Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Какое ваше самое основное слово в жизни: месяц рождения открывает секрет

Виталий Кирсанов
28 января 2026, 20:33
75
Ключевое слово отражает самые яркие черты личности, внутренние ресурсы и врожденные способности.
Какое ваше самое основное слово в жизни
Какое ваше самое основное слово в жизни / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • О людях рожденных с января по июнь
  • О людях рожденных с июля по декабрь

Нумерология и астрология утверждают, что месяц рождения часто указывает на доминирующие качества, влияющие на выборы, реакции и направление жизненного пути. И в связи с этим одно слово способно наиболее точно описать сущность человека, родившегося в определенный месяц. Об этом пишет Главред со ссылкой на журнал Parade.

Январь: ваше ключевое слово – сила

видео дня

Люди, родившиеся в январе под влиянием Козерога или Водолея, отличаются выносливостью и внутренней стойкостью. Вы не избегаете ответственности и становитесь крепче именно тогда, когда обстоятельства усложняются. Ваша сила проявляется тихо – через способность выдерживать давление и двигаться вперед без необходимости внешнего признания.

Февраль: ваше ключевое слово – видение

Рожденные в феврале умеют замечать то, что ускользает от внимания других. Новаторский дух Водолея и тонкая интуиция Рыб формируют ваше умение мыслить наперед. Ваша сила заключается в воображении и способности предчувствовать развитие событий. Часто вы опережаете время, оставаясь при этом сдержанными и внутренне смелыми мечтателями.

Март: ваше ключевое слово – сострадание

Энергии Рыб и Овна соединяют чувствительность с решимостью. Люди, родившиеся в марте, глубоко переживают и искренне заботятся о других. Ваше силовое слово подчеркивает, что эмпатия – не уязвимость, а мощный ресурс, способный исцелять, объединять и вдохновлять окружающих.

Апрель: ваше ключевое слово – храбрость

Сочетание импульсивности Овна и устойчивости Тельца делает апрельских людей природными инициаторами. Вы склонны действовать тогда, когда другие еще сомневаются. Ваша сила – в смелости сделать первый шаг и довериться себе, даже если итог заранее неизвестен.

Май: ваше ключевое слово – стабильность

Рожденные в мае отличаются надежностью и спокойствием. Влияние Тельца и Близнецов позволяет вам сохранять равновесие даже в нестабильных обстоятельствах. Ваше силовое слово отражает способность создавать ощущение безопасности – эмоциональной, материальной или физической – для себя и окружающих.

Июнь: ваше ключевое слово – самовыражение

Люди, родившиеся в июне, наделены даром общения. Любознательность Близнецов и эмоциональная глубина Рака формируют вашу способность передавать мысли и чувства словами. Ваша сила – в честном выражении себя. Когда вы говорите искренне, к вам прислушиваются.

Июль: ваше ключевое слово – защита

Энергии Рака и Льва придают рожденным в июле особую преданность. Вы инстинктивно оберегаете тех, кто вам дорог, и отстаиваете собственные ценности. Ваше силовое слово символизирует стремление заботиться, поддерживать и защищать все, что имеет для вас истинную значимость.

Август: ваше ключевое слово – уверенность

Люди, родившиеся в августе под влиянием Льва, обладают естественным внутренним светом. Вы излучаете спокойный авторитет и уважение к себе. Ваша сила заключается не в превосходстве, а в глубокой вере в собственные возможности, которая вдохновляет других чувствовать себя увереннее.

Сентябрь: ваше ключевое слово – мудрость

Соединение аналитичности Девы и стремления к гармонии Весов формирует наблюдательный и вдумчивый характер. Рожденные в сентябре склонны анализировать, совершенствовать и наводить порядок. Ваша сила накапливается через терпение и проницательность, помогая разбираться в сложных жизненных ситуациях.

Октябрь: ваше ключевое слово – баланс

Влияние Весов и Скорпиона наделяет людей, родившихся в октябре, развитым эмоциональным интеллектом и чувством справедливости. Вы стремитесь к равновесию, не избегая глубины. Ваша сила – в умении чувствовать грань между компромиссом и твердой позицией.

Ноябрь: ваше ключевое слово – трансформация

Энергии Скорпиона и Стрельца придают интенсивность и стремление к росту. Рожденные в ноябре не боятся завершений, поскольку понимают ценность обновления. Ваше силовое слово отражает способность меняться, проходить через кризисы и помогать другим находить путь к внутреннему развитию.

Декабрь: ваше ключевое слово – свобода

Влияние Стрельца и Козерога наполняет декабрьских людей оптимизмом и целеустремленностью. Вас вдохновляют перспективы и ощущение смысла. Ваше силовое слово напоминает, что свобода мышления, духа и движения – ключевая часть вашей природы.

Вам может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог астрологи астрология астрологический прогноз нумерология нумеролог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия готовит новый массированный удар по Украине - украинцев предупредили об угрозе

Россия готовит новый массированный удар по Украине - украинцев предупредили об угрозе

21:36Война
Самолеты, системы ПВО и ракеты: детали новых пакетов Франции и ФРГ Украине

Самолеты, системы ПВО и ракеты: детали новых пакетов Франции и ФРГ Украине

21:24Украина
У Трампа анонсировали прямые переговоры Украины и РФ: назван спорный вопрос

У Трампа анонсировали прямые переговоры Украины и РФ: назван спорный вопрос

20:33Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Гороскоп на завтра 29 января: Тельцам - новое знакомство, Козерогам - отдых

Гороскоп на завтра 29 января: Тельцам - новое знакомство, Козерогам - отдых

Когда могут перестать отключать свет: названы сроки улучшения ситуации

Когда могут перестать отключать свет: названы сроки улучшения ситуации

Последние новости

21:36

Россия готовит новый массированный удар по Украине - украинцев предупредили об угрозе

21:28

"Очень больно": Андре Тан показал свой сгоревший в Херсоне магазин после "прилета"

21:24

Самолеты, системы ПВО и ракеты: детали новых пакетов Франции и ФРГ Украине

21:01

Новый график отключений для Ровенской области: когда не будет света 29 января

20:52

Новые графики отключений для Черкасс и области - когда не будет света 29 января

Отключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться УкраинеОтключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться Украине
20:34

Психологи назвали 11 неочевидных признаков, которые выдают низкий уровень IQ

20:33

У Трампа анонсировали прямые переговоры Украины и РФ: назван спорный вопросВидео

20:33

Какое ваше самое основное слово в жизни: месяц рождения открывает секрет

20:27

Свет будут отключать весь день: графики для Запорожской области на 29 января

Реклама
19:59

Концерт памяти Степана Гиги: украинская певица отказалась от участия в мероприятииВидео

19:37

Ученики могут не ходить на уроки христианской этики: при каком условии

19:33

Всего одна хитрость — и яичница будет идеальной: вкус удивит с первой вилкиВидео

19:31

МВД советует сделать запасы еды и воды - есть ли основания для паники

19:10

Есть все признаки российской подготовки к агрессии в Балтиимнение

18:55

Спустя 40 лет звезда фильма "Грязные танцы" вернется к своей роли

18:43

Отключение света 29 января: как будут действовать графики в четверг

18:38

Правовые вызовы подготовки к послевоенным выборам

18:33

Холод превращает украинцев в "монстров": что происходит с мозгом во время войныВидео

18:29

Худшее – впереди: в Раде назвали сроки осложнения ситуации в энергетике

18:12

Доллар внезапно полетел вниз: новый курс валют на 29 января

Реклама
17:54

Продвижение россиян на Харьковщине: в ВСУ ответили на заявления Герасимова

17:51

Эти знаки зодиака скоро сорвут джекпот: кто сказочно разбогатеет

17:36

"Беспомощное ничтожество": раскрыт сценарий полного краха режима Путина

17:34

Мобилизация по-новому: как будут вручать повестки и останутся ли ТЦК на блокпостах

17:13

Сияет ярче папы: дочь Максима Галкина покорила переменами во внешности

17:10

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

16:59

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с тестом за 51 секунду

16:58

Будет по 135 гривен за пачку: цены на востребованный продукт резко подскочат

16:30

Навсегда забыть о накипи: супербыстрый и безопасный метод очистки чайникаВидео

16:25

"После консультации с ангелами": известный украинский ведущий женился в СШАФото

16:23

"Девочка плакала и звала маму": что известно о погибших на КиевщинеФотоВидео

16:07

Посевной календарь на февраль 2026: лучшие дни для посева рассады и цветов

15:57

Автогражданка для УБД в 2026 году: новые правила, штрафы с камер и льготное оформление новости компании

15:40

"Ты не просто мой муж": Алена Омаргалиева публично обратилась к мужу-воину

15:33

Как открыть замерзшее авто и не сломать ручку: секрет, который должны знать всеВидео

15:29

"Это была самая страшная ночь": как погиб спасатель во время атаки на Киев

15:26

Встреча Зеленского и Путина в Москве - в Кремле сделали неожиданное заявлениеВидео

15:15

Легендарный жакет и внезапные вырезы: 5 трендов, которые стоит повторить в 2026

14:38

Ударит 24-градусный мороз: Украину накроет новая волна сильного похолодания

14:36

Туман, гололед и осадки: синоптики удивили прогнозом погоды на Полтавщине

Реклама
14:25

"Потеряла желание жить": умерла известная украинская актриса

14:09

В GTA и Need For Speed нашли украинскую музыку: что за треки

13:52

В Тернополе отменили общие графики отключения света – в чем причина

13:52

Нужно добавить один секретный ингредиент: рецепт сочного фарша для начинки

13:35

Почему 29 января нужно избегать острых инструментов: какой церковный праздник

13:24

Лунный календарь на февраль 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

12:49

Россия готовит атаку по ряду городов Украины: названы сроки массированного удара

12:49

Поражен склад дронов и нефтебаза: Силы обороны прицельно ударили по врагу

12:09

Ценники неожиданно изменили: в супермаркетах подешевели два базовых продукта

12:09

Токсичное материнство: фразы, которые запрещают детям быть счастливыми

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять