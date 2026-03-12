Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

Анна Ярославская
12 марта 2026, 03:44
Джейми Райт не советует пытаться обмануть знаки зодиака с самой сильной интуицией.
Гороскоп
Три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Некоторые знаки зодиака обладают особой интуицией
  • Названы три знака, которые могут читать людей как открытую книгу

Почти у каждого из нас есть друг, который точно знает, когда мы что-то скрываем или обманываем. Астрологи говорят, что способность видеть других насквозь присуща всего трем знакам зодиака.

Астролог Джейми Райт назвала знаки зодиакального круга, представители которых могут читать других как открытую книгу, пишет PureWow.

видео дня

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Пытаться что-либо скрыть от Скорпиона – глупая игра. Скорпион, как никакой другой знак, всегда может определить, лжете ли вы или скрываете что-то важное.

Когда Скорпион спрашивает: "Что случилось?" или "Как дела?", он ищет откровений души, а не поверхностного разговора. Он слышит ваши мысли издалека, даже если вы считаете, что отлично храните секрет.

Скорпионы находятся под влиянием планеты Марс. Они способны проникать в суть вещей, поэтому будьте осторожны с тем, что говорите, когда Скорпион находится в соседней комнате.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Водолей (20 января - 18 февраля)

Цель жизни Водолея — бросать вызов и поддерживать социальный статус-кво, а для этого им необходимо знать людей. Водолеи всегда наблюдают за жизнью со стороны, но при этом тщательно записывают все происходящее.

"Водолеи не выскажутся, если вы не спросите их мнения напрямую, но когда вы это сделаете, вы поймете, что они знают всю историю вашей жизни, вероятно, лучше, чем вы сами", - сказала Райт.

Водолеями управляет Сатурн — планета долголетия, поэтому они являются превосходными архивариусами, всегда сохраняющими воспоминания.

"Они точно знают, что происходит с вами сейчас, потому что знают, что всегда происходило с вами, и у них есть доказательства", - добавила астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы невероятно умны и всегда точно знают, что к чему. Ими управляет планета коммуникации Меркурий, поэтому Близнецы — прирожденные журналисты и следователи, всегда готовые следовать интуиции и получить сенсацию.

"В отличие от Скорпиона и Водолея, Близнецы не будут наблюдать или ждать подходящего момента, чтобы указать вам на вашу ошибку. Этот изменчивый воздушный знак сразу же займется проблемой и выведет вас из себя, когда вы отчаянно пытаетесь сохранять спокойствие. Лучше заранее рассказать им все, если вы пытаетесь что-то сделать незаметно", - объяснила астролог.

Как писал Главред, некоторые знаки зодиака склонны к самосаботажу больше, чем другие. Эксперт назвала три знака зодиака, которые не могут не усложнять то, что должно быть простым, и постоянно сами себе мешают.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: PureWow

PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Близнецы астролог знаки зодиака Водолей Скорпион
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский заявил о ненависти к Путину и назвал путь к окончанию войны

Зеленский заявил о ненависти к Путину и назвал путь к окончанию войны

07:30Украина
Уиткофф провел встречу с людьми Путина во Флориде: что известно о переговорах

Уиткофф провел встречу с людьми Путина во Флориде: что известно о переговорах

06:57Мир
Российские войска вновь активизировали движение к границе: в ВСУ оценили риски

Российские войска вновь активизировали движение к границе: в ВСУ оценили риски

02:05Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

Китайский гороскоп на завтра, 12 марта: Быкам - гнев, Петухам - обиды

Китайский гороскоп на завтра, 12 марта: Быкам - гнев, Петухам - обиды

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на завтра 12 марта: Тельцу - сила воли, Ракам - мечтать

Гороскоп Таро на завтра 12 марта: Тельцу - сила воли, Ракам - мечтать

"Скоро в Россию": Настя Каменских окончательно уничтожила свою репутацию

"Скоро в Россию": Настя Каменских окончательно уничтожила свою репутацию

Последние новости

07:30

Зеленский заявил о ненависти к Путину и назвал путь к окончанию войны

07:05

"Здесь есть важный момент": Леонов - об атаках на Турцию и 5 статье НАТОмнение

06:57

Уиткофф провел встречу с людьми Путина во Флориде: что известно о переговорах

05:50

Старые методы против новых уловок - как защитить сад от птиц

05:06

Секрет большого урожая тыквы: что сделать с семенами перед посадкой

Цены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколькоЦены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколько
04:41

Забитая раковина больше не проблема: лайфхак, который поможет за считанные секунды

04:25

"Как можно оставаться в стороне": кум Каменских разгромил ее позицию

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке художника с холстом за 79 с

03:44

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

Реклама
03:18

Самоубийство звезды "Джанго освобожденного": причина смерти и последний путь

03:00

Они вступают в эру успеха: четырем знакам зодиака судьба даст особый шанс

02:41

Можно ли есть потемневший авокадо: эксперты дали неожиданный ответ

02:35

Джаред Лето хочет строить бизнес в РФ - СМИ

02:05

Российские войска вновь активизировали движение к границе: в ВСУ оценили риски

01:30

Затмила свадьбу трансгендерного сына: что сделала Шер

01:08

"Что выросло": беременная Харлан показала себя в детстве

01:04

Монета из шкатулки обернулась невероятным сокровищем: ее цена поразила семью

00:26

Мотря из "Поймать Кайдаша" влюблена: что рассказала актриса

00:04

РФ нанесла серию ударов КАБами по Запорожью – количество пострадавших растет

11 марта, среда
23:58

Как мгновенно избавиться от плодовых мушек: проверенный способ без химии

Реклама
23:30

"Фигачит и фигачит": Федишин привезла в Украину неожиданный "сюрприз"

23:00

Модные, но неудобные: какие трендовые решения быстро разочаровывают

22:50

"Греть молоко и менять памперсы": Клопотенко готовится стать отцом впервые

22:41

Отключение света не для всех: новые графики для Запорожской области на 12 марта

22:19

Ларисе Долиной угрожают - путинистка приняла срочные меры

22:14

Количество часов без света увеличится: графики для Черкасской области на 12 марта

21:57

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

21:48

Список очередей изменен: кому в Днепре и области отключат свет 12 мартаФото

21:45

Зеленский открыто обратился к Трампу с предложением из-за давления на Украину

21:38

Отключений почти не будет: график отключения света на 12 марта в Сумах

21:22

"Хюррем" Мерьем Узерли и "Сулейман" Халит Эргенч снова сыграют вместе

21:19

Ученые заглянули под одно из древнейших деревьев на Земле: что их удивило

21:01

Сложная математическая головоломка со спичками: только гении найдут решение

21:01

Как удобрять огород золой без ошибок: что можно, а что категорически запрещеноВидео

20:46

Дроны РФ уничтожили райотдел полиции: более 40 полицейских ранены - детали

20:24

Археологи нашли уникальную гробницу с сокровищами - что там было

20:15

Громкий скандал с Monobank получил неожиданное продолжение - что говорят в НБУ

20:04

Плохая новость для сборной: еще один ключевой игрок может не выйти против Швеции

19:53

"Не сможет жить этой жизнью": Monokate раскрыла секрет своего молчания о личном

19:38

Придет почти летнее тепло: синоптики прогнозируют скачок температуры в Тернополе

Реклама
19:20

Почему история Украины из шведских архивов пугала Москву: что скрывали в СССРВидео

19:18

На пляж в Калифорнии вынесло "рыбу Судного дня": что это за существо

19:10

Коваленко о "754 дронах Украины": что на самом деле стоит за заявлениями Минобороны РФмнение

19:08

Как ведет себя влюбленный мужчина: 10 точных сигналов, которые трудно скрыть

19:01

Будет настоящая жара: где резко потеплеет до +18

18:56

Пыли не будет даже в щелях: секрет идеально чистых пластиковых оконВидео

18:47

Планировали с 2014 года": комбат назвал реальные цели "СВО", что задумал Кремль

18:23

Пол килограмма ковтунов: в США спасли собаку с "панцирем" из шерсти

18:14

Остров королевы выставили на продажу: покупателя ждет сюрприз

18:11

Три знака зодиака будут скоро грести деньги лопатой - кто они

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять