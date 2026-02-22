Укр
Три знака зодиака вот-вот изменят свою жизнь на 180 градусов - список избранных

Мария Николишин
22 февраля 2026, 03:00
Энергия воскресенья создает место для чего-то большего и значимого.
Кого ждет большая удача / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким знакам зодиака нужно очистить свое пространство
  • Кто откажется от невыносимой привычки

Трех китайских знаков зодиака ждет большая удача и успех 22 февраля. Воскресенье несет энергию Дня удаления под знаком Огненного Кролика, из-за чего удача проявляется необычайно быстро.

По словам астрологов, Дни удаления известны тем, что очищают пространство, а Огненный Кролик добавляет смелости отпустить ситуации, которые незаметно истощали время и уверенность. Это создает место для чего-то большего, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Каким знакам зодиака невероятно повезет

Кролик

22 февраля вы можете проснуться с сильным желанием перестать делать то, что долгое время было частью вашей рутины. Это может быть подписка или ответственность, которую вы незаметно взяли на себя по привычке. Когда вы отступите, вы почувствуете немедленное облегчение. Успех в этот день приходит от того, что вы раз и навсегда возвращаете себе свое время.

Змея

Что-то, что, как вы считали, вам нужно, внезапно покажется ненужным в воскресенье. Вы полностью отмените это или измените направление. В тот момент, когда вы это сделаете, вы осознаете, сколько денег или энергии тратили только на то, чтобы это поддерживать. Это осознание заставит вас понять, насколько вы были истощены.

Обезьяна

В этот день вы уберете или переставите что-то в своем пространстве. Именно это незначительное действие принесет огромный эффект. Ваш дом вдруг снова почувствует поддержку и успокоение. Идеи начнут течь, и вы почувствуете радость работать над чем-то творческим. Ваша удача в воскресенье приходит от очищения физического пространства.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

13:10

Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

13:04

Весенние работы в саду: что нужно обязательно сделать после зимы и до посадкиВидео

13:00

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

