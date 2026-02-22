Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта: Овну - раздражение, Рыбам - чудо

Сергей Кущ
22 февраля 2026, 08:57
198
Астрологи советуют каждому знаку Зодиака внимательно прислушаться к подсказкам судьбы и использовать их во благо.
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что приготовили звезды на следующей неделе
  • На что нужно обращать внимание

Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Гороскоп на неделю Овен

Неделя начинается с мощного импульса — вы готовы продвигать идеи и брать инициативу в свои руки. Однако 23 числа Луна в квадратуре к Марсу может подорвать ваше терпение. Кто-то действует слишком медленно, кто-то сомневается в вашем плане — и это раздражает.

Но раздражение — это подсказка. К 25 числу тригон Луны с Марсом вернет вам уверенность и внутренний огонь. Главное — не действовать импульсивно, когда Марс образует напряженный аспект с Ураном. Резкие решения могут все испортить. Действуйте стратегически, а не эмоционально.

Гороскоп на неделю Телец

Начало недели дарит легкость в любви и финансах. Секстиль Луны к Венере приносит приятные моменты и взаимность. Однако затем квадратура Луны к Венере покажет, где усилия в отношениях распределены неравномерно.

К концу недели тригон Луны с Венерой и соединение Меркурия с Венерой усиливают ваше обаяние. Это отличное время для откровенных разговоров, флирта и финансовых решений. Говорите прямо о своих желаниях — люди будут слышать вас внимательнее.

Гороскоп на неделю Близнецы

Вы начинаете неделю остроумно и уверенно. Секстиль Луны к Меркурию усиливает вашу харизму и интеллект. Однако ретроградный Меркурий напомнит о старых разговорах и недосказанности.

К 27 числу тригон Луны к Меркурию восстановит ритм, но вы станете более осознанными. Соединение Меркурия с Венерой смягчит вашу речь — отличное время, чтобы сказать то, что давно откладывали.

Гороскоп на неделю Рак

Сначала неделя кажется гармоничной, но затем множество квадратур усиливают эмоциональное напряжение. Вы чувствуете изменения раньше других — но не спешите реагировать.

Когда Луна вернется в ваш знак, эмоции станут сильнее. Важно не брать на себя чужие проблемы. В конце недели поддержка окажется рядом — не бойтесь попросить о помощи.

Какой ваш знак зодиака
Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Солнце в гармонии с Луной придает уверенность и внутренний баланс. Однако социальная активность может отвлекать. Не каждое приглашение стоит вашего времени.

К 26 числу тригон Солнца с Луной укрепит ваши позиции. Не гонитесь за признанием — вы уже на высоте. Магнетизм работает лучше, когда вы спокойны и уверены в себе.

Гороскоп на неделю Дева

Вы не запутались — вы переосмысливаете. Ретроградный Меркурий возвращает прошлое, но это не шаг назад, а шанс исправить недосказанное.

В конце недели соединение Меркурия с Венерой побудит вас говорить откровенно. Рискните быть уязвимыми. Иногда идеальный контроль мешает настоящей близости.

Гороскоп на неделю Весы

Неделя начинается мягко, но вскоре проявится дисбаланс в отношениях. Вы почувствуете, где отдаете больше, чем получаете.

К концу недели ваши слова станут сильнее и убедительнее. Вы сможете быть дипломатичными и при этом прямыми. Честность укрепит романтические и дружеские связи.

Гороскоп на неделю Скорпион

Квадратура Луны с Плутоном может задеть за живое. Не спешите проверять чью-то лояльность или устраивать разборки.

К 24 числу тригон Луны с Плутоном вернет внутреннее спокойствие. В конце недели кто-то раскроет свои карты — наблюдайте и выбирайте момент для действий.

Гороскоп на неделю Стрелец

Венера в гармонии с Юпитером приносит легкость и удачные предложения. Однако ретроградный Юпитер напоминает: не гонитесь за всем сразу.

К 27 числу соединение Луны с Юпитером усилит оптимизм. Главное — не обещать больше, чем можете выполнить. Читайте мелкий шрифт и сохраняйте баланс.

Гороскоп на неделю Козерог

Сатурн подталкивает вас ускориться. В начале недели вы уверенно справляетесь с задачами, но в середине возможны проверки на терпение.

К выходным тригон Луны с Сатурном укрепит ваши позиции. Делегирование поможет сохранить энергию. Вам не нужно тащить все в одиночку.

Гороскоп на неделю Водолей

Неделя начинается с озарения: вы понимаете, что вас что-то не устраивает. Не разрушайте все в порыве эмоций.

К концу недели напряженный аспект Марса с Ураном подталкивает к переменам. Сделайте паузу перед резкими шагами. Лучшие решения — продуманные, а не импульсивные.

Гороскоп на неделю Рыбы

Вдохновение приходит быстро, и вы готовы действовать. Однако квадратура Луны с Нептуном может столкнуть вас с реальностью, отличной от ожиданий.

К выходным гармоничный аспект восстановит веру в мечту. Важно сочетать романтику с самоуважением. Верьте в чудо — но не забывайте о своих стандартах.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Летел рой дронов и ракет: Зеленский рассказал о смертельном ударе РФ по Украине

Летел рой дронов и ракет: Зеленский рассказал о смертельном ударе РФ по Украине

10:48Украина
В Британии сделали громкое заявление о развертывании войск в Украине - The Telegraph

В Британии сделали громкое заявление о развертывании войск в Украине - The Telegraph

10:07Политика
"Выбрала путь служения людям": во Львове во время теракта погибла Виктория Шпилька

"Выбрала путь служения людям": во Львове во время теракта погибла Виктория Шпилька

09:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

Мощная корневая система за копейки: чем подкормить любую рассаду для большого урожая

Мощная корневая система за копейки: чем подкормить любую рассаду для большого урожая

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признанием

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признанием

Карта Deep State онлайн за 22 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

Последние новости

10:48

Летел рой дронов и ракет: Зеленский рассказал о смертельном ударе РФ по Украине

10:26

Пережил Сталина — где похоронен последний "принц Украины" и кем он былВидео

10:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 февраля (обновляется)

10:07

В Британии сделали громкое заявление о развертывании войск в Украине - The Telegraph

09:58

"Выбрала путь служения людям": во Львове во время теракта погибла Виктория Шпилька

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
09:32

Отключение света в Украине — графики на 22 февраля (обновляется)

09:25

Гороскоп Таро на неделю с 23 февраля по 1 марта: Девам - риск, Льву - перепутье

09:22

Карта Deep State онлайн за 22 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:19

РФ нанесла ракетный удар по американскому предприятию в Тростянце - подробности

Реклама
09:18

Гороскоп на завтра 23 февраля: Близнецам - интересный вечер, Весам - ошибка

08:57

Гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта: Овну - раздражение, Рыбам - чудо

08:50

Зеленский скоро может встретиться с Путиным: Уиткофф назвал сроки

08:10

Как РФ может оказаться хранителем иранского ядерного материаламнение

08:06

Теракт во Львове: известно об одной погибшей и более десятка пострадавшихВидео

07:14

Россия нанесла комбинированный удар по Украине: первые последствия в Киеве и других регионах

06:14

Как не дать сороконожкам захватить ваш дом: от них можно избавится навсегдаВидео

06:10

В провале контрнаступления виноват Байденмнение

05:58

Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

05:32

От сфинкса до рэгдолла: какая порода кошек подходит каждому знаку зодиака

05:00

Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйкамиВидео

Реклама
04:12

Не стоит перекапывать огород весной: агрономы объяснили опасную ошибку

04:00

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

03:00

Три знака зодиака вот-вот изменят свою жизнь на 180 градусов - список избранных

01:40

Комета размером с город "взорвалась": астрономы бьют тревогу

00:14

Новые графики для Киева и области: отключения электроэнергии 22 февраля

21 февраля, суббота
23:38

Не только Овен и Рак: самые несовместимые пары знаков зодиака

22:45

"Подыгрывают агрессору": в МИД жестко поставили на место Орбана и Фицо

22:18

РФ нацелена продвигаться вглубь: эксперт заявил об угрозе для новых городов

21:31

"Это катастрофа": эксперт раскрыл худший прогноз наступления из БеларусиВидео

21:20

Впервые за время войны: Сырский назвал важную стратегическую победу Украины

20:19

Историю Руси могли переписать: что не так с легендой о варягахВидео

20:17

Война без перелома надолго: в The Times раскрыли мрачный сценарий

19:55

Долгожданное потепление и "плюс": в Тернополе резко изменится погода

19:42

Бройлер или домашний: каких индюков выгоднее держать

19:32

Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

19:28

Кухонный "мусор" творит чудеса в огороде: обычные отходы с кухни спасают урожайВидео

19:10

Почему Одесса один из самых уязвимых для атак противника городмнение

19:06

Какой цвет авто является лучшим: царапины и грязь будут незаметны

18:47

Фильтр исчез в прямом эфире: как одна секунда изменила жизнь блогершиВидео

18:37

Переговоры Украины с США и РФ: Зеленский предупредил о возможной смене позицииВидео

Реклама
18:25

У путинистки Распутиной не открываются глаза и не закрывается рот: омолодилась

18:18

"Минус" два корабля и самолеты: Силы обороны провели эффектную операцию в Крыму

18:05

Нашел "сокровище" среди мусора: прохожий забрал дорогую вещь с улицы

17:53

У Тараса Цимбалюка роман с новой девушкой: что известно

17:30

Орбан выдвинул наглый ультиматум Украине: шантажирует и грозит "неприятностями"

17:29

Фронт изменился: ВСУ освободили сотни километров на важном направлении

17:28

Рвонул к Пугачевой за границу: Киркоров признался в тайном поступке

17:22

Доллар и евро покажут характер: что будет с курсом валют до конца февраля

16:40

Kill-зона расширяется, напряжение зашкаливает: в ВСУ назвали опасное направление

16:39

Удар ракетами "Фламинго" по РФ: ВСУ отчитались об поражении завода "Кинжалов"

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять