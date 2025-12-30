Гороскоп на январь 2026: Девам - большие перемены, Скорпионам - встреча

Астрологи рассказали, что пророчат звезды в январе всем знакам зодиака.

Гороскоп на январь 2026

Гороскоп на январь - Овен

Для вас наступила новая эра, и Нептун, планета духовности, переходит в ваш знак на ближайшие несколько десятилетий. В этом месяце вы сосредоточитесь на двух ключевых сферах - работе и своей сети. Момент нарастает, но прежде чем вы устремитесь вперед, необходимо провести рекалибровку. Думайте об этом как о стратегической паузе, которая оттачивает ваше преимущество. Вас просят оценить, что действительно стоит ваших усилий, где ваша энергия приносит наибольшую отдачу и какие амбиции готовы перейти от концепции к реализации.

Профессиональный рост не за горами, особенно с учетом того, что Новолуние 19 января предложит вам несколько свежих идей. Но это не произойдет из-за того, что вы будете разбрасываться по мелочам. Точность - вот ваша сила сейчас. Ужесточите свои цели, упорядочьте системы и займитесь теми структурами, которые действительно могут поддержать рост.

Гороскоп на январь - Телец

Путешествия и работа тесно переплетены в этом месяце, занимая ваши мысли и перспективное планирование. Полнолуние 3 января станет маяком, который поможет вам понять, чего вы хотите. Есть ощущение, что движение - буквальное или концептуальное - связано с вашим долгосрочным направлением. Возможно, вы задумаетесь о смене обстановки, чтобы получить перспективу, изучите возможности, выходящие за рамки вашего привычного окружения, или представите, как ваша работа может существовать на более широкой сцене.

Гороскоп на январь - Близнецы

Ваша ось близости и денег освещена, что позволяет одновременно сфокусироваться на двух глубоко переплетенных темах: что вы разделяете и что вы цените. Речь идет не только о ресурсах или отношениях в отдельности, но и об обмене между ними, где пересекаются доверие, уязвимость, власть и ценность. На интимном уровне Новолуние 19 января станет космическим периодом повышенного осознания эмоциональной близости. Вы можете обнаружить, что задаетесь вопросом, куда вы действительно вложили свои силы, и чувствуют ли эти связи взаимность, безопасность и устойчивость.

Гороскоп на январь - Рак

Полнолуние в вашем знаке 3 января возвращает вас к самим себе. Оно высвечивает ваши потребности, границы и то, как вы проявляете себя для других, иногда в ущерб своей внутренней правде. Это возможность вернуть себе пространство и ясно увидеть себя. То, что вы чувствуете сейчас, заслуживает серьезного отношения. Установите намерение на Новолуние 19 января, когда ваша зона отношений будет перезагружена. Чего вы хотите больше - или меньше - в своей интимной сфере?

Гороскоп на январь - Лев

Ваш месяц не будет спокойным. Приглашения на светские мероприятия будут поступать со всех сторон, заполняя ваш календарь быстрее, чем вы могли бы ожидать. В воздухе витает ощущение движения и связи, когда разговоры приводят к встречам и новым знакомствам. Некоторые взаимодействия могут показаться легкими и праздничными, другие - удивительно значимыми. Обратите внимание на то, какие места заряжают вас энергией, а какие просто отнимают время. Разборчивость становится столь же важной, как и присутствие.

Гороскоп на январь - Дева

В вашей работе и распорядке дня произойдут большие перемены. Хотя поначалу это может показаться разрушительным, в конечном счете это перестройка того, как вы проводите свои дни. Структуры, на которые вы полагались, корректируются, чтобы выявить, где ваше время и энергия могут быть использованы более эффективно. Это может выглядеть как изменение обязанностей, расписания или способа организации вашей работы. То, что раньше казалось автоматическим, теперь может потребовать сознательного участия.

Гороскоп на январь - Весы

27 января Нептун переходит в знак Овна. Прошлой весной и летом вы уже успели заметить, как это влияние начинает перекраивать мир ваших отношений. Тот период был предварительным просмотром - тонким, временами запутанным, но показывающим новую главу отношений, в которой меньше фантазий и больше инициативы. Это влияние разрушает старые ожидания, связанные с партнерством. На их место приходит другой вопрос: Кем я становлюсь, когда встречаюсь с другим, честно, не исчезая и не становясь слишком покладистым?

Гороскоп на январь - Скорпион

Дом и принадлежность открываются неожиданным образом, принося с собой новые двери и новые лица. Это период, когда ваше ощущение того, где - и с кем - вы принадлежите, начинает развиваться, выходя за рамки привычного. Вы можете обнаружить, что входите в новые пространства, физические или эмоциональные, которые сразу же находят отклик. Эти новые лица не случайны; они отражают те части вас, которые готовы к жизни, выражению и воспитанию.

Гороскоп на январь - Стрелец

Начинается новый финансовый старт, отмеченный обновленным чувством власти над деньгами, ценностью и самооценкой. Появляется возможность сменить тон - отказаться от тихих компромиссов и перейти к ясности, структуре и намерениям. Наряду с потенциалом материального роста вы обретаете свой голос. К разговорам об оплате труда, ценообразовании или составлении бюджета теперь можно подходить с уверенностью, а не с колебаниями.

Гороскоп на январь - Козерог

Исповедь в отношениях может прийти к вам в Полнолуние 3 января, неся с собой эмоциональную откровенность, которая так долго таилась на поверхности. Однако Новолуние в вашем знаке 19 января несет в себе редкое чувство выравнивания. Это то время, которое спокойно подтверждает, что вы вступаете в год на своих собственных условиях. Это чистый лист, который является глубоко личным - внутреннее разрешение начать все сначала и установить намерения, которые отражают ваше нынешнее "я".

Гороскоп на январь - Водолей

Как выглядит ваша идеальная рабочая среда? Этот вопрос, вызванный Полнолунием 3 января, приглашает вас выйти за рамки продуктивности и привести себя в соответствие. Кроме того, в период с 23 января до конца месяца энергия собирается вокруг вашего знака. Когда через ваш дом проходит так много акцентов, внимание естественным образом обращается внутрь и наружу одновременно. Вы переосмысливаете, кем вы становитесь и какую роль хотите играть в более широком мире.

Гороскоп на январь - Рыбы

Хотите ли вы мягкости или возбуждения, преданности или исследования, глубины или легкости? С Полнолунием 3 января начало года - это выбор эмоционального и творческого климата, в котором вы хотите плавать. С романтической точки зрения, это требует от вас задуматься о качестве связи, к которой вы стремитесь. Когда вы знаете, для чего вы готовы, нужная динамика будет находить вас легче.

