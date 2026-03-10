Укр
Судьба будет поддерживать людей, рожденных в конкретные четыре месяца - кто они

Виталий Кирсанов
10 марта 2026, 15:32
Для некоторых этот период принесёт новые возможности, перемены и важные жизненные события.
Судьба будет поддерживать людей, рожденных в конкретные 4 месяца
Судьба будет поддерживать людей, рожденных в конкретные 4 месяца / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для рожденных в марте и июле
  • Гороскоп для рожденных в октябре и ноябре

По мнению астрологов и нумерологов, март 2026 года может стать особенно благоприятным для людей, родившихся в определённые месяцы. Для некоторых этот период принесёт новые возможности, перемены и важные жизненные события. Об этом сообщает Главред со ссылкой на журнал Parade.

С окончанием зимы многие ощущают приток энергии: дни становятся длиннее, больше солнечного света, а вместе с этим улучшается настроение. Март часто символизирует обновление и начало нового этапа. Для некоторых людей влияние космических энергий будет особенно заметным, открывая перед ними новые перспективы.

Март

Для людей, родившихся в марте, этот месяц имеет особое значение. Независимо от того, относятся ли они к знаку Рыб или Овна, период может оказаться насыщенным событиями и внутренними открытиями.

Солнце проходит через их астрологический сектор, что символизирует начало нового жизненного цикла. Это подходящее время, чтобы оставить в прошлом то, что уже утратило значение, и сосредоточиться на новых идеях и планах.

Однако влияние ретроградного Меркурия может потребовать осторожности. Важно внимательно относиться к общению, не торопиться с решениями и тщательно продумывать свои шаги. Спокойный и взвешенный подход поможет использовать возможности месяца максимально эффективно.

Июль

Люди, родившиеся в июле, также могут почувствовать мощный приток позитивной энергии. Представители знаков Рака и Льва в марте 2026 года окажутся под воздействием благоприятных астрологических аспектов.

Этот период может помочь реализовать идеи и проекты, которые долгое время оставались только планами. Важно не упустить появляющиеся возможности и не откладывать важные решения.

Март словно подталкивает к активности и смелым действиям. Если проявить инициативу и уверенность, можно добиться заметных успехов и приблизиться к осуществлению давних целей.

Октябрь

Для людей, родившихся в октябре, март может стать временем размышлений и переоценки жизненных приоритетов. В астрологии этот период связан с так называемым "полугодием рождения", когда Солнце находится в противоположной точке относительно положения в момент рождения.

Такой этап часто заставляет человека оглянуться назад и задуматься о своих целях и планах. Это хороший момент, чтобы избавиться от устаревших убеждений или привычек, которые больше не помогают двигаться вперёд.

Хотя перемены иногда могут вызывать тревогу, именно они способны привести к новым возможностям и достижениям.

Ноябрь

Для людей, родившихся в ноябре, март 2026 года может стать временем уверенности и личного роста. Гармоничные астрологические аспекты усиливают внутреннюю энергию и желание двигаться вперёд.

В этот период может появиться стремление выйти за рамки привычной рутины, попробовать новые идеи или расширить круг общения. Не исключено, что усилия, приложенные ранее, начнут приносить заметные результаты.

Многие почувствуют, что находятся на важном этапе своей жизни, когда настойчивость начинает приносить плоды. Интуиция будет особенно сильной, поэтому важно прислушиваться к внутренним ощущениям и не бояться двигаться к новым целям.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

