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Три знака зодиака войдут в полосу везения: кому скоро улыбнется фортуна

Мария Николишин
27 октября 2026, 04:30
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Три китайских знака зодиака официально вступят в прекрасный период своей жизни.
Три знака зодиака войдут в полосу везения: кому скоро улыбнется фортуна
Кому скоро невероятно повезет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому из знаков зодиака повезет
  • Кого ждут важные решения

На этой неделе у трех китайских знаков зодиака все начнет складываться как нельзя лучше. В период с 26 октября по 1 ноября в их жизнь придет много хорошего.

Астрологи YourTango говорят, что в течение недели ожидаются три особенно удачных дня, когда все встанет на свои места. В частности, в среду одна проблема станет настолько очевидной, что не останется ничего другого, как устранить ее, пишет Главред.

видео дня

Кому сильно повезет на этой неделе

Свинья

Вы, наверное, не раз слышали, что неудачные отношения мешают найти те, которые действительно вам подходят. То же самое касается и любой другой сферы вашей жизни. В какой-то момент у вас в голове как будто что-то щелкнет - и вы четко осознаете, от чего именно стоит избавиться.

Какой бы ни была причина, 28 октября вы решите отпустить это. Этот смелый поступок задаст тон всей неделе. Это осознание изменит ваш подход к работе и общению с окружающими. Все ваши действия будут находиться в гармонии, поскольку вы начнете лучше прислушиваться к себе.

Петух

Вы вступаете в эту неделю с ясностью мыслей. Вы знаете: прежде чем браться за что-то новое, нужно завершить одно дело из своего списка. Поэтому, вместо того чтобы допускать ошибки, как это случалось раньше, вы сможете успешно завершить одну конкретную задачу.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Вы достигнете поставленной цели, и это значительно облегчит дальнейший путь. У вас впереди еще множество дел, которые вы стремитесь выполнить. Вы почувствуете, что добились успеха, и напряжение исчезнет.

Крыса

На этой неделе вам стоит приложить дополнительные усилия, чтобы завершить дела на высокой ноте. В воскресенье появится возможность проявить большую активность. Предложите свою помощь там, где можете быть действительно полезны, - и предложения не заставят себя ждать.

Эта неделя подарит вам ощущение, что вы наконец-то строите жизнь на своих условиях. Вы будете принимать решения, не жертвуя собственными желаниями ради того, чтобы угодить другим.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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