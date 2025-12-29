Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождь

Новый год будет очень переменчивым и богатым на сюрпризы.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-2026-god-na-kogo-proletsya-denezhnyy-dozhd-10728020.html Ссылка скопирована

Анжела Перл опубликовала гороскоп на 2026 год для Водолеев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Когда откроется финансовый поток

Что будет происходить в любовной сфере

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на 2026 год для представителей знака зодиака Водолей.

Если вам интересен Таро-прогноз этого специалиста, читайте материал: Один знак зодиака ждет год важных решений и больших чеков: прогноз Таро на 2026-й.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 2026 год будет очень переменчивым и богатым на сюрпризы. В новом году произойдут четыре затмения, а кармический узел Раху в июле сдвинется в знак Водолея.

"Это говорит о том, что у вас будет фокус на себя. Первый дом — это "я", как я развиваюсь, как я расту, какие у меня намерения, какие у меня планы, мечты, чего я хочу. Узел Раху очень любит подталкивать: "а я рискну", "а я попробую", "а я смогу". Водолей и так смелый знак, а тут ещё и этот кармический узел будет, так что во второй половине года вы будете рисковать, пробовать что-то новое, даже то, на что вы долго не решались", - цитирует Главред Анжелу Перл.

По словам астролога, затмения приносят судьбоносные события, которые иногда перенаправляют нас в другую сторону. Иногда мы сбиваемся с пути.

17 февраля — самое важное затмение в знаке Водолея. Если у вас день рождения в этот день, то затмение будет оказывать на вас влияние в течение всего года. В вашей жизни произойдет брак, рождение ребёнка, переезд тди другое важное событие.

Ещё одно затмение состоится в седьмом доме гороскопа 12 августа. Оно будет касаться темы отношений, партнёрства, брака, развода и отношений - романтических, деловых, рабочих.

Финансовое затмение состоится 3 марта. Вы получите наследство, страховки, алименты. Возможно, у вашего мужа или жены поменяется финансовая ситуация.

Второе финансовое затмение состоится 28 августа.

Еще одно очень важное событие года - Юпитер меняет знак и входит в ваш седьмой дом гороскопа 30 июня на год. Юпитер один раз в 12 лет бывает в секторе любви, брака, знакомств, отношений, партнёрства. Может, вы решите жить вместе с кем-то, встретите любовь всей своей жизни, решите полюбовно разойтись.

В целом, Юпитер — это планета изобилия, счастья, любви, брака. С 30 июня Водолеям будет везти во всём-всём, что касается отношений.

Еще одно важное событие - Сатурн и Нептун выходят из вашего второго дома финансов. Сатурн был в этом секторе последние три года и ограничивал вашу финансовую сферу. 15 февраля ситуация изменится. Сатурн выйдет из финансового дома - для вас откроется финансовый портал.

Нептун также была в финансовом секторе 14 лет и навсегда покидает этот дом 27 января. Больше он не вернётся туда.

"Поэтому как будто откроются как шлюзы, пойдет финансовый поток", - рассказала астролог.

20 февраля Сатурн и Нептун соединятся в третьем доме, который связан с общением, знакомствами, контактами, окружением, родственниками. Возможно, вы проявите интерес к медитации, духовности, эзотерическим профессиям. Не исключены изменения в круге общения, единомышленниках. Состоятся поездки в "места силы" или групповые поездки по интересам. Возможные изменения в работе или увлечениях, перемены в жизни родственников.

Уран - планета, которая управляет знаком Водолея, также меняет знак. Это планета свободы, освобождения, сюрпризов и всего нового. Уран семь лет был в четвёртом доме и мог давать нестабильную ситуацию. Возможно, у вас было временное жильё, много переездов. Может, вы ждали документы на место жительства или гражданство. 27 апреля Уран выходит из четвёртого дома и заканчивает событие. Поэтому в конце апреля, похоже, вы получите документы на ПМ или эмигрируете, или переедете, или продадите дом или квартиру. Не исключены события в жизни родителей тоже. Может быть, состав семьи поменяется.

Уран входит в пятый дом гороскопа на семь лет. Вас ждет влюблённость, роман. Может, вы будете жить в разных городах. Не исключена разница в возрасте. Может, вы влюбитесь в кого-то, кто намного младше или старше вас.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

В 2026 году планета трансформации и перемен Плутон проходит третий, четвертый и пятый градусы Водолея. Если ваш асцендент находится с 3-го по 5-й градус Водолея, или ваш день рождения 24, 25 или 26 января, или Луна в этих градусах Водолея, то Плутон пройдет по вашему асценденту, Солнцу или Луне. Это означает большую трансформацию. Плутон любит что-то разрушать, чтобы построить новое или убрать то, что мешает нам развиваться, расти и двигаться дальше. Если что-то в жизни не идет (например, бизнес), это может быть знаком, что пришло время это завершить. Следует воспринимать ситуации, когда что-то уходит разрушается, как часть плана Вселенной для улучшения жизни.

Гороскоп для Водолеев на 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред