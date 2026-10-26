Октябрьское полнолуние перевернет жизнь с ног на голову: что ждет знаков зодиака

Полнолуние 26 октября может принести знакам зодиака новые возможности, важные открытия и перемены в личной жизни.

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Гороскоп на полнолуние 26 октября / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда наступит полнолуние в октябре и под каким знаком зодиака оно произойдет

Какие изменения ждут знаки зодиака в финансах, карьере и отношениях.

Кому стоит сосредоточиться на личных целях, а кому - уделить время отдыху

Полнолуние в октябре может стать периодом важных осознаний, новых возможностей и перемен в различных сферах жизни для знаков зодиака. Особое внимание стоит уделить финансам, карьере, романтическим отношениям и ощущению стабильности.

Октябрьское полнолуние, которое традиционно называют Луной Охотника, приходится на 26 октября 2026 года в 5:11 по центральноевропейскому времени, пишет Marie Claire. Оно происходит в знаке Тельца. Главред выяснил, что, согласно гороскопу, этот период может принести каждому знаку зодиака.

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Овен

В этот период на первый план выйдут финансы и самооценка. Овнам стоит задуматься о новых способах заработка, обсудить повышение зарплаты или пересмотреть отношение к собственному труду. Это также благоприятное время, чтобы осознать свою ценность и не соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете.

Телец

Для Тельцов полнолуние может стать одним из самых важных периодов года. Личная цель, к которой вы давно стремились, может наконец стать ближе. Важную роль в этом будут играть отношения с близкими людьми, поэтому не отказывайтесь от поддержки и будьте открыты для сотрудничества.

Близнецы

Близнецам стоит сбавить темп и уделить больше внимания физическому и эмоциональному восстановлению. Насыщенное общение и постоянные дела могут изматывать, поэтому найдите время для спокойного отдыха. Несколько тихих вечеров наедине с собой помогут восстановить силы и лучше понять собственные потребности.

Рак

Раков может ждать более активная социальная жизнь. Встреча с другом или общение со знакомыми способны подарить новые идеи и неожиданные перспективы. Не исключено, что именно благодаря другому человеку у вас появится возможность приблизиться к осуществлению давней мечты.

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Лев

Для Львов важной темой станет карьера. Возможны новые профессиональные предложения, повышение или признание ваших достижений. В то же время стоит честно оценить, удовлетворены ли вы нынешней работой. Если чувствуете, что движетесь не в том направлении, этот период может подтолкнуть к переосмыслению профессиональных планов.

Дева

Девам полнолуние сулит новые впечатления и возможности для развития. Особое значение могут приобрести путешествия, обучение, международные контакты или важные договоренности. Если вы давно планировали освоить новый навык или продолжить образование, стоит вернуться к этим замыслам и продумать следующие шаги.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Весам придётся уделять больше внимания совместным финансам, долгам и долгосрочным финансовым решениям. Важно не уклоняться от сложных вопросов, а спокойно оценить собственные возможности и обязательства. Также стоит задуматься о балансе в отношениях: справедливо ли распределены ответственность, забота и совместные расходы.

Скорпион

У Скорпионов на первый план могут выйти романтические отношения и важные решения относительно общего будущего. Пары могут задуматься о следующем этапе отношений, а тем, у кого нет партнера, гороскоп обещает возможность перспективного знакомства. В то же время важно не торопиться с выводами и открыто обсуждать свои ожидания.

Стрелец

Стрельцов может ждать насыщенный рабочий период. Появится возможность завершить накопившиеся дела, упорядочить задачи и вернуться к планам, которые долгое время оставались без внимания. Однако не стоит сосредотачиваться только на работе. Отдых и забота о самочувствии помогут избежать переутомления.

Козерог

Козерогам стоит уделить внимание любви, творчеству и личным увлечениям. В романтических отношениях может наступить период сближения, а одинокие представители знака могут открыться новым чувствам. Также это подходящее время для творческих замыслов, особенно если вы давно откладывали реализацию собственного проекта.

Водолей

Для Водолеев главными темами станут дом и семья. Могут возникнуть вопросы, касающиеся переезда, ремонта или помощи кому-то из близких. В то же время будет расти потребность в спокойствии и чувстве безопасности. Старайтесь создать комфортную атмосферу дома и не откладывайте важные семейные разговоры.

Рыбы

Рыбы могут почувствовать прилив вдохновения и желание воплотить давние замыслы. Это касается творчества, письма, коммуникаций и новых бизнес-проектов. Чтобы идеи не остались лишь планами, стоит определить конкретные цели и разбить путь к ним на небольшие шаги. Четкий план поможет сосредоточиться на самом важном.

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Об источнике: Marie Claire Marie Claire - французский международный ежемесячный журнал о женской моде, впервые вышедший во Франции в 1937 году. С тех пор различные издания выходят во многих странах и на разных языках. В тематических выпусках рассматриваются женщины со всего мира и глобальные проблемы. Журнал также освещает вопросы здоровья, красоты, моды, политики, финансов и карьеры.

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