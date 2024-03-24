Гороскоп Таро на неделю 25 по 31 марта: Девам - риск, Рыбы - дайте волю фантазиям

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

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Гороскоп Таро на неделю

Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 марта проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Гороскоп Таро на неделю – Овен

Будьте благодарны, Овны. Найдите время, чтобы заметить и оценить все, что у вас уже есть, прямо сейчас. Нас всех бомбардируют призывами получить больше, быть больше, делать больше. Но на этой неделе вам стоит сделать шаг назад от этого шума, успокоиться и заметить все хорошее, что есть в вашей жизни. Четверка Кубков показывает, что все это у вас уже есть! Это прямо у вас под носом.

Гороскоп Таро на неделю – Телец

Смерть - действительно мощная карта Таро, символизирующая перемены и трансформацию. Маленький конец приведет к большому новому началу. Цикл чего-то важного подходит к концу, и вы готовы начать все сначала и начать новый цикл. Темы этой недели - возрождение, омоложение и переосмысление. Будьте готовы отпустить то, что подходит к концу, и приготовиться начать все заново. Это переломная неделя, и вам следует принять грядущие перемены.

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Гороскоп Таро на неделю – Близнецы

Делитесь, Близнецы! У вас уже так много всего есть. Вы многого добились, выросли, многому научились и накопили ресурсы. Король пентаклей просит вас стать лидером и оказать поддержку доброму делу или достойному претенденту. Поделитесь силой!

Будьте щедры, гостеприимны и добры. Другие придут к вам за помощью, и это часть вашего духовного пути - оказать ее. Вы извлечете из этой главы не меньше пользы, чем они.

Гороскоп Таро на неделю – Рак

Хорошая карма - это важно. Даже если вы не "верите" в карму, нам всем нравится чувствовать, что мы сделали доброе дело. Рак, это неделя, когда вы можете применить свои ценности на практике. Шестерка пентаклей призывает вас быть милосердными, гостеприимными, дарящими и заботливыми. Ухаживайте, поддерживайте, помогайте, лечите и защищайте тех, кого вы любите, кто вам нравится и кого вы уважаете. Карма наблюдает за вами, а вознаграждение придет позже.

Гороскоп Таро на неделю – Лев

Что бы ни происходило в последнее время, знайте, что на этой неделе все обернется к лучшему. Башня - суровый задачник. Она входит в нашу жизнь, чтобы убрать то, что, проще говоря, должно уйти. Она похожа на космический разрушительный шар. Теперь его работа закончена, и вы увидите сквозь обломки потенциал для новых возможностей. Перестраивайтесь на более прочном фундаменте, Лев.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Будьте организатором вечеринок на этой неделе, Дева! Выберите тему, назначьте дату, разошлите приглашения и приготовьтесь к веселому времяпрепровождению. Король Жезлов настраивает вас на активный, позитивный и рискованный лад.

Вы готовы рисковать, выходить за пределы своей зоны комфорта и расширять горизонты. Начните этот процесс с общения и/или путешествий. Это зажжет что-то более глубокое - чувство жажды странствий и любопытства, которое приведет к удивительным решениям!

Гороскоп Таро на неделю – Весы

Спонтанность - ваша тема на эту неделю, Весы. Рыцарь Жезлов входит в ваш мир, чтобы взбудоражить, освободить вас от рутины и привнести в вашу жизнь оживление. Скажите "да!" всему. Будьте немного дикими.

Живите полной жизнью. Стремитесь к своим страстям. Просто сделайте это! Иногда нужно дать себе волю и посмотреть, что получится. Эта неделя будет непредсказуемой. Наслаждайтесь ею.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Интрига в отношениях впереди! Скорпион, на этой неделе будьте очень внимательны к своим поступкам и выбору. Будьте лучше собой и делайте то, что правильно. Влюбленные часто приносят в ваш мир искушения и страстные встречи. Иногда это очень желанно, но иногда - нет.

Решите сейчас, находитесь ли вы в правильном настроении и в правильном положении для такой встречи. Если да, то отрывайтесь по полной. Если нет, то ограничьте свое взаимодействие. Не делайте того, о чем потом будете жалеть, но и не упускайте возможности. Скорпион, здесь все зависит от вас!

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец

Стрелец, вы известны тем, что говорите то, что думаете. На этой неделе Туз Мечей поставит вас в одну из таких ситуаций, но вы должны больше слушать, чем говорить. Выскажите свою точку зрения, но затем помолчите и позвольте им (на самом деле, поощрите их) высказать свою. Это поможет вам выйти на новый уровень понимания, и это будет того стоить.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог

В ваших жилах течет амбиция. Вы хотите взобраться на вершину! Мир - прекрасная карта для вас на этой неделе, обещающая свершения и достижения. Наслаждайтесь моментом, празднуйте свой успех, а затем смотрите вперед, на следующую вершину, на которую вы собираетесь взобраться.

Каждый успех имеет горько-сладкий оттенок, потому что его приход означает, что что-то завершено, а значит, закончилось. Пришло время обновить свои амбиции и поставить новую цель.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей

Время - это все, и эта неделя подходит для того, чтобы расстаться с чем-то, о чем вы думали как минимум последние полгода. Это не будет грустно или тяжело, потому что сейчас самое время сделать шаг. Не торопитесь. Наслаждайтесь завершением отношений, хвалите тех, кто поддерживал вас, и цените предоставленную вам возможность. Это часть жизни: Осознанно знать, когда нужно изменить ситуацию, и изучать свои возможности.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы

Рыбы, у вас самое бурное воображение среди всех знаков зодиака. Отпразднуйте свой природный талант вместе с творческой Семеркой Кубков и дайте волю своим фантазиям. Наряжайтесь, будьте причудливы, погружайтесь в любимые фильмы/телесериалы/романы, пишите стихи, ходите на занятия по искусству, посещайте музеи, заведите дневник мечтаний и т. д. На этой неделе ваше воображение бурлит - порадуйтесь этому!

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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