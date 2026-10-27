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Свадьба в 2027 году: какие месяцы считаются наиболее благоприятными для брака

Марина Иваненко
27 октября 2026, 14:04
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Когда лучше выходить замуж в 2027 году - самые благоприятные даты для свадьбы, удачные месяцы и периоды, которых, по мнению астрологов, следует избегать
Когда жениться в 2027 году
Когда выходить замуж в 2027 году / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Лучшие даты для свадьбы в 2027 году
  • Каких месяцев советуют остерегаться астрологи
  • Когда Меркурий будет ретроградным

Выбор даты свадьбы - один из важнейших этапов подготовки к торжеству. Многие молодожены хотят, чтобы день создания семьи был не только красивым, но и символически благоприятным для будущей супружеской жизни. В астрологии для этого учитывают положение планет, фазы Луны, ретроградные периоды и затмения. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает bonniesorsby.com, при выборе даты свадьбы астрологи обращают внимание на четыре основных фактора: прямое движение Меркурия, положение Венеры, отсутствие затмений и растущая Луна. Согласно приведенным в материале расчетам, в 2027 году есть несколько периодов, которые считаются особенно благоприятными для заключения брака. Среди них - 6–19 апреля, 14–20 мая и 29 сентября - 6 октября. Еще один положительный момент, на который указывают астрологи, - отсутствие ретроградного движения Венеры в течение года.

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Каких периодов лучше избегать в 2027 году

При планировании свадьбы астрологи советуют обращать внимание на периоды ретроградного Меркурия. В рамках астрологической традиции эту планету связывают с коммуникацией, документами, договоренностями и путешествиями. Поэтому периоды ретроградного движения считаются менее подходящими для подписания важных соглашений и организации масштабных мероприятий.

Даты ретроградного Меркурия:

  • 9 февраля - 3 марта;
  • 10 июня - 4 июля;
  • 7–28 октября.

Также в календаре пять затмений - 6 и 20 февраля, 18 июля, 2 и 17 августа. В астрологии недели вокруг затмений иногда считаются периодами, когда не стоит торопиться с важными жизненными решениями.

Календарь свадебных дат на 2027 год: месяц за месяцем

Январь

Начало года может стать удачным периодом для свадьбы, если пара стремится начать семейную жизнь зимой. Согласно приведенному астрологическому календарю, особое внимание стоит обратить на период растущей Луны - с 7 по 22 января. В то же время с 30 января рекомендуется учитывать приближение февральских затмений.

Февраль

Февраль в предложенном календаре считается одним из наименее благоприятных месяцев для свадебных торжеств. Причиной называют сочетание ретроградного Меркурия и двух затмений, которые, согласно астрологическим представлениям, могут символизировать нестабильность и непредсказуемые изменения. Если дата церемонии еще не определена окончательно, можно рассмотреть другой месяц.

Об источнике: bonniesorsby.com

Бонни Сорсби - бренд-стратег, дизайнер, художница и астролог, автор и основательница онлайн-ресурса bonniesorsby.com. На своём сайте она сочетает визуальный дизайн, брендинг и астрологические исследования, предоставляя аналитику планетарных транзитов, натальных карт и избирательной астрологии для выбора оптимальных дат для важных событий.

Март

По окончании указанного периода ретроградного Меркурия 3 марта появляется возможность планировать свадьбу на вторую половину месяца. Согласно приведённым расчётам, одним из вариантов является период с 8 по 22 марта, когда Луна растёт. Это время подойдёт парам, которые хотят организовать весенняя свадьбу до начала активного сезона торжеств.

Апрель

Апрель называют одним из лучших месяцев для свадьбы в 2027 году. Наиболее благоприятным периодом в астрологическом календаре определены 6–19 апреля. Согласно астрологическим трактовкам, гармоничное положение Венеры и прямое движение Меркурия и Марса символизируют благоприятные условия для партнерства, взаимопонимания и совместных планов.

Для молодоженов, выбирающих весеннюю церемонию, этот период может стать ориентиром при планировании торжества. Однако перед бронированием конкретного дня стоит проверить астрономические данные и фазы Луны.

Май

В мае особое внимание привлекает период с 14 по 20 мая. В материале его характеризуют как один из самых благоприятных периодов месяца для заключения брака. Астрологи связывают это с переходом Венеры в знак Тельца, который традиционно ассоциируется со стабильностью, чувственностью и стремлением к надежным отношениям.

Май также привлекает молодоженов более комфортной погодой и возможностью организовать торжество под открытым небом. Выбирая дату, стоит учитывать не только астрологические рекомендации, но и доступность места проведения, а также удобство для гостей.

Июнь

В начале июня в календаре выходных выделен период с 1 по 9 июня, а особенно - 4–8 июня. Считается, что это время подходит для свадебных торжеств до начала очередного ретроградного периода Меркурия, который в материале датирован 10 июня - 4 июля.

Если планируется летняя свадьба, первую декаду июня можно рассмотреть как один из возможных вариантов. В то же время все даты требуют проверки по актуальным астрономическим расчетам.

Июль

В июле благоприятный промежуток в предложенном календаре ограничен датами 5–10 июля. Его связывают с завершением ретроградного движения Меркурия и приближением затмения, которое в материале указано на 18 июля.

Для пар, планирующих летнюю церемонию, этот период может стать одним из вариантов. Однако при выборе конкретного дня важно проверить фактические даты астрономических явлений и заранее позаботиться об организационных вопросах.

Август

Август в астрологическом календаре считается месяцем, в котором нужно особенно внимательно выбирать дату свадьбы. Причиной называют два затмения - 2 и 17 августа. Согласно астрологическим рекомендациям, лучше рассмотреть дни после основных августовских астрономических событий.

Сентябрь

Сентябрь может стать удачным выбором для осенней свадьбы. В исходном материале указано, что Венера переходит в знак Весов 13 сентября, а с 29 сентября начинается один из самых благоприятных периодов года - до 6 октября.

В астрологии Весы ассоциируются с партнерством, равновесием и стремлением к гармонии. Именно поэтому этот знак традиционно считается символически связанным с темой брака. Для молодоженов, планирующих осеннее торжество, конец сентября может стать одним из вариантов для рассмотрения.

Октябрь

Начало октября в календаре выходных дней продолжает благоприятный период, начинающийся в конце сентября. Для свадьбы предлагается рассмотреть даты с 1 по 6 октября. В то же время в материале отмечается, что 7 октября начинается ретроградное движение Меркурия, а Венера переходит в знак Скорпиона.

С точки зрения астрологических интерпретаций, первая декада месяца может быть более привлекательной для пар, которые хотят организовать осеннюю свадьбу. Однако перед окончательным выбором стоит проверить календарные данные.

Ноябрь

Ноябрь в предложенном календаре характеризуется как относительно спокойный месяц без затмений и ретроградного движения Меркурия. Среди возможных периодов для свадьбы названы 29 октября - 13 ноября, а также дни после 27 ноября.

Парам, которые предпочитают камерные торжества в прохладное время года, ноябрь может подойти для организации церемонии. В этот период также нередко проще найти свободную дату в популярных заведениях, хотя это зависит от конкретной локации.

Декабрь

Декабрь завершает год и может стать символическим началом нового этапа для пары. В исходном материале его характеризуют как стабильный месяц для заключения брака. Среди рекомендуемых периодов указаны дни растущей Луны до 13 декабря и с 27 декабря.

Зимняя свадьба позволяет создать праздничную атмосферу благодаря сезонному декору и рождественским мотивам. В то же время при планировании стоит учитывать погодные условия, возможные транспортные задержки и загруженность заведений в конце года.

Что следует учитывать при выборе даты свадьбы

Астрологический календарь может помочь определиться с символическим значением дня, однако он не заменяет практического планирования. Перед бронированием церемонии важно проверить доступность даты в органе государственной регистрации актов гражданского состояния, согласовать графики молодоженов и гостей, а также учесть бюджет и условия проведения торжества.

Астрологи также рекомендуют обращать внимание на персональные натальные карты обоих партнеров. Считается, что индивидуальные астрологические показатели могут дополнить общий календарь. Однако научных доказательств того, что положение планет в день свадьбы определяет прочность брака или его будущее, нет.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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