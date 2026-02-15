Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 февраля: Девам - риск, Рыбам - неожиданности

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото Pixabay

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 февраля проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп Таро на неделю для Овна

Овны, на этой неделе вам выпадает Пятёрка мечей. Карта указывает: проблема не во внешних обстоятельствах, а в вашем взгляде на ситуацию.

Вы стремитесь к победе — и она будет, если начнёте использовать свои уникальные качества, а не соревноваться с окружающими.

Особенно важным станет 16 число — убывающая Луна в Водолее поможет вам просто быть собой. Именно в этом ваша сила.

Гороскоп Таро на неделю для Тельца

Тельцам выпала перевёрнутая Пятёрка мечей. Главный урок недели — не брать на себя чужие проблемы.

Вы можете поддерживать близких, но не обязаны нести их бремя. Солнечное затмение в Водолее придаст вам внутреннюю лёгкость и поможет освободиться от лишнего.

Держитесь того, что делает вас счастливыми — и не замедляйтесь ради чужих ожиданий.

Гороскоп Таро на неделю для Близнецов

Близнецам достался Иерофант — символ мудрости и авторитета.

На этой неделе к вам будут прислушиваться. Люди поймут ваши слова с первого раза. Особенно значимым станет период около 21 числа, когда растущая Луна перейдёт из Овна в Тельца.

Ваш опыт и знания наконец оценят по достоинству.

Гороскоп Таро на неделю для Рака

Раки, вам выпал Туз Пентаклей — карта нового изобилия и возможностей.

Солнечное затмение 17 числа усилит энергетику новолуния. Это идеальное время для начала нового проекта, идеи или смелого шага.

Шансы действительно на вашей стороне.

Гороскоп Таро на неделю для Льва

Львам досталась перевёрнутая Королева жезлов. Возможны сомнения в себе или своём положении.

Однако с началом сезона Рыб 18 числа уверенность начнёт возвращаться. Соединение Сатурна с Нептуном 20 числа даст вам импульс двигаться дальше.

Вы сильнее, чем думаете.

Гороскоп Таро на неделю для Девы

Девам выпала Двойка жезлов — карта решительного шага.

Это период новых возможностей. Китайский Новый год 17 числа и астрологические события 20 числа подталкивают вас выйти за пределы привычного.

Не бойтесь рискнуть.

Гороскоп Таро на неделю для Весов

Весам выпала Двойка мечей.

На этой неделе важно говорить правду и заявлять о себе. Если вы не проявите инициативу, уважения можете не получить.

Период с 16 по 19 число поможет вам вернуть свой голос и внутреннюю уверенность.

Гороскоп Таро на неделю для Скорпиона

Скорпионам достался перевёрнутый Маг.

Вы переживаете из-за ситуации, которую не можете контролировать. Карты советуют переключить внимание на то, что действительно зависит от вас.

Контроль — это не всегда сила, иногда сила в принятии.

Гороскоп Таро на неделю для Стрельца

Стрельцам выпала Девятка мечей — карта переживаний и внутренних страхов.

Однако она указывает на процесс исцеления. Убывающая Луна 16 числа поможет отпустить прошлое.

Позвольте себе прожить эмоции — вы уже проделали огромный путь.

Гороскоп Таро на неделю для Козерога

Козерогам выпали Двойка и Тройка пентаклей.

Главная тема недели — командная работа. Вспомните события конца декабря — тогда вы сделали важные выводы о людях рядом.

21–22 числа стоит уделить внимание тем, кто действительно поддерживает вас.

Гороскоп Таро на неделю для Водолея

Водолеям выпала Умеренность.

Ваши ключевые слова недели — терпение и целеустремлённость.

Две лунные фазы в вашем знаке усиливают личную энергетику. Будьте собой — это принесёт вам счастье и внутренний баланс.

Гороскоп Таро на неделю для Рыб

Рыбам достался Король жезлов — карта судьбы и стремительных перемен.

События будут развиваться быстро, возможно, даже неожиданно.

Вы приближаетесь к своему дню рождения — время исполнения желаний и реализации мечты уже рядом.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

