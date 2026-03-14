Гороскоп Таро на завтра 15 марта: Близнецы - суперзвезды, Овнам - успокоиться

Алена Кюпели
14 марта 2026, 08:56
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 15 марта / Коллаж Главред, фото Pixabay

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Отшельник

Овны, вы любите бросаться в омут с головой, чтобы решить проблемы. Но сегодняшняя карта Таро — Отшельник, которая призывает вас спрятаться от мира и прислушаться к своему сердцу. Дружбу нельзя разрешить силой; вместо этого требуется духовный подход, который может быть еще более эффективным!

Начиная с 15 марта, вы сможете увидеть то, что находится в вашем сердце. Именно там Вселенная говорит с вами напрямую. Когда вы не знаете, что делать, не спрашивайте и не боритесь. Успокойтесь, медитируйте и ждите.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Король Кубков

Карта Таро Король Кубков символизирует эмоциональную зрелость и равновесие. Тельцы, пришло время проявить себя и поступить правильно, даже если вам хочется быть мелочным.

Бывают моменты, когда нужно поддаться чувствам, но гнев и обида требуют показать эмоциям, кто здесь главный: вы сами. Прежде чем отправлять сообщения или говорить бездумно, подумайте о долгосрочных последствиях.

Вы же не хотите сказать то, о чём потом пожалеете. Будьте терпеливы к себе, когда вас одолевают сильные эмоции.

Близнецы

Карта Таро на воскресенье для Близнецов: Восьмерка Пентаклей

Жизнь может казаться полной отвлекающих факторов, Близнецы, но сегодня вам нужно сосредоточиться и попытаться справиться с тем, что вас беспокоит. Восьмерка Пентаклей говорит об одном важном деле, которое нужно выполнить целенаправленно.

15 марта выберите одно дело, которое вы точно должны сделать к концу дня, особенно если вы откладывали его всю неделю. Сосредоточьтесь на нём, пока не закончите. Вы почувствуете себя суперзвездой, вычеркнув его из списка дел!

Рак

Карта Таро на воскресенье для Рака: Четверка Пентаклей

Четверка Пентаклей символизирует контроль над материальными вещами. Рак, если в вашей жизни есть что-то, что кажется немного неправильным, то сегодня ваш день, чтобы привести эти области в порядок.

Организация не обязательно должна занимать много времени. Вы можете сфотографировать ящик комода и отправить фотографию в ChatGPT за советом. Работайте рывками, убирая вещи с телефона или разбирая ящик с хламом. Успех приходит постепенно.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Тройка Жезлов

День пролетит довольно быстро, Лев. С Тройкой Жезлов в качестве вашей ежедневной карты Таро, подумайте, какая область вашей жизни нуждается в улучшении. Вы находитесь в особом окне возможностей для личностного роста, особенно в работе над отношениями.

Начиная с 15 марта, охотно выходите за пределы своей зоны комфорта. Позвольте себе сталкиваться с трудностями и не уклоняйтесь от ответственности перед другими только потому, что они вам незнакомы. Воспринимайте проблемы в отношениях как возможности, а разногласия — как шанс укрепить дружбу или отношения в паре.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Четверка Жезлов, перевернутая

Общее значение перевернутой карты Таро Четверка Жезлов – отсутствие гармонии. 15 марта прислушайтесь к своему сердцу и обратите внимание на свое тело.

Измените то, что вызывает у вас дискомфорт. Ваше благополучие и психическое здоровье должны быть в центре вашего внимания 15 марта. Отстранитесь от того, что кажется вам знакомым, особенно когда речь идет о еде, привычках или распорядке дня. Если это больше не работает для вас или дает результат, который вам не нравится, пора что-то менять.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Пятерка Пентаклей

Немногие проблемы вызывают такой стресс, как бедность, и Пятерка Пентаклей говорит о трудностях, которые оставляют вас в состоянии нищеты, одиночества и без надежды.

Тем не менее, тема сегодняшней карты Таро призывает вас верить и считать, что решение существует, даже если вы еще о нем не подумали.

15 марта проведите мозговой штурм в чате или посмотрите, какие подсказки использовали и публиковали другие участники на форумах, например, на Reddit. Изучите доступные варианты, чтобы найти то, что может подойти именно вам.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: Паж Кубков, перевернутый

Паж Кубков в перевернутом положении учит вас, что не все нужно рассказывать, пока вы не будете готовы. Хранение секретов — это умный способ планировать и обдумывать свои идеи.

Скорпион, вы очень хорошо умеете быть загадочным, поэтому позвольте себе сегодня немного расслабиться. Сегодняшнее творчество уязвимо. Вы можете передумать, или кто-то может сказать что-то негативное и демотивировать вас. 15 марта займитесь своими мечтами дисциплинированно и спокойно. У вас еще много времени, чтобы открыться позже.

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: Десятка Жезлов

15 марта дела, которые сильно давят на ваше сердце, придут в большом масштабе. Десятка Жезлов говорит о бремени, и некоторые из них больше не стоят того, чтобы их нести. Поэтому, вместо того чтобы говорить себе, что у вас всё хорошо, будьте честны и скажите "больше нет".

Проявлять твёрдость по отношению к другим может быть сложно, но как только вы начнёте оспаривать ненужные ожидания, начнутся перемены. В итоге жизнь, которую вы построили, не желая её, превратится в ту, которую вы любите.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: Королева Кубков, перевёрнутая

Королева Кубков, перевёрнутая, говорит о сильных эмоциях, которые легко могут захлестнуть вас.

15 марта, если вы проснётесь, не зная, что делать со своей жизнью, или сомневаясь в направлении развития отношений, остановитесь. В моменты неопределённости лучше всего быть терпеливым к себе. Найдите место для понимания, которое вы бы проявили к другу, и успокойтесь.

Водолей

Карта Таро на воскресенье для Водолея: Шестерка Кубков

Так приятно вспомнить, какой простой была жизнь, когда вы были моложе. Шестерка Кубков говорит о ностальгии и о том, как размышления о прошлом помогают с теплотой вспоминать, какой прекрасной может быть невинность.

15 марта позвоните старому другу, чтобы вспомнить лучшие моменты вашей совместной жизни. Отправьте сообщение с фотографией и воспоминанием тому, кого вы знали и по кому скучаете. Используйте воспоминания как повод задать вопросы и услышать, как другие вспоминают ту же самую трогательную историю.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на воскресенье: Звезда

Карта Таро "Звезда" подобна радуге. Ее значение – возрождение надежды, и 15 марта вы почувствуете, что ситуация в вашей личной жизни улучшается.

Вы начинаете понимать, как легко преодолевать различные проблемы. Вы начинаете смотреть в будущее, а не размышлять о том, что нельзя изменить в прошлом. Сегодняшний день приносит вам чувство внутреннего покоя. Это идеальное время, чтобы перечислить свои благословения и знать, что, независимо от вашей ситуации, все налаживается.

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
