Гороскоп Таро на завтра 29 апреля: Овну - план, Раку - друзья

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Гороскоп Таро на 29 апреля

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Четверка Пентаклей

Вам нравится быть свободным духом, когда дело касается денег, и часто ваш знак ассоциируется с тратами. Тем не менее, карта Таро Четверка Пентаклей напоминает вам, что сейчас важно привести свои финансы в порядок.

Вам полезно знать несколько вещей, например, куда вы тратите деньги, как вы их зарабатываете и где вы можете сэкономить или инвестировать. Запланируйте встречу с профессионалом или сядьте и составьте план того, какой должна быть ваша ситуация в ближайшее время.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Сила, перевернутая

Тельцы, сегодня вас ждет испытание силы воли, и вы научитесь говорить, что не знаете ответа. Однако знание своих ограничений не является признаком слабости. Правда, бывают моменты, когда вы будете сомневаться в себе.

Итак, 29 апреля, когда вам выпадет перевернутая карта Таро "Сила", вы узнаете кое-что о своих ограничениях и о том, что вы можете, а что не можете делать иногда. Лучше признать это, чем притворяться. Правда освобождает.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Четверка Жезлов

И ваша карта Таро на 29 апреля, и Луна в Весах сосредоточены на переполняющей радости. Четверка Жезлов говорит о поиске правильного эмоционального баланса.

Вы переживаете свои взлеты и падения, но все это часть того, что значит быть человеком. Наслаждайтесь познанием себя и того, как чувства поддерживают вашу связь с другими.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Отшельник, перевернутая

Пришло время выйти из зоны комфорта и насладиться временем, проведенным с другими. 29 апреля и ваша карта Таро, и Луна в Весах указывают на дом как на место, где вы находите утешение.

Однако карта Отшельника перевернута, призывая вас выйти и познакомиться с людьми. Вам необходимо наладить контакты с другими после периода самоанализа. Слишком долгое одиночество может привести к психологическим проблемам. Проведение времени с друзьями сегодня — это позитивный шаг.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Десятка Пентаклей

Десятка Пентаклей указывает на финансовые выгоды. 29 апреля вы, Лев, можете поговорить с другими о деньгах так, чтобы это было полезно для всех.

Сегодня найдите время, чтобы позвонить человеку, с которым вам нужно поговорить о кредитах, платежах по кредитным картам или других вопросах, связанных со счетами. Поработайте над своим бюджетом или, если у вас есть время и ресурсы, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование в благотворительную организацию.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Четверка Мечей

Дева, вы цените постоянное движение. С учетом всех ваших амбиций, 29 апреля вы не можете позволить себе стоять на месте.

Однако Четверка Мечей напоминает вам, что перерывы — необходимая часть продуктивности. Перерывы, если использовать их в нужное время, позволяют вам подумать о том, что делать дальше.

Вашему творческому уму необходим отдых, и это улучшает вашу работу. Подумайте о том, чтобы включить больше перерывов в свой график на этой неделе.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Влюбленные, перевернутая

Весы, прислушайтесь к своему сердцу, особенно когда Луна находится в вашем знаке. Перевернутая карта Влюбленные указывает на чувство отчуждения между вами и другим человеком. Не позволяйте беспокойству накапливаться, если это произойдет.

29 апреля, если вы испытываете неуверенность в себе или задаетесь вопросом, почему вы не можете сделать другого человека счастливым, остановитесь. Люди, даже в отношениях, в конечном итоге несут ответственность за свое собственное счастье.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Пятерка Мечей, перевернутая

Прошлое осталось в прошлом, и когда Луна находится в Весах, вы ловите себя на том, что вспоминаете о том, что могли бы сделать лучше или как все могло бы быть хуже.

29 апреля перевернутая Пятерка Мечей подчеркивает процесс отпускания и важность вспоминать ситуации, не цепляясь за них. Вместо этого вам пора двигаться к исцелению и росту.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Восьмерка Мечей, перевернутая

Дружба — важная часть вашего человеческого опыта, Стрелец, и с Луной в вашем доме социальных связей вы готовы освободиться от любых ограничений, которые вас сдерживают.

29 апреля перевернутая Восьмерка Мечей показывает, где вы эмоционально и ментально застряли в рутине и можете освободиться. Слушать, жить и действовать вместе с хорошими друзьями, которые знают, что сказать, чтобы изменить ваше мышление, — это часть этого процесса.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Смерть

Карта Таро "Смерть" указывает на завершение и на то, что события в вашей жизни вот-вот остановятся, не оправдав ваших надежд. 29 апреля наиболее пострадавшей областью может стать ваша карьера или мечта, связанная с изменением вашего статуса.

Возможно, существуют причины, по которым то, на что вы надеялись, не происходит сейчас. В отношениях со Вселенной важно доверять процессу и знать, что все происходит тогда, когда должно.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Паж Пентаклей, перевернутый

Вы живете и учитесь, и это требует определенной смелости 29 апреля. Ваша карта Таро, Паж Пентаклей, перевернутый, учит вас действовать своевременно, когда появляется возможность, которую вы не хотите упустить.

Водолеи, у вас может возникнуть желание подумать или отложить это на другой день; однако лучше действовать быстро и делать то, что, как вы знаете, правильно для вас, когда подсказывает интуиция.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Тройка Мечей

Сердечная боль может настигнуть вас, когда вы меньше всего этого ожидаете. Сегодня вы можете услышать новости, которые вас разочаруют, о знаменитости, друге или о чем-то в другой стране.

29 апреля дайте себе время, необходимое для того, чтобы пережить любые негативные эмоции. Лучше всего принять то, что вы переживаете, и не торопиться.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

