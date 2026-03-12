Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

Джейми Райт не советует пытаться обмануть знаки зодиака с самой сильной интуицией.

Три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Некоторые знаки зодиака обладают особой интуицией

Названы три знака, которые могут читать людей как открытую книгу

Почти у каждого из нас есть друг, который точно знает, когда мы что-то скрываем или обманываем. Астрологи говорят, что способность видеть других насквозь присуща всего трем знакам зодиака.

Астролог Джейми Райт назвала знаки зодиакального круга, представители которых могут читать других как открытую книгу, пишет PureWow.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Пытаться что-либо скрыть от Скорпиона – глупая игра. Скорпион, как никакой другой знак, всегда может определить, лжете ли вы или скрываете что-то важное.

Когда Скорпион спрашивает: "Что случилось?" или "Как дела?", он ищет откровений души, а не поверхностного разговора. Он слышит ваши мысли издалека, даже если вы считаете, что отлично храните секрет.

Скорпионы находятся под влиянием планеты Марс. Они способны проникать в суть вещей, поэтому будьте осторожны с тем, что говорите, когда Скорпион находится в соседней комнате.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Водолей (20 января - 18 февраля)

Цель жизни Водолея — бросать вызов и поддерживать социальный статус-кво, а для этого им необходимо знать людей. Водолеи всегда наблюдают за жизнью со стороны, но при этом тщательно записывают все происходящее.

"Водолеи не выскажутся, если вы не спросите их мнения напрямую, но когда вы это сделаете, вы поймете, что они знают всю историю вашей жизни, вероятно, лучше, чем вы сами", - сказала Райт.

Водолеями управляет Сатурн — планета долголетия, поэтому они являются превосходными архивариусами, всегда сохраняющими воспоминания.

"Они точно знают, что происходит с вами сейчас, потому что знают, что всегда происходило с вами, и у них есть доказательства", - добавила астролог.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы невероятно умны и всегда точно знают, что к чему. Ими управляет планета коммуникации Меркурий, поэтому Близнецы — прирожденные журналисты и следователи, всегда готовые следовать интуиции и получить сенсацию.

"В отличие от Скорпиона и Водолея, Близнецы не будут наблюдать или ждать подходящего момента, чтобы указать вам на вашу ошибку. Этот изменчивый воздушный знак сразу же займется проблемой и выведет вас из себя, когда вы отчаянно пытаетесь сохранять спокойствие. Лучше заранее рассказать им все, если вы пытаетесь что-то сделать незаметно", - объяснила астролог.

