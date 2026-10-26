Как месяц рождения будет влиять на характер ребенка в будущем

Вы узнаете:
- Какие черты характера связывают с месяцами рождения
- Чем привлекают окружающих дети, рожденные с января по декабрь
Месяц рождения определяет главную черту, которая притягивает к человеку окружающих. Об этом рассказала эксперт по нумерологии Уиллоу.
Главред узнал, что в нумерологии месяцу рождения отводится одна из ключевых ролей. Считается, что он определяет сильные и слабые стороны человека, а также влияет на выбор профессии и жизненное предназначение. Об этом пишет YourTango.
Как месяц рождения влияет на характер ребенка
Рожденных в январе окружающие ценят за то, что на их слово можно положиться при любых обстоятельствах. К ним обращаются за советом, зная, что получат честный ответ без осуждения.
А умение внимательно слушать и запоминать мелочи даёт собеседникам ощущение, что их действительно слышат.
Дети, рожденные в феврале, никогда не будут принижать чужие мечты, а наоборот, будут поощрять мыслить масштабнее. По словам Уиллоу, они всегда готовы встать на защиту своих близких.
"Поддержка дает людям силы смотреть вперед, двигаться дальше и достигать новых целей. Благодаря поддержке может измениться общий эмоциональный фон даже в самой сложной ситуации. Всё вокруг как будто становится немного светлее", - объясняет психолог Джули Дж. Экслайн.
Детей, рожденных в марте, отличают доброта и сильная интуиция. Издание связывает это со знаками зодиака этого месяца - Рыбами и Овнами, чья проницательность, согласно астрологическим представлениям, граничит с экстрасенсорикой.
Апрельские дети по натуре страстны, а их энтузиазм заразителен. Само их присутствие придает смелости всем вокруг, а именно смелость позволяет рисковать и достигать целей. Магнетичностью их наделяет глубина чувств.
Майских детей отличает уравновешенность. Они контролируют себя даже посреди хаоса, что в современном турбулентном мире особенно ценно.
"Они несут спокойствие, а не давление. Рядом с ними люди чувствуют внутреннюю опору", - отмечает Уиллоу.
Июньские малыши замечают мелочи, которые большинство упускает, хотя именно они часто оказываются решающими, и действуют с учётом этого.
Июльских людей ценят за верность близким, что бы ни случилось. Рядом с ними люди чувствуют себя защищёнными, как дома.
Дети, рожденные в августе, умеют подбадривать и вдохновлять. Наблюдая за тем, как они поддерживают близких, окружающие и сами стремятся почувствовать такое отношение.
Что следует учитывать читателю
Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Родившиеся в сентябре обладают нежной душой, и с такими людьми легче проходить жизненные испытания. Они не стремятся быть самыми громкими в компании. Зато доказывают, что тихие люди тоже могут быть очень сильными, и именно этим привлекают окружающих.
Октябрьские обладают природным магнетизмом, но их привлекательность этим не ограничивается. Это вдумчивые, глубокие личности, к которым тянутся за дельным словом в сложных ситуациях.
Детей, рожденных в ноябре, отличает способность любить с невероятной интенсивностью. Там, где других сдерживает страх, они отдаются чувствам без оглядки.
Родившиеся в декабре люди умеют вносить магию в серые будни и своим оптимизмом заряжают окружающих.
"Они словно свет в темной комнате. Они напоминают людям о надежде", - говорит Уиллоу.
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Об источнике: YourTango
YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.
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