Короли иронии и острого языка: ТОП-3 самых саркастичных знака зодиака

Некоторые представители зодиакального круга от природы наделены молниеносной сообразительностью, чувством юмора и умением мгновенно и остроумно реагировать на любые события. Астрологи выделили три знака, которые особенно известны своим острым языком и меткими шутками, пишет Главред со ссылкой на Collective World.
Овен
Представители этого знака мыслят быстро и не переносят глупостей. Для них сарказм скорее инстинктивная реакция, чем продуманная тактика. Они мгновенно замечают слабые места собеседника и без колебаний могут бросить резкую, но остроумную реплику. Спорить с Овном, на самом деле, все равно что играть с пламенем.
Близнецы
Это настоящие мастера слова, иронии и скрытых смыслов. Их шутки изящные, легкие и с глубоким подтекстом, который не всегда заметен сразу. Близнецы умеют пошутить так, чтобы собеседник не почувствовал обиды, но все же понял намек. Их сарказм как острый кинжал, завернутый в мягкую улыбку.
Стрелец
Стрельцы ценят правду и свободу высказываний, поэтому не стесняются делать острые замечания, когда считают это уместным. Их юмор прямой, смелый и нередко громкий, особенно в компании. При этом они не стремятся обидеть кого-то, просто озвучивают то, что другие бы промолчали. Иногда их слова на грани провокации, но всегда меткие.
