Какие люди идут рука об руку с удачей: рейтинг самых счастливых месяцев рождения

Мария Николишин
11 марта 2026, 14:57
На удачу может влиять месяц, в котором родился человек.
Тест по месяцу рождения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие люди являются счастливчиками по месяцу рождения
  • В какой месяц рождаются успешные люди

Удача приходит к каждому человеку по-своему. Но месяц рождения напрямую влияет на ее формат и путь, который нужно пройти, чтобы ее обрести.

Нумерологи заявляют, что в зависимости от месяца рождения существует определенный план действий, который может помочь привлечь удачу. Все зависит от космического, астрологического и энергетического влияния, поэтому некоторым это сделать легче, чем другим.

Кроме того, существует рейтинг самых счастливых месяцев рождения, которые приносят успех, пишет Главред со ссылкой на Parade.

Рейтинг самых счастливых месяцев рождения

Февраль

Это один из самых счастливых месяцев рождения, поскольку таким людям везет "оказаться в нужном месте в нужное время". Влияние Водолея сочетается с текучей природой Рыб, высвобождая моменты случайности для уроженцев февраля. Сюрпризы не всегда приятны, но они могут побудить космос показать свою лучшую сторону.

Октябрь

Этот месяц рождения занимает высокое место среди счастливчиков, поскольку он привлекает удачу в любви и романтике. Сочетая красоту Весов и очарование Скорпиона, те, кто родился в октябре, привлекают внимание. Это означает, что они достигают успеха в сложном мире отношений, часто выхватывая одних из самых желанных партнеров.

Декабрь

Этот месяц сочетает влияние счастливого Стрельца и серьезного Козерога. Двери легко открываются для тех, кто родился в декабре, и если они смогут поддерживать свое внимание и усилия на этих возможностях, они могут достичь значимых результатов.

Март

Уроженцы этого месяца сочетают силу видения с инициативной жаждой. Они либо чувствительные Рыбы, либо смелые Овны. Люди, которые верят в себя и свое творчество, могут стать мастерами манифестации. Они умеют творчески мечтать и имеют смелость действовать в соответствии с этим.

Ноябрь

Независимо от того, являетесь ли вы настойчивым Скорпионом или счастливым Стрельцом, уроженцы этого месяца способны переосмысливать себя снова и снова. Сила регенерации затрагивает каждый аспект их жизни, а это означает, что они могут подняться, независимо от трудностей, с которыми сталкиваются.

Апрель

Удача имеет много разных проявлений, и для тех, кто родился в апреле, она проявляется в форме баланса. Независимо от того, являются ли они Овном-новатором, который подталкивает их к целеустремленности, или заземленной энергией Тельца, которая сохраняет способность сосредотачиваться на своих целях, люди, рожденные в апреле, являются прирожденными победителями.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

