Гороскоп Таро на неделю с 23 февраля по 1 марта: Девам - риск, Льву - перепутье

Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп Таро на неделю с 23 февраля по 1 марта проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Гороскоп Таро на неделю для Овна

Ваша голова полна идей, и хотя, возможно, еще не время их все реализовывать, было бы разумно записать их и использовать позже. Часть вас хочет сделать что-то большее. И если вы будете держать глаза и уши открытыми, у вас может появиться возможность принять участие в крупном проекте. Это не только повысит вашу карьеру, но и позволит вам общаться и учиться у некоторых из лучших умов в этом деле. Женщины выходят на первый план как в вашей профессиональной, так и в личной жизни.

Учитесь на их мудрости и извлекайте пользу из их женского чутья. В этой фазе могут быть объявлены беременности. Или вы обнаружите, что принимаете на себя более воспитательную роль по отношению к более молодой душе. Здоровье выглядит хорошо, проводите больше времени на природе, чтобы регулировать свою нервную систему и обеспечить баланс гормонов. Когда дело доходит до трат, выбирайте качество, а не количество.

Гороскоп Таро на неделю для Тельца

Будьте очень внимательны в общении. Документируйте все и не полагайтесь полностью на устные обещания. Говорите ясно и спокойно. Используйте логику и факты, чтобы подкрепить свои аргументы. И не позволяйте скрытой офисной политике повлиять на вас. Если вы чувствуете себя перегруженным, отойдите в сторону и попытайтесь обрести нейтральную точку зрения, прежде чем принимать какие-либо важные решения. Кто-то может быть не совсем честен в финансовых вопросах, поэтому убедитесь, что вы все дважды проверили, прежде чем доверять кому-либо.

Избегайте чрезмерных финансовых рисков, особенно в отношении инвестиций, пока ситуация не стабилизируется. В любовных делах кто-то может вести себя слишком доминирующе или контролирующе, и вам, возможно, понадобится немного дистанцироваться. Не всегда нужно выигрывать в каждой ссоре, иногда молчание — лучшая стратегия. Помните, что любовь нуждается в честности и действиях, а не в красивых обещаниях. Здоровье стабильно, но вы можете почувствовать усталость и перевозбуждение из-за слишком долгого пребывания перед экраном и переизбытка информации. Делайте частые перерывы.

Гороскоп Таро на неделю для Близнецов

Наступает переломный момент. Вы готовы? Подготовка плюс возможность ведут к успеху. Вы можете продвинуться по карьерной лестнице, потому что завоевали доверие ключевых людей и доказали свои способности своими действиями. Ожидайте возможностей, связанных с путешествиями, международным сотрудничеством или даже новыми рынками. Вы расширяете свое влияние. Финансовый импульс возвращается, особенно если в последнее время дела шли вяло.

Приходит задержанная оплата. И вы чувствуете себя довольно оптимистично в отношении будущего. Если вы одиноки, не форсируйте события, позвольте химии развернуться естественным образом и доверьтесь Вселенной, которая приведет к вам нужного человека. Вы можете путешествовать с семьей или принимать у себя членов семьи из-за границы. Что касается здоровья, помните, что постоянство приносит результаты. Придерживайтесь своего плана и своих решений и ожидайте прогресса.

Гороскоп Таро на неделю для Рака

Не позволяйте предстоящим изменениям вызывать у вас беспокойство. Все меняется к лучшему, и самое мудрое, что вы можете сделать, — это оставаться открытым и гибким к любым изменениям. Возможно, произойдут изменения в вашей роли или обязанностях, но знайте, что вы справитесь. Будьте внимательны к своим реакциям и избегайте импульсивных высказываний. Подумайте над своим ответом, прежде чем нажать кнопку "Отправить". В финансовых вопросах вам сейчас нужно быть немного практичнее, и вы можете обратиться за советом к профессионалу, который поможет вам разобраться и упорядочить ваши финансовые дела.

Дома здоровье пожилого человека может потребовать второго мнения или дополнительной поддержки. Будьте открыты для новых знакомств в этой фазе, особенно если вы одиноки, и научитесь говорить "да" возможностям, а не оставаться в зоне комфорта. Доверяйте своему телу, когда речь идет о лечении, хотя это может занять время, но хорошие вещи происходят.

Гороскоп Таро на неделю для Льва

Вы можете оказаться на перепутье. Не сомневайтесь и не сдерживайтесь. Перестаньте ждать одобрения других, просто продолжайте двигаться вперед, даже если это один шаг за раз. Планы могут задержаться из-за неясной стратегии или слишком большого количества людей, вмешивающихся в процесс. Отойдите на шаг назад и упорядочьте дела. В финансовом плане вам, возможно, придется установить некоторые границы и не отдавать слишком много. Не позволяйте никому вызывать у вас чувство вины, чтобы вы тратили на них больше.

Возможно, сейчас самое время сначала укрепить свои собственные финансы. В личной жизни вы можете начать переоценивать свой круг общения и дистанцироваться от людей, которые только истощают вашу энергию. Начинающаяся дружба может затихнуть, или вы можете обнаружить, что общаетесь все реже и реже. Примите это как знак, что пора двигаться дальше. Будьте внимательны к тому, сколько вы едите и пьете в этой фазе, умеренность — ключ к успеху.

Гороскоп Таро на неделю для Девы

Следите за своим тоном, следите за своими словами, тактичность и дипломатичность помогут построить лучшие отношения в команде. Для давней проблемы может быть найдено творческое решение, которое принесет большое облегчение. Старые конфликты и недоразумения могут быть решены с помощью прощения и забвения. Если вы искали перерыв в творческой профессии, вскоре ожидайте хороших новостей. Думайте нестандартно, чтобы преодолеть финансовые препятствия.

Возможно, вам придется пойти на некоторый риск, но только после того, как вы будете полностью уверены в результате. Любовные дела выйдут на первый план, так как вы будете пользоваться большим вниманием и восхищением. Возможно, у вас возникнет эмоциональная связь с особенным человеком. А если вы женаты, то в ближайшие дни ожидайте облегчения отношений с вашей второй половинкой. Волонтерская деятельность в поддержку дела, в которое вы верите, принесет вам глубокое удовлетворение. У вас высокий уровень энергии, и если вы чувствуете, что в этот период можете сделать что угодно, то так и будет.

Гороскоп Таро на неделю для Весов

Вас ждут напряженные дни, когда вам придется совмещать несколько обязанностей, мчась от одного проекта или встречи к другому. Будьте гибкими в случае внезапных изменений в планах и убедитесь, что ваши приоритеты расставлены правильно. Ваша роль на работе может расшириться, или из-за внезапных изменений вам придется выполнять работу двух человек. И хотя вы будете справляться довольно эффективно, постарайтесь не попасть в ловушку, пытаясь угодить всем сразу. В финансовых вопросах будьте более организованны и следите за мелкими расходами, которые в сумме могут оказаться значительными.

Выплата кредитов может немного задержаться, но это даст вам немного больше времени, чтобы обдумать свои планы. Семейная жизнь может быть насыщенной, с большим количеством гостей или мероприятий. Одиноким людям может понадобиться время, чтобы активно пообщаться. Будьте честны со своими знакомыми в отношении своего времени и доступности. Уровень энергии может колебаться, поэтому уделяйте приоритетное внимание уходу за собой.

Гороскоп Таро на неделю для Скорпиона

Чем более открытым будет ваш ум, тем больше вы узнаете в этой фазе. Каждый может чему-то вас научить, и, задавая правильные вопросы, вы сможете подняться на новый уровень. Это хорошая фаза для повышения квалификации и записи на курсы, карты обещают вам долгосрочные награды и удивительные возможности, при условии, что вы останетесь гибкими и готовыми отучиться от старого и научиться новому. Скорпионы, работающие в сфере технологий, исследований и знаний, имеют шанс произвести впечатление своими новаторскими работами и идеями.

Семейная жизнь может быть спокойной, или вы и ваша вторая половинка будете заняты обновлением и ремонтом вашего дома. Вопросы недвижимости могут выйти на первый план. Одинокие люди могут встретить кого-то нового в классе. Или познакомиться с кем-то, кто разделяет их интересы и увлечения. Что касается здоровья, возможно, пришло время пройти обследование или посетить врача. Финансовые вопросы показывают стабильный рост, и любые инвестиции в самообразование будут вознаграждены.

Гороскоп Таро на неделю для Стрельца

Придерживайтесь проверенных методов и избегайте коротких путей. Быстрых способов разбогатеть не существует. И ничего стоящего не достигается за один день. Будьте терпеливы и сдерживайте свои эмоции в общении с коллегами, особенно если они с трудом догоняют вас. Если вы самозаняты, избегайте ненужных рисков и придерживайтесь высоких этических стандартов.

В финансовых вопросах вам следует обращаться за советом к эксперту, тщательно планируя бюджет и долгосрочные планы. Когда вы четко сообщаете о своих ожиданиях близким, в отношениях царит гармония. Возможно, вам придется бороться с традиционным мышлением, но если вы откроете свой разум, то обретете мудрость. В вопросах здоровья вам следует быть более дисциплинированным в уходе за собой.

Гороскоп Таро на неделю для Козерога

Неделя будет бурной. Энергия может двигаться очень быстро. Или ситуации могут развиваться так быстро, что вы будете задаваться вопросом, куда вы идете. Приготовьтесь к плотному графику в ближайшие дни. А если вы самозаняты, ожидайте напряженного периода запросов, переговоров и заказов. Просто будьте внимательны и дважды проверяйте все документы и формы. Последнее, что вам нужно, — это небрежная ошибка, сделанная в спешке. Финансовые вопросы динамичны, вы можете тратить деньги так же быстро, как и зарабатывать. Или принимать некоторые финансовые решения на месте.

Не забывайте останавливаться и переосмысливать все, в чем вы не уверены. Одинокие люди могут обнаружить, что стали гораздо больше общаться с доступными людьми. Вы даже можете внезапно почувствовать влечение к остроумной, умной и разговорчивой личности. Длинные утешительные разговоры со старыми друзьями помогут вам посмотреть на вещи с другой точки зрения. Вопросы здоровья требуют от вас большего общения, и если вы чувствуете в этом необходимость, обратитесь к психологу, который поможет вам разобраться в скрытых проблемах, которые могут влиять на ваше душевное спокойствие.

Гороскоп Таро на неделю для Водолея

Вы вступаете в режим "босса". Устанавливайте направления, вдохновляйте и мотивируйте других. Используйте свои таланты, чтобы представить будущее команды и компании. Вы более чем готовы к тому, чтобы вас заметили, чтобы вступить в свои права и увеличить свое влияние. Если вы закончили с корпоративной жизнью, вы можете предпринять шаги, чтобы начать свой собственный бизнес или практику. Домашний бизнес имеет потенциал для процветания, если к нему подходить с чувством структуры и четкой стратегией.

Доходы могут увеличиться благодаря инициативе и смелым решениям. Остерегайтесь столкновений эго в личной жизни, кто-то может быть таким же сильным, как и вы, и вам может потребоваться немного зрелости в своем поведении и стиле общения с ними. Старайтесь не контролировать близких слишком сильно, дайте им пространство, чтобы они могли учиться на своих ошибках и расти. Высокий уровень энергии необходимо направлять на физическую активность, следите за воспалениями в организме и уровнем артериального давления.

Гороскоп Таро на неделю для Рыб

Доверие не завоевывается словами. Возможно, вам придется доказать свою состоятельность, будучи последовательным, надежным и верным своим обещаниям. Люди видят в вас потенциал, и вас могут ждать успехи и награды, если вы будете внимательны и ориентированы на детали. Пожилая женщина на работе может раскрыть вам несколько важных истин или показать путь, которого вы раньше не замечали.

На этой неделе вы можете быть немного щедрыми с деньгами. Или потратить их на несколько роскошных вещей. Будьте осторожны, не переусердствуйте. В любовных делах появится потенциальный практичный и уравновешенный партнер, который, возможно, не будет романтичным, но окажется чрезвычайно надежным. Научитесь находить баланс между даванием и получением. Здоровье в порядке. Медитация принесет покой и новые идеи о вашем жизненном пути.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

