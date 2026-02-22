Гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта: Овну - раздражение, Рыбам - чудо

Астрологи советуют каждому знаку Зодиака внимательно прислушаться к подсказкам судьбы и использовать их во благо.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-nedelyu-s-23-fevralya-po-1-marta-ovnu-razdrazhenie-rybam-chudo-10742864.html Ссылка скопирована

Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что приготовили звезды на следующей неделе

На что нужно обращать внимание

Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Гороскоп на неделю Овен

Неделя начинается с мощного импульса — вы готовы продвигать идеи и брать инициативу в свои руки. Однако 23 числа Луна в квадратуре к Марсу может подорвать ваше терпение. Кто-то действует слишком медленно, кто-то сомневается в вашем плане — и это раздражает.

Но раздражение — это подсказка. К 25 числу тригон Луны с Марсом вернет вам уверенность и внутренний огонь. Главное — не действовать импульсивно, когда Марс образует напряженный аспект с Ураном. Резкие решения могут все испортить. Действуйте стратегически, а не эмоционально.

Гороскоп на неделю Телец

Начало недели дарит легкость в любви и финансах. Секстиль Луны к Венере приносит приятные моменты и взаимность. Однако затем квадратура Луны к Венере покажет, где усилия в отношениях распределены неравномерно.

К концу недели тригон Луны с Венерой и соединение Меркурия с Венерой усиливают ваше обаяние. Это отличное время для откровенных разговоров, флирта и финансовых решений. Говорите прямо о своих желаниях — люди будут слышать вас внимательнее.

Гороскоп на неделю Близнецы

Вы начинаете неделю остроумно и уверенно. Секстиль Луны к Меркурию усиливает вашу харизму и интеллект. Однако ретроградный Меркурий напомнит о старых разговорах и недосказанности.

К 27 числу тригон Луны к Меркурию восстановит ритм, но вы станете более осознанными. Соединение Меркурия с Венерой смягчит вашу речь — отличное время, чтобы сказать то, что давно откладывали.

Гороскоп на неделю Рак

Сначала неделя кажется гармоничной, но затем множество квадратур усиливают эмоциональное напряжение. Вы чувствуете изменения раньше других — но не спешите реагировать.

Когда Луна вернется в ваш знак, эмоции станут сильнее. Важно не брать на себя чужие проблемы. В конце недели поддержка окажется рядом — не бойтесь попросить о помощи.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Солнце в гармонии с Луной придает уверенность и внутренний баланс. Однако социальная активность может отвлекать. Не каждое приглашение стоит вашего времени.

К 26 числу тригон Солнца с Луной укрепит ваши позиции. Не гонитесь за признанием — вы уже на высоте. Магнетизм работает лучше, когда вы спокойны и уверены в себе.

Гороскоп на неделю Дева

Вы не запутались — вы переосмысливаете. Ретроградный Меркурий возвращает прошлое, но это не шаг назад, а шанс исправить недосказанное.

В конце недели соединение Меркурия с Венерой побудит вас говорить откровенно. Рискните быть уязвимыми. Иногда идеальный контроль мешает настоящей близости.

Гороскоп на неделю Весы

Неделя начинается мягко, но вскоре проявится дисбаланс в отношениях. Вы почувствуете, где отдаете больше, чем получаете.

К концу недели ваши слова станут сильнее и убедительнее. Вы сможете быть дипломатичными и при этом прямыми. Честность укрепит романтические и дружеские связи.

Гороскоп на неделю Скорпион

Квадратура Луны с Плутоном может задеть за живое. Не спешите проверять чью-то лояльность или устраивать разборки.

К 24 числу тригон Луны с Плутоном вернет внутреннее спокойствие. В конце недели кто-то раскроет свои карты — наблюдайте и выбирайте момент для действий.

Гороскоп на неделю Стрелец

Венера в гармонии с Юпитером приносит легкость и удачные предложения. Однако ретроградный Юпитер напоминает: не гонитесь за всем сразу.

К 27 числу соединение Луны с Юпитером усилит оптимизм. Главное — не обещать больше, чем можете выполнить. Читайте мелкий шрифт и сохраняйте баланс.

Гороскоп на неделю Козерог

Сатурн подталкивает вас ускориться. В начале недели вы уверенно справляетесь с задачами, но в середине возможны проверки на терпение.

К выходным тригон Луны с Сатурном укрепит ваши позиции. Делегирование поможет сохранить энергию. Вам не нужно тащить все в одиночку.

Гороскоп на неделю Водолей

Неделя начинается с озарения: вы понимаете, что вас что-то не устраивает. Не разрушайте все в порыве эмоций.

К концу недели напряженный аспект Марса с Ураном подталкивает к переменам. Сделайте паузу перед резкими шагами. Лучшие решения — продуманные, а не импульсивные.

Гороскоп на неделю Рыбы

Вдохновение приходит быстро, и вы готовы действовать. Однако квадратура Луны с Нептуном может столкнуть вас с реальностью, отличной от ожиданий.

К выходным гармоничный аспект восстановит веру в мечту. Важно сочетать романтику с самоуважением. Верьте в чудо — но не забывайте о своих стандартах.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред