится возможность проявить большую активность. Предложите свою помощь там, где можете быть действительно полезны, - и предложения не заставят себя ждать.

Эта неделя подарит вам ощущение, что вы наконец-то строите жизнь на своих условиях. Вы будете принимать решения, не жертвуя собственными желаниями ради того, чтобы угодить другим.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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