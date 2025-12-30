Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Гороскоп Таро на 31 декабря / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Овен

Карта Таро среды для Овна: Королева Мечей, перевернутая.

Королева Мечей в перевернутом положении означает горечь или затяжное разочарование. 31 декабря боль мотивирует вас исцелиться, и вы найдете то, что вам нужно, чтобы превратить ее в мудрость. Вы можете поговорить с другом или терапевтом.

Вам будет полезно разобраться в своих мыслях и оценить убеждения, которые вы приняли благодаря своему опыту.

Исцеление прошлого защищает вашу энергию и позволяет вам выбирать более здоровые отношения в будущем.

Телец

Карта Таро среды для Тельца: Волшебник, перевернутая.

Телец, 31 декабря ваша карта Таро, Маг, в перевернутом положении говорит о заблокированном потенциале и привлекает внимание к неуверенности в себе.

Если вы чувствуете себя оторванным от своей личной силы, у вас есть возможность преодолеть ее. В ваших идеях или целях не хватает кусочка головоломки, и вы узнаете, что это такое. Наступает подходящее время, и ваша уверенность растет, помогая вам вносить изменения и улучшения.

В среду ваши усилия направлены не столько на стремление, сколько на согласие со своим сердцем.

Вы уточняете, чего хотите, и формулируете свое намерение. Вы воссоединяетесь с целью и обнаруживаете свои сильные стороны. Наблюдайте, как ваша жизнь меняется к лучшему.

Близнецы

Карта Таро среды для Близнецов: Девятка Пентаклей, перевернутая.

Девятка Пентаклей в перевернутом положении подчеркивает, как самооценка человека связана с достижениями.

Вы чувствуете необходимость проявить себя перед другими, и очень легко поверить, что ваша ценность зависит от того, насколько вы продуктивны.

В среду обратите внимание, где вы слишком сильно отождествляете самооценку со своей работой. Научитесь не измерять себя тем, что у вас есть; вместо этого сосредоточьтесь на том, что помогает вам чувствовать себя достойным. Почитай и уважай то, кем ты являешься.

Рак

Карта Таро среды для Рака: Тройка Жезлов.

31 декабря Тройка Жезлов приглашает вас расширить свои возможности и расти в той области жизни, в которой вы хотите добиться успеха. Вы готовы смотреть вперед и быть целеустремленным в своих действиях.

То, что вы подготовили, начинает улучшаться, и ситуация теперь кажется реальной, даже если вы пока не видите результатов. Хорошо представить себе свои долгосрочные планы и посмотреть, как действия окупятся для вас. В среду практика терпения может помочь сформировать ваше будущее.

Лев

Карта Таро среды для Льва: Повешенный, перевернутая.

Лев, когда жизнь становится непредсказуемой, трудно понять, что делать дальше. Вы можете почувствовать, что застряли в колее, и остановиться, думая, что оставаться на месте — лучший вариант. Одна небольшая корректировка в перспективе может оказаться всем, что вам нужно, чтобы раскрыть предстоящие возможности.

Вам не нужно ждать разрешения других; вместо этого сделайте один маленький шаг к своей цели и посмотрите, что произойдет дальше.

Девы

Карта Таро среды для Девы: Король Кубков, перевернутая.

Дева, сегодняшняя ежедневная карта Таро — Король Кубков в перевернутом положении, что говорит о том, что происходит, когда эмоциональная зрелость блокируется. Люди могут вести себя нетипично, потому что боятся показать, что они на самом деле чувствуют.

Вы теряете интерес притворяться, что все в порядке, или преуменьшаете правду и сосредотачиваетесь на правде. Сегодня вы хотите сосредоточиться на том, что реально, а не на притворстве, помогая эмоциональной честности найти свое место в вашей жизни и в тех, на кого вы влияете.

Весы

Карта Таро среды для Весов: Шестерка Мечей.

Шестерка Мечей — это переход от темной истории к светлому будущему, потому что вы оставляете позади то, что истощает, и двигаетесь к вещам и людям, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо.

Среда – это выбор мира и признание того, что вас поддерживает. Вы определяете и реализуете то, что делает вас счастливым.

Скорпион

Карта Таро среды для Скорпиона: Тройка Пентаклей, перевернутая.

Тройка Пентаклей в перевернутом положении говорит о несогласованности командной работы или ожиданиях других друг от друга во время групповых проектов или задач. В среду вы чувствуете, что ваши усилия не получают должного признания и не получают должного признания.

Вместо того, чтобы прилагать больше усилий, чтобы получить результат, который вы надеетесь получить от других, переоцените, где сотрудничество действительно вас поддерживает. Настоящий прогресс происходит, когда роли ясны и взаимны, и когда вы можете сосредоточиться на процессе больше, чем на результате.

Стрелец

Карта Таро среды для Стрельца: Десятка Жезлов.

Десятка Жезлов – это бремя и тяжелая рабочая нагрузка. Вы взяли на себя больше, чем положено, и теперь это начинает проявляться в вашем взаимодействии с другими, в том числе в том, как вы относитесь к себе.

Сегодняшний день просит вас обратить внимание на то, что вы делаете больше по привычке, чем по необходимости. Облегчение нагрузки освободит вашу энергию для того, что действительно важно. Пересмотрите свои приоритеты в среду.

Козерог

Карта Таро среды для Козерога: Королева Кубков, перевернутая.

Козерог, ваш ежедневный гороскоп Таро, Королева Кубков, перевернутая, отражает эмоциональную усталость, которая всегда была постоянной. Вам нужно заботиться так же, как вы отдаете другим. Сегодняшняя карта Таро поддержит вас в принятии давно назревшего решения.

Создайте пространство, даже если это только на данный момент, для вашего внутреннего эмоционального состояния. Когда вы позволите себе отдохнуть и перестанете пытаться сделать все, ваша эмоциональная ясность и физическая сила вернутся.

Водолей

Карта Таро среды для Водолея: Влюбленные.

31 декабря карта Таро "Влюбленные" сосредоточена на значимом выборе, который соответствует вашему характеру и ценностям. Вы получаете ясность относительно того, кто и что действительно вас поддерживает.

Принимать решения становится легче, когда вы перестаете отделять логику от эмоций, и возможность сделать это появляется в среду. Честность, являющаяся вашим руководящим принципом, начинается здесь.

Рыбы

Карта Таро среды для Рыб: Пятерка Кубков, перевернутая.

Ваш гороскоп Таро, Пятерка Кубков в перевернутом положении, говорит об исцелении и принятии. Вы вступаете в эпоху эмоционального восстановления и обновленной открытости. Рыбы, вы преодолеваете прошлые разочарования, даже если часть вас все еще помнит и чувствует часть утраты.

31 декабря благоприятствует мягкому оптимизму, основанному на реализме. Помните, что исцеление не стирает прошлое, но оно меняет то, как вы его несете.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

