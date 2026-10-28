Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра, 29 октября: Львам - перемены, Скорпионам - сюрприз

Руслана Заклинская
28 октября 2026, 06:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Астрологи рассказали, что предсказывают звёзды на 29 октября всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра, 29 октября: Львам — перемены, Скорпионам — сюрприз
Гороскоп на 29 октября 2026 года / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 октября
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 29 октября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать вас впереди.

Главред расскажет, к чему вам следует подготовиться.

видео дня

Как отмечает AstroSage, этот день может открыть новые перспективы в финансах, карьере и личной жизни, а рассудительность и забота о близких помогут воспользоваться ими максимально удачно.

Гороскоп на завтра - Овен

Развивайте гармонию в себе, чтобы преодолеть ненависть, которая пагубно влияет на здоровье. Помните, что зло побеждает быстрее, чем добро. Покупка необходимых вещей может вызвать финансовые трудности, но убережет от будущих проблем. Проводите время с друзьями, которые вас понимают. Не поддавайтесь чрезмерным требованиям любимого человека. В этот день вы сможете завершить важные дела. Не уклоняйтесь от проблем, иначе они будут преследовать вас. Покупка продуктов может вызвать ссору с мужем или женой.

Гороскоп на завтра - Телец

Здоровье будет отличным, несмотря на насыщенный день. С помощью близкого родственника вы сможете добиться успеха в бизнесе и улучшить финансовое положение. Семья поддержит ваши планы, а личные советы помогут наладить отношения. Несмотря на нагрузку, вы будете полны энергии и в этот день сможете выполнить все задачи раньше срока. Побудьте в одиночестве и уделите время себе. Вы поймёте, что супружеская жизнь с её компромиссами - лучшее, что с вами случалось.

Об источнике: AstroSage

AstroSage - индийская онлайн-платформа, посвященная астрологии, гороскопам и нумерологии. На сайте публикуются ежедневные, еженедельные и ежемесячные гороскопы, материалы о знаках Зодиака и ведической астрологии, а также предлагаются астрологические расчеты и консультационные услуги.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Страх общения может вызвать нервозность, поэтому работайте над самооценкой. В этот день деньги будут тратиться быстро, поэтому сэкономить будет сложно. Партнер будет прилагать усилия, чтобы сделать вас счастливыми. Будьте тактичны с любимым человеком. Новые знания помогут вам в общении со сверстниками. Хорошие идеи и правильный выбор деятельности принесут большую прибыль, чем ожидалось. Вмешательство посторонних людей может навредить вашим супружеским отношениям.

Гороскоп на завтра - Рак

Старайтесь расслабляться во время работы и не засиживайтесь допоздна. В этот день избегайте друзей, которые одалживают деньги и не возвращают их. Поддержка родных и друзей придаст вам уверенности. Встреча со старым другом поднимет настроение. Даже враги на работе могут стать более дружелюбными после вашего доброго поступка. Найдите время для самоанализа - это поможет измениться к лучшему. Ваш муж или жена постарается сделать вас счастливыми.

Гороскоп на завтра - Лев

Нежелательные мысли могут не давать покоя. Займитесь физическими упражнениями, чтобы отвлечься. В этот день бизнес за рубежом может принести финансовую выгоду. Друзья помогут в случае необходимости. Партнер расстроится из-за недостатка внимания. Не откладывайте важную переписку. Поездка может сорваться из-за внезапных изменений в расписании. Ссора с родственниками в конечном итоге закончится хорошо.

Гороскоп на завтра - Дева

В этот день вы будете полны надежды. Свободные средства стоит инвестировать в недвижимость. Не позволяйте семейным проблемам отвлекать вас. Даже сложные времена дают ценные уроки, поэтому не жалейте себя. Простив любимому человеку прошлую равнодушие, вы улучшите отношения. Медленный прогресс в работе может вызвать напряжение. Путешествия принесут пользу, но обойдутся дорого. Вы по-новому взглянете на супружескую жизнь и почувствуете, насколько она прекрасна.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Стресс может вызвать легкое недомогание. Отдохните в кругу друзей и родных. Болезнь члена семьи может привести к финансовым трудностям, но здоровье близких сейчас важнее денег. Если вас беспокоит поведение кого-то из родных, поговорите с ним. Любимый человек будет скучать по вам, так что устройте ей сюрприз. Вы сможете заключить важные земельные сделки и организовать развлекательные мероприятия. Просмотр фильма или матча с братьями и сёстрами укрепит ваши отношения. В этот день вас ждёт откровенный и эмоциональный разговор с мужем или женой.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Не игнорируйте стресс, ведь он может серьезно навредить здоровью. Избегайте сомнительных финансовых сделок. Друзья могут подвести вас в сложный момент. Романтическая поездка поможет разнообразить отношения. Будьте внимательны в делах, чтобы не стать жертвой обмана. В этот день вы можете зря потратить свободное время и испортить себе настроение. Вас также может ждать приятный сюрприз в супружеской жизни.

Гороскоп на завтра - Стрелец

День благоприятен для отдыха и развлечений. В этот день у вас будет достаточно денег, и вы почувствуете душевное спокойствие. Вечер в кино или ужин с мужем или женой помогут расслабиться. Любимый человек будет стараться сделать вас счастливыми. Новые начинания обещают хорошую прибыль. Побудьте в одиночестве и уделите время себе. Ваш муж или жена поможет почувствовать, что рай можно найти на земле.

Гороскоп на завтра - Козерог

Ваша доброта принесет много приятных моментов. В этот день избегайте инвестиций. Встречи с людьми, которых вы давно не видели, будут удачными. Вас ждут романтические возможности, поэтому будьте внимательны к тому, что происходит вокруг. На работе вы сможете достичь впечатляющих результатов. Креативность и энтузиазм помогут провести день с пользой. Супружеская жизнь подарит вам особую радость.

Гороскоп на завтра - Водолей

Приложите усилия, чтобы стать лучше. Отдых в большой компании доставит удовольствие, но увеличит расходы. Поблагодарите родственников, которые поддержали вас в трудную минуту. В объятиях любимого человека вы найдёте утешение. На работе вас может ждать приятный сюрприз. В этот день найдите время для медитации - она поможет восстановить душевное равновесие. Ваш партнёр уделит вам особое внимание.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Настройтесь на позитив, чтобы укрепить уверенность и избавиться от страха, ненависти, ревности и обид. В этот день советы близких могут помочь малому бизнесу увеличить прибыль. Здоровье мужа или жены может вызвать беспокойство. Вмешательство родственников партнера способно испортить настроение. Ваши знания и настойчивость помогут добиться повышения зарплаты. Семинары и выставки принесут новые знания и полезные знакомства. Остерегайтесь постороннего вмешательства в супружеские отношения.

Вас также может заинтересовать:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Отдал $350 миллиардов": Трамп набросился на Байдена из-за помощи Украине

"Отдал $350 миллиардов": Трамп набросился на Байдена из-за помощи Украине

06:45Мир
Российский Липецк сотрясается от взрывов: под атакой аэродром и металлургический комбинат

Российский Липецк сотрясается от взрывов: под атакой аэродром и металлургический комбинат

01:22Война
Путин прочитал лекцию по истории Стуббу и Стере вместо разговора о мире — FT

Путин прочитал лекцию по истории Стуббу и Стере вместо разговора о мире — FT

23:28Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Непоколебимая сила духа: три даты рождения, которые выделяются особой стойкостью

Непоколебимая сила духа: три даты рождения, которые выделяются особой стойкостью

Не следует сжигать листья ореха: как превратить их в ценное удобрение для огорода

Не следует сжигать листья ореха: как превратить их в ценное удобрение для огорода

"Встал и вышел": кто из звезд стал мемом Радиодиктанта-2026

"Встал и вышел": кто из звезд стал мемом Радиодиктанта-2026

Китайский гороскоп на завтра, 28 октября: Быкам - прощение, Петухам - любовь

Китайский гороскоп на завтра, 28 октября: Быкам - прощение, Петухам - любовь

Доллар достиг нового исторического максимума, евро упал: курс валют на 28 октября

Доллар достиг нового исторического максимума, евро упал: курс валют на 28 октября

Последние новости

06:45

"Отдал $350 миллиардов": Трамп набросился на Байдена из-за помощи Украине

06:12

Гороскоп на завтра, 29 октября: Львам — перемены, Скорпионам — сюрприз

05:44

При какой температуре стирать одежду и белье, чтобы сэкономить на счетах за свет

05:11

Плесень и желтизна на швах между плитками исчезнут навсегда: как легко их отмыть

04:59

Чеснок и лук осенью сажают не по календарю: названы оптимальные сроки

Россия хочет исправить фатальный просчет: Гончар — об ударах по западу УкраиныРоссия хочет исправить фатальный просчет: Гончар — об ударах по западу Украины
04:37

Почему одни яйца белые, а другие коричневые: о чём не рассказывают покупателямВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скрипача за 48 с

03:33

Лаванда и сода против тараканов: действительно ли помогают народные средства

01:22

Российский Липецк сотрясается от взрывов: под атакой аэродром и металлургический комбинат

Реклама
27 октября, вторник
23:36

Одна ошибка может стоить урожая: где категорически нельзя сажать плодовые деревья

23:28

Путин прочитал лекцию по истории Стуббу и Стере вместо разговора о мире — FT

23:16

В Харькове дрон попал в многоэтажку: есть раненые, в доме заблокированы люди

22:34

Макароны не слипнутся и станут вкуснее: какой ингредиент добавить в воду

22:09

США могут на фоне мирных переговоров снять санкции с "черной кассы" Путина – NYT

22:09

Как очистить ковер от жирных пятен: поможет простое домашнее средство

21:54

В Европе вспыхнул скандал из-за переговоров Финляндии и Норвегии с Путиным - СМИ

21:36

Ежевика летом будет усыпана ягодами: что нужно сделать до морозов

21:34

Тушь-плевалка и морковная помада: какой косметикой пользовались женщины в СССР

21:30

Китайский гороскоп на ноябрь 2026 года: Тиграм — успех, Змеям — перемены

21:27

Популярный украинский блогер попал в ДТП

Реклама
21:10

Как правильно выкопать гладиолусы на зиму: что нужно сделать перед хранением

21:00

У Андрея Макаревича родился пятый ребенок: артист показал фото

20:57

Освобождено более 1000 кв. км: Силы обороны мощно выбили россиян на фронте

20:49

До 10 часов без света: в Укрэнерго раскрыли, как будут действовать графики 28 октября

20:39

Зубную щетку нужно менять раньше, чем кажется: стоматологи назвали срок

20:30

Тест на IQ: нужно найти обручальное кольцо среди часов за 7 секунд

20:29

Режим тишины в Олешках: как проходит операция и повлияет ли перемирие на ход войны

20:13

Зачем обрабатывать обувь уксусом: что происходит после распыления

19:51

ВСУ уничтожили более 100 россиян и продвинулись под землей на 15 км — Зеленский

19:49

Зачем закапывать банановые кожуры на грядках: не все знают об их пользе

19:44

Известковый налет на кране растворит одно средство из кухни за 15 минут

19:12

Когда дети начинают говорить: сколько слов должен знать малыш в год

19:10

Следующей жертвой ФСБ может стать Путин: Денисенко о войне в Кремлемнение

19:09

Пятен и неприятного запаха больше не будет: как отстирать кухонные полотенца

18:47

Бывшая жена мужа Тодоренко поселилась с ними навсегда

18:35

Многолетники переживут даже сильные морозы: что нужно сделать после посадки

18:34

Война в Украине не закончится, а обострится: Лавров сделал громкое заявление

18:28

Меган Маркл покинула Великобританию с принцем Гарри и детьми: что случилось

18:09

РФ может нанести удар по Украине в течение 24 часов: предупреждение мониторов

17:52

Зачем водители прикрепляют деревянную прищепку на вентиляционное отверстие в авто

Реклама
17:27

"Бесило все американское": Горбачева сцепилась с пограничником из-за войны

17:20

Что означает банка с солью у входа: древняя традиция и её смысл

17:13

В Киеве появятся водные переправы через Днепр: что будет с защитой мостов

17:13

Осенняя посадка и обрезка сливы: что нужно сделать уже сейчас для обильного урожая

16:59

Мусорник под раковиной больше не в моде: что устанавливают на современных кухнях

16:56

Какие цветы нужно выкопать перед зимой: 7 растений, которые не переживут морозов

16:35

Финансовый гороскоп на ноябрь 2026 года: Тельцам — новые доходы, Козерогам — успех

16:34

Стилистка назвала 10 "бессмертных" вещей, которые не выходят из моды годамиВидео

16:28

На Украину надвигается новая волна дождей и порывов ветра: когда изменится погода

16:26

РФ ударила баллистикой по Южному мосту в Киеве: Игнат рассказал о его состоянии

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять