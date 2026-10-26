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Как месяц рождения будет влиять на характер ребенка в будущем

Анна Косик
26 октября 2026, 20:38
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Нумеролог объяснила, какие черты характера будут привлекать людей к ребенку в зависимости от месяца рождения.
Как месяц рождения будет влиять на характер ребенка в будущем
Как месяц рождения влияет на черты характера ребенка / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какие черты характера связывают с месяцами рождения
  • Чем привлекают окружающих дети, рожденные с января по декабрь

Месяц рождения определяет главную черту, которая притягивает к человеку окружающих. Об этом рассказала эксперт по нумерологии Уиллоу.

Главред узнал, что в нумерологии месяцу рождения отводится одна из ключевых ролей. Считается, что он определяет сильные и слабые стороны человека, а также влияет на выбор профессии и жизненное предназначение. Об этом пишет YourTango.

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Как месяц рождения влияет на характер ребенка

Рожденных в январе окружающие ценят за то, что на их слово можно положиться при любых обстоятельствах. К ним обращаются за советом, зная, что получат честный ответ без осуждения.

А умение внимательно слушать и запоминать мелочи даёт собеседникам ощущение, что их действительно слышат.

Дети, рожденные в феврале, никогда не будут принижать чужие мечты, а наоборот, будут поощрять мыслить масштабнее. По словам Уиллоу, они всегда готовы встать на защиту своих близких.

"Поддержка дает людям силы смотреть вперед, двигаться дальше и достигать новых целей. Благодаря поддержке может измениться общий эмоциональный фон даже в самой сложной ситуации. Всё вокруг как будто становится немного светлее", - объясняет психолог Джули Дж. Экслайн.

Какое значения чисел в нумерологии
Какое значения чисел в нумерологии / Инфографика: Главред

Детей, рожденных в марте, отличают доброта и сильная интуиция. Издание связывает это со знаками зодиака этого месяца - Рыбами и Овнами, чья проницательность, согласно астрологическим представлениям, граничит с экстрасенсорикой.

Апрельские дети по натуре страстны, а их энтузиазм заразителен. Само их присутствие придает смелости всем вокруг, а именно смелость позволяет рисковать и достигать целей. Магнетичностью их наделяет глубина чувств.

Майских детей отличает уравновешенность. Они контролируют себя даже посреди хаоса, что в современном турбулентном мире особенно ценно.

"Они несут спокойствие, а не давление. Рядом с ними люди чувствуют внутреннюю опору", - отмечает Уиллоу.

Июньские малыши замечают мелочи, которые большинство упускает, хотя именно они часто оказываются решающими, и действуют с учётом этого.

Июльских людей ценят за верность близким, что бы ни случилось. Рядом с ними люди чувствуют себя защищёнными, как дома.

Дети, рожденные в августе, умеют подбадривать и вдохновлять. Наблюдая за тем, как они поддерживают близких, окружающие и сами стремятся почувствовать такое отношение.

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Родившиеся в сентябре обладают нежной душой, и с такими людьми легче проходить жизненные испытания. Они не стремятся быть самыми громкими в компании. Зато доказывают, что тихие люди тоже могут быть очень сильными, и именно этим привлекают окружающих.

Октябрьские обладают природным магнетизмом, но их привлекательность этим не ограничивается. Это вдумчивые, глубокие личности, к которым тянутся за дельным словом в сложных ситуациях.

Детей, рожденных в ноябре, отличает способность любить с невероятной интенсивностью. Там, где других сдерживает страх, они отдаются чувствам без оглядки.

Родившиеся в декабре люди умеют вносить магию в серые будни и своим оптимизмом заряжают окружающих.

"Они словно свет в темной комнате. Они напоминают людям о надежде", - говорит Уиллоу.

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Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

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