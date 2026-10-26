Гороскоп Таро на завтра 27 октября: Овнам - закрыть глаза, Ракам - искать способ

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 27 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на вторник для Овна: Пятерка Жезлов (перевернутая)

Иногда правота - это вовсе не победа, Овен. Сегодня вы можете оказаться в необычной ситуации: вы точно знаете, что правы, но попытки доказать это создадут лишь новые, ненужные вам проблемы.

Пятерка Жезлов напоминает: иногда разумнее просто закрыть глаза на происходящее, чтобы завершить спор.

Телец

Карта Таро на вторник для Тельца: Повешенный

Вы не можете изменить поведение других людей, но в ваших силах контролировать собственные действия, Телец. Да-да, вы правильно поняли: речь идет именно о вас.

Повешенный может ждать так долго, что в какой-то момент забывает, что находится совсем не там, где хотел бы быть. Не уподобляйтесь этому персонажу. Сегодня сделайте то, что считаете необходимым - даже если придется действовать в одиночку.

Близнецы

Карта Таро на вторник для Близнецов: Семерка Мечей

Семерка Мечей намекает, что у вас может быть недостаточно знаний по обсуждаемому вопросу. Это довольно неловкое положение, особенно если окружающие ждут от вас ответа.

Что ж, признайтесь честно, Близнецы: невозможно быть экспертом во всем. Вы всегда сможете восполнить пробелы в знаниях позже.

Рак

Карта Таро на вторник для Рака: Восьмерка Кубков

Рак, каждый человек иногда чувствует себя несчастным. Самое сложное - это смятение, возникающее, когда вы понимаете, что больше не испытываете прежних чувств к ситуации или человеку, которые когда-то делали вас счастливыми.

Восьмерка Кубков призывает вас признать, что страсть - будь то в каком-то деле или в отношениях - угасла. Чем раньше вы осознаете свои истинные эмоциональные потребности, тем быстрее сможете найти способ их удовлетворить.

Лев

Карта Таро на вторник для Льва: Сила (перевернутая)

Сегодня у вас могут возникнуть сложности из-за собственной гордости, Лев. Возможно, вас несправедливо в чем-то обвинили или задели язвительным замечанием - и это вывело вас из себя. Перевернутая карта "Сила" указывает на то, что вы переживаете это очень болезненно.

С одной стороны, ваше возмущение вполне оправдано, но стоит ли победа в этом споре тех усилий, которые придется затратить в долгосрочной перспективе? Подумайте о том, как проявления вашего эго могут навредить в долгосрочной перспективе.

Дева

Карта Таро на вторник для Девы: Маг (в перевернутом положении)

Вас может посетить обманчивое чувство, будто вы находитесь не там, где должны быть. Перевернутый аркан "Маг" часто указывает на внутренний разлад: вам кажется, что вы не в ладах с собственными навыками или что вам нечего предложить окружающим.

Сейчас вам мешают неуверенность в себе и сомнения. Однако это вовсе не означает, что нужно предпринимать какие-то решительные действия. Лучше выждать и посмотреть, как будут развиваться события.

Весы

Карта Таро на вторник для Весов: Двойка мечей

Отложить что-то на потом - не всегда плохая идея. Напротив, для Весов это может стать вполне разумным стратегическим ходом.

Выпавшая сегодня "Двойка мечей" говорит о том, что ситуацию, возможно, стоит оставить в покое на некоторое время. Вам нужно все как следует обдумать. Сейчас самое подходящее время для размышлений и того, чтобы дать своим эмоциям "улечься".

Скорпион

Карта Таро на вторник для Скорпиона: "Суд"

Вы отлично справляетесь со всеми аспектами своей жизни, но иногда можно добиться еще лучших результатов.

Сегодня, как подсказывает карта "Суд", вы осознаете, что одна из сфер требует особого внимания. Не отмахивайтесь от этого, если чувствуете, что вопрос действительно важен. Вложите в него все свои силы.

Стрелец

Карта Таро на вторник для Стрельца: Паж мечей

Вам в голову приходит какая-то идея или мысль, заставляющая остановиться и задуматься: почему вы склоняетесь именно в этом направлении?

Паж символизирует общение, а масть мечей - мыслительный процесс. Поэтому сейчас уделите особое внимание разговорам. Возможно, причина кроется в переменах, происходящих в вашей ситуации. Разберитесь, что именно происходит.

Козерог

Карта Таро на вторник для Козерога: "Император" (перевернутый)

Козероги, позвольте себе сегодня немного расслабиться. Ваше трудолюбие всегда заметно в том, как вы себя держите; ваша преданность делу - это ваш способ приносить пользу окружающим.

В этом и заключается особенность карты "Император", особенно в перевернутом положении: она напоминает, что сила не всегда означает необходимость работать еще усерднее. Отдайте должное своим прошлым достижениям и не чувствуйте вины за то, что решили взять выходной.

Водолей

Карта Таро на вторник для Водолея: "Башня" (перевернутая)

Перевернутая "Башня" - знак того, что худшее уже позади.

Вы быстро находите решение проблемы, причем такое, которое дает долгосрочный эффект. Вы способны предвидеть события, особенно если прислушиваетесь к своей интуиции. Сегодня стоит довериться внутреннему голосу - это будет верным решением.

Рыбы

Карта Таро на вторник для Рыб: "Семерка кубков" (перевернутая)

Вам выпала перевернутая "Семерка кубков" - очень хороший знак, если в последнее время вас мучила неопределенность в отношениях. Это означает, что всё еще не закончено, а общение между вами наладится.

В последнее время вы обретаете удивительную ясность - порой вас даже поражает, насколько точно вы понимаете себя и человека, которого любите. Сегодня - идеальный день для проверки теорий и выяснения того, верны ли ваши предчувствия. Заведите дневник или журнал и уделите этому процессу всё время, пока длится сезон Скорпиона.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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