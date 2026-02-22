Гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта: Овну - раздражение, Рыбам - чудо

Вы узнаете:
Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.
Гороскоп на неделю Овен
Неделя начинается с мощного импульса — вы готовы продвигать идеи и брать инициативу в свои руки. Однако 23 числа Луна в квадратуре к Марсу может подорвать ваше терпение. Кто-то действует слишком медленно, кто-то сомневается в вашем плане — и это раздражает.
Но раздражение — это подсказка. К 25 числу тригон Луны с Марсом вернет вам уверенность и внутренний огонь. Главное — не действовать импульсивно, когда Марс образует напряженный аспект с Ураном. Резкие решения могут все испортить. Действуйте стратегически, а не эмоционально.
Гороскоп на неделю Телец
Начало недели дарит легкость в любви и финансах. Секстиль Луны к Венере приносит приятные моменты и взаимность. Однако затем квадратура Луны к Венере покажет, где усилия в отношениях распределены неравномерно.
К концу недели тригон Луны с Венерой и соединение Меркурия с Венерой усиливают ваше обаяние. Это отличное время для откровенных разговоров, флирта и финансовых решений. Говорите прямо о своих желаниях — люди будут слышать вас внимательнее.
Гороскоп на неделю Близнецы
Вы начинаете неделю остроумно и уверенно. Секстиль Луны к Меркурию усиливает вашу харизму и интеллект. Однако ретроградный Меркурий напомнит о старых разговорах и недосказанности.
К 27 числу тригон Луны к Меркурию восстановит ритм, но вы станете более осознанными. Соединение Меркурия с Венерой смягчит вашу речь — отличное время, чтобы сказать то, что давно откладывали.
Гороскоп на неделю Рак
Сначала неделя кажется гармоничной, но затем множество квадратур усиливают эмоциональное напряжение. Вы чувствуете изменения раньше других — но не спешите реагировать.
Когда Луна вернется в ваш знак, эмоции станут сильнее. Важно не брать на себя чужие проблемы. В конце недели поддержка окажется рядом — не бойтесь попросить о помощи.
Гороскоп на неделю Лев
Солнце в гармонии с Луной придает уверенность и внутренний баланс. Однако социальная активность может отвлекать. Не каждое приглашение стоит вашего времени.
К 26 числу тригон Солнца с Луной укрепит ваши позиции. Не гонитесь за признанием — вы уже на высоте. Магнетизм работает лучше, когда вы спокойны и уверены в себе.
Гороскоп на неделю Дева
Вы не запутались — вы переосмысливаете. Ретроградный Меркурий возвращает прошлое, но это не шаг назад, а шанс исправить недосказанное.
В конце недели соединение Меркурия с Венерой побудит вас говорить откровенно. Рискните быть уязвимыми. Иногда идеальный контроль мешает настоящей близости.
Гороскоп на неделю Весы
Неделя начинается мягко, но вскоре проявится дисбаланс в отношениях. Вы почувствуете, где отдаете больше, чем получаете.
К концу недели ваши слова станут сильнее и убедительнее. Вы сможете быть дипломатичными и при этом прямыми. Честность укрепит романтические и дружеские связи.
Гороскоп на неделю Скорпион
Квадратура Луны с Плутоном может задеть за живое. Не спешите проверять чью-то лояльность или устраивать разборки.
К 24 числу тригон Луны с Плутоном вернет внутреннее спокойствие. В конце недели кто-то раскроет свои карты — наблюдайте и выбирайте момент для действий.
Гороскоп на неделю Стрелец
Венера в гармонии с Юпитером приносит легкость и удачные предложения. Однако ретроградный Юпитер напоминает: не гонитесь за всем сразу.
К 27 числу соединение Луны с Юпитером усилит оптимизм. Главное — не обещать больше, чем можете выполнить. Читайте мелкий шрифт и сохраняйте баланс.
Гороскоп на неделю Козерог
Сатурн подталкивает вас ускориться. В начале недели вы уверенно справляетесь с задачами, но в середине возможны проверки на терпение.
К выходным тригон Луны с Сатурном укрепит ваши позиции. Делегирование поможет сохранить энергию. Вам не нужно тащить все в одиночку.
Гороскоп на неделю Водолей
Неделя начинается с озарения: вы понимаете, что вас что-то не устраивает. Не разрушайте все в порыве эмоций.
К концу недели напряженный аспект Марса с Ураном подталкивает к переменам. Сделайте паузу перед резкими шагами. Лучшие решения — продуманные, а не импульсивные.
Гороскоп на неделю Рыбы
Вдохновение приходит быстро, и вы готовы действовать. Однако квадратура Луны с Нептуном может столкнуть вас с реальностью, отличной от ожиданий.
К выходным гармоничный аспект восстановит веру в мечту. Важно сочетать романтику с самоуважением. Верьте в чудо — но не забывайте о своих стандартах.
Что стоит учитывать читателю
