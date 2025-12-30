Деньги польются рекой: какие знаки зодиака обогатятся в последние дни декабря

Вселенная подготовила вознаграждения для четырех знаков зодиака.

https://horoscope.glavred.info/dengi-polyutsya-rekoy-kakie-znaki-zodiaka-obogatyatsya-v-poslednie-dni-dekabrya-10728077.html Ссылка скопирована

Кому повезет 30 декабря / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто может получить новости о работе 30 декабря

К кому неожиданно придут деньги

Четырех китайских знаков зодиака ждет удача и финансовый успех уже 30 декабря. Вторник - День получения под знаком Водяного Петуха, пишет YourTango.

Астрологи отмечают, что в этот день не нужно за чем-то гнаться или спешить. Энергия Водяного Петуха обостряет восприятие и вознаграждает тех, кто делает чистый, сознательный выбор. Это тот вид финансовой удачи, который появляется, когда человек готов воспользоваться возможностями, передает Главред.

видео дня

Кому будет везти в финансах 30 декабря:

Петух

Энергия вторника соответствует вашей частоте, поэтому вы можете получить новости о работе или важный ответ от кого-то. Вы также можете внезапно почувствовать мотивацию навести порядок в финансах 30 декабря. Выигрыш сегодня может не кричать о богатстве на первый взгляд, но он укрепляет долгосрочный цикл финансовой власти и уверенности.

Бык

К вам деньги приходят через стабильность, а не через амбиции. Практическое решение (даже небольшое) может мгновенно повысить ваше чувство безопасности. Вам могут предложить что-то вроде ставки, сделки или предложения, и вместо того, чтобы спешить, вы взвесите это с уверенностью.

Собака

Во вторник вы можете получить подтверждение относительно работы или финансов, которое эмоционально поразит вас глубже, чем ожидалось. Иногда достаток сначала приходит как признание, а потом за ним следуют деньги. Если 30 декабря появится возможность сделать шаг вперед, старайтесь не преуменьшать свои способности.

Змея

В этот день к вам что-то вернется. Прошлые усилия, которые, как вы думали, остались незамеченными, могут снова вырваться на поверхность. Ваш финансовый успех во вторник может прийти благодаря дальнейшим связям, возобновлению контрактов или чему-то, что вы посадили месяцы назад.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред