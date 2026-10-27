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Китайский гороскоп на ноябрь 2026 года: Тиграм - успех, Змеям - перемены

Марина Иваненко
27 октября 2026, 21:30
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Китайский гороскоп на ноябрь 2026 года для всех 12 знаков зодиака: кому улыбнется удача, кого ждут перемены и что будет с финансами и любовью.
Китайский гороскоп на 3 августа
Китайский гороскоп на 3 августа / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Китайский гороскоп на ноябрь для всех 12 знаков
  • Кому месяц принесет новые возможности
  • Каким знакам стоит избегать рисков

Ноябрь 2026 года по китайской астрологической системе Ба-цзы связан с переходом от месяца Земляной Собаки к месяцу Земляной Свиньи. Переход происходит 7 ноября, в день начала зимы по традиционному солнечному календарю. Период до Великого Снега, который приходится на 7 декабря, символически ассоциируется с замедлением, восстановлением сил и подготовкой к предстоящим изменениям. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает AstroBazi, месяц Земляной Свиньи связывают со временем для внутренней работы, осмысления событий и накопления ресурсов. Мягкая Земля символически удерживает Воду, а та питает будущий рост. Поэтому главный совет этого периода - не тратить силы на лишнюю суету, а сосредоточиться на важных делах, продуманных решениях и планах на будущее. Астрологические прогнозы носят символический характер и не гарантируют конкретных событий.

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Китайский гороскоп на ноябрь для Крысы

Месяц Земляной Свиньи может стать для Крыс периодом стабилизации и стратегического планирования. В профессиональной сфере стоит сосредоточиться на долгосрочных целях, анализе результатов и сотрудничестве с коллегами. Поддержка опытных людей поможет найти ответы на вопросы, которые раньше казались сложными.

В финансах лучше придерживаться проверенной стратегии и избегать необдуманных трат. В личной жизни важно поддерживать откровенный диалог и не накапливать невысказанные претензии. Также стоит позаботиться о полноценном отдыхе и не пренебрегать защитой от холода.

Китайский гороскоп на ноябрь для Быка

В ноябре окружающие могут чаще полагаться на надежность и практичность Быков. В центре внимания окажутся финансовые вопросы: этот период можно использовать для планирования бюджета, пересмотра расходов и формирования сбережений. От рискованных инвестиций и сомнительных предложений лучше отказаться.

На работе важно не брать на себя слишком много чужих обязанностей, даже если коллеги привыкли обращаться за помощью. Четкое распределение задач поможет сэкономить время и силы. В личной жизни появится возможность уладить давние недоразумения, восстановить доверие и провести больше времени с близкими.

Об источнике: AstroBazi

AstroBazi - это известный профильный онлайн-ресурс, специализирующийся на традиционной китайской астрологии (Бацзы), астрологических расчетах, анализе карт судьбы и ежемесячных восточных прогнозах. Сайт предлагает пользователям глубокие аналитические материалы о движении стихий, взаимодействии небесных стволов и земных ветвей, а также практические рекомендации по планированию карьеры, финансов и личной жизни в соответствии с циклами восточного календаря.

Китайский гороскоп на ноябрь для Тигра

Ноябрь может оказаться одним из самых перспективных месяцев для Тигров. В китайской астрологии Свинью и Тигра считают гармоничным сочетанием, которое символически связывают с поддержкой, обучением и новыми возможностями.

На работе могут появиться интересные предложения, полезные знакомства или шанс присоединиться к перспективному проекту. Удачным направлением станет повышение квалификации и поиск наставников. В то же время не стоит полагаться только на благоприятные обстоятельства: результат будет зависеть от последовательности и готовности работать.

В личной жизни важны будут искренность и взаимная забота. Одинокие Тигры могут расширить круг общения, а те, кто находится в отношениях, - уделить больше внимания партнеру.

Китайский гороскоп на ноябрь для Кролика

Для Кроликов ноябрь может стать благоприятным периодом для обучения, творчества и долгосрочных проектов. В традиционной китайской астрологии Свинья, Кролик и Коза образуют гармоничное сочетание, которое связывают с поддержкой и развитием.

В профессиональной сфере стоит сосредоточиться на задачах, результаты которых проявятся не сразу. Новые знания, полезные контакты и последовательная работа помогут заложить основу для будущего роста. Не нужно требовать от себя мгновенных результатов - важнее двигаться вперёд в комфортном темпе.

В личной жизни будет преобладать стремление к спокойствию и взаимопониманию. Это удачное время для семейных дел, откровенных разговоров и совместного планирования будущего.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на ноябрь для Дракона

Для Драконов ноябрь станет возможностью восстановить силы и привести дела в порядок. Если предыдущие недели были насыщенными, сейчас полезно пересмотреть приоритеты и определить, какие задачи действительно требуют внимания.

На работе можно вернуться к отложенным проектам, завершить старые дела и уладить недоразумения с коллегами. Не пытайтесь охватить всё сразу: четкий план поможет избежать переутомления и растраты сил.

В финансах целесообразно сосредоточиться на стабильности и осторожном планировании. В отношениях важно не обострять споры из-за мелочей. Спокойный разговор поможет найти компромисс и лучше понять позицию близких.

Китайский гороскоп на ноябрь для Змеи

Для Змей ноябрь может стать периодом неожиданных перемен и необходимости быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам. В традиционной китайской астрологии Свинью и Змею считают знаками, находящимися в конфликтном сочетании. Поэтому этот месяц символически связывают с пересмотром планов и необходимостью проявлять осторожность.

На работе возможны изменения в графике, новые требования или перераспределение обязанностей. Перед принятием важных решений стоит проверять информацию и внимательно читать документы. Не следует подписывать соглашения в спешке или соглашаться на предложения, которые оставляют много вопросов.

В финансовой сфере лучше избегать необоснованного риска. В личной жизни не стоит делать поспешных выводов из-за эмоций или недоразумений. Позаботьтесь о режиме отдыха и не игнорируйте проблемы со здоровьем.

Китайский гороскоп на ноябрь для Лошади

Лошадям ноябрь советует немного сбавить темп и сосредоточиться на завершении начатого. Если привычный темп работы в последнее время изматывал, стоит пересмотреть нагрузку и распределить обязанности.

В профессиональной сфере полезно делегировать часть задач, привести в порядок документы и подвести итоги. Не каждую проблему нужно решать немедленно: иногда пауза помогает увидеть ситуацию более ясно. В финансах лучше опираться на проверенные источники дохода и не тратить деньги под влиянием сиюминутных желаний.

В личной жизни стоит отдать предпочтение спокойному общению и совместному отдыху. Внимание к потребностям партнера поможет избежать лишних конфликтов и укрепить отношения.

Китайский гороскоп на ноябрь для Козы

Ноябрь может принести Козам больше гармонии в общении и возможностей для командной работы. Умение договариваться, замечать детали и объединять людей вокруг общей цели станет преимуществом в профессиональной сфере.

Это удачное время для координации проектов, налаживания партнерских отношений и завершения задач, требующих совместных усилий. Признание со стороны коллег или руководства возможно, если вы не только будете поддерживать других, но и четко демонстрировать свой вклад.

В финансах стоит придерживаться реалистичного плана и не брать на себя лишних обязательств. В личной жизни появится возможность восстановить легкость в общении, уделить время семье и оставить позади давние обиды.

Китайский гороскоп на ноябрь для Обезьяны

Обезьянам в ноябре важно правильно распределять силы и устанавливать личные границы. Желание помочь всем вокруг может привести к чрезмерной нагрузке, особенно если чужие просьбы постоянно отодвигают собственные дела на второй план.

На работе стоит заранее согласовывать обязанности, сроки и ожидаемые результаты. Письменные договоренности помогут избежать недоразумений и ситуаций, когда приходится выполнять дополнительную работу без предварительного согласования.

В финансовой сфере не стоит тратить деньги на сомнительные предложения или покупки, сделанные под влиянием эмоций. Также полезно запланировать полноценный отдых. В личной жизни честное обсуждение потребностей поможет сохранить гармонию и избежать взаимных претензий.

Китайский гороскоп на ноябрь для Петуха

Для Петухов ноябрь может стать продуктивным месяцем, когда важную роль будут играть сотрудничество и поддержка окружающих. Полезные рекомендации, профессиональные контакты и одобрительная оценка руководства могут помочь продвинуться в работе или найти новые способы решения давних задач.

В финансах стоит сосредоточиться на конкретных результатах и реалистичных возможностях. Дополнительные поступления не следует воспринимать как повод для необязательных расходов: часть средств лучше отложить на будущее.

В личной жизни будет легче найти общий язык с близкими, если не пытаться доказать свою правоту любой ценой. Откровенность и готовность выслушать другого человека помогут укрепить отношения.

Китайский гороскоп на ноябрь для Собаки

После активного периода Собакам стоит дать себе возможность отдохнуть и спокойно подготовиться к следующему этапу. Ноябрь подходит для завершения незавершённых дел, пересмотра целей и планирования будущих шагов.

На работе полезно привести в порядок документы, передать завершенные задачи и определить приоритеты на ближайшие месяцы. Не стоит брать на себя новые обязательства только из-за желания всем помочь. Сосредоточьтесь на том, что действительно соответствует вашим целям.

Финансовая ситуация потребует умеренности: стоит контролировать расходы и избегать ненужных покупок. В отношениях важно находить время для близких, но не забывать и о собственных потребностях. Спокойный ритм поможет восстановить силы.

Китайский гороскоп на ноябрь для Свиньи

Для Свиней ноябрь станет особенным периодом, ведь в китайской астрологической системе этот знак связывают с символикой луны. Это повод внимательнее присмотреться к собственным целям, пересмотреть привычки и определить, что стоит изменить перед завершением года.

В профессиональной сфере важно не позволять перфекционизму задерживать работу. Стремление довести каждое дело до идеала может отнимать слишком много времени и сил. Лучше ставить реалистичные сроки и постепенно двигаться к результату.

В финансах не стоит принимать решения под влиянием временной неуверенности или страха упустить возможность. Тщательно проверяйте предложения и оценивайте риски. Также позаботьтесь о полноценном сне, регулярном отдыхе и балансе между работой и личной жизнью.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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