Гороскоп Таро на завтра 13 июня: Тельцам - урок, Львам - осторожность

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 13 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на субботу для Овна: Тройка Жезлов, перевернутая

Иногда ваш разум может замереть прямо перед тем, как вас осенит гениальная идея. Суббота учит вас терпению и ожиданию искры.

Овен, ваша ежедневная карта Таро — Тройка Жезлов, перевернутая карта, которая указывает на творческий процесс, когда он заблокирован и его трудно возродить. Солнце и Луна в Близнецах, ваши умственные способности активны и готовы к открытию новых идей и созданию чего-то, чего вы раньше не делали.

Телец

Карта Таро на субботу для Тельца: Двойка Мечей

Вам не мешает, когда что-то занимает время, но в конечном итоге это может показаться слишком медленным, даже для вашего терпеливого характера.

13 июня Двойка Мечей подчеркивает напряжение, которое вы можете испытывать, когда возникают проблемы со временем, и то, как определенные механизмы преодоления трудностей кажутся сейчас бесполезными.

Сегодняшний урок может заключаться в обращении к себе, чтобы лучше понять себя и увидеть, что поможет вам чувствовать себя более уверенно в это время.

Близнецы

Карта Таро на субботу для Близнецов: Мир

Сегодня идеальный день для празднования ваших побед, даже если сейчас они кажутся вам незначительными.

Позитивные изменения в вашей личной жизни указываются Солнцем, Луной и вашей ежедневной картой Таро на субботу, 13 июня.

Карта Таро "Мир" означает именно то, что подразумевает её название: получение всего, чего вы хотите в физическом мире, и ощущение, что вы действительно достигли всего, чего желает ваше сердце.

Рак

Карта Таро на субботу для Рака: Шестерка Мечей, перевернутая

Рак, на горизонте маячит судьбоносный конец, Солнце и Луна находятся в вашем доме завершений. Вы чувствуете удовлетворение от завершения, и там, где вы, возможно, сомневались в принятом решении, вы чувствуете себя увереннее.

В субботу вам выпадет карта Таро Шестерка Мечей, которая указывает на необходимость ухода из токсичных ситуаций, но также вызывает опасения, что это решение неверно. Борьба с этим нормальна, и трудно понять, что вы действительно чувствуете, пока не сделаете выбор.

Лев

Карта Таро для Льва в субботу: Умеренность, перевернутая

Вам следует обращать внимание на мелочи, особенно если они мотивированы желанием угодить другим. Попытки угодить окружающим могут привести к тому, что вы сделаете больше, чем планировали изначально, и легко потратите энергию, деньги или время, прежде чем поймете, что произошло.

Перевернутая карта Умеренность 13 июня указывает на нарушение границ вами или другими людьми, поэтому суббота — хороший день, чтобы быть предельно осторожными со своими обещаниями и тем, что вы обещаете сделать.

Дева

Карта Таро для Девы в субботу: Башня, перевернутая

Дева, вы очень скрупулезны и организованы. Именно поэтому вы обычно хорошо готовитесь к кризису заранее. Перевернутая карта Таро "Башня" означает предотвращение травм или стресса, вызванных ситуациями, выходящими из-под контроля.

Этот настрой поможет вам перестроить аспекты вашей работы или социального статуса в субботу, 13 июня, обеспечивая безопасность вам и тем, за что вы отвечаете, во время кризиса.

Весы

Карта Таро для Весов на субботу: Девятка Мечей

Весы, Луна и Солнце в Близнецах, указывают на время для обучения, приключений и путешествий, и при наличии Девятки Мечей вы можете почувствовать, что единственный способ справиться с проблемой — это убежать от нее.

Эскапизм — тема для вашего знака зодиака в субботу, 13 июня. Когда жизненные трудности кажутся непреодолимыми, постарайтесь не позволять беспокойству взять над вами верх. Новолуние уже на горизонте и дает вам шанс легко начать все заново.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на субботу: Семерка Пентаклей, перевернутая

Семерка — особое число в Таро, потому что она часто выпадает в начале духовного пути, когда тихое размышление помогает понять, чего вы хотите или в чем нуждаетесь.

В субботу ваша карта Таро, Семерка Пентаклей, перевернутая, учит вас использовать тишину как способ настроиться на то, что Вселенная хочет, чтобы вы знали. Приготовьтесь открыть для себя нечто невероятно неожиданное, что поможет вам понять, чего вы желаете в будущем.

Стрелец

Карта Таро на субботу для Стрельца: Паж Пентаклей, перевернутая

Для вас, Стрельцы, сила в единстве. В субботу, 13 июня, когда Солнце и Луна находятся в вашем доме партнерских отношений, вы можете рассчитывать на совет других или на поддержку.

Проблемы с концентрацией и вниманием являются частью значения перевернутой карты Таро "Паж Пентаклей". Пажи в Таро связаны с детской активностью, а перевернутые Пентакли указывают на потери.

Эта карта Таро предостерегает от финансовой безответственности, особенно когда вы не понимаете, за что платите или на что соглашаетесь. Запросите дополнительную информацию или обратитесь за советом, если чувствуете в этом необходимость.

Козерог

Карта Таро на субботу для Козерога: Пятерка Кубков

Козерог, ваша ежедневная карта Таро на субботу — Пятерка Кубков, которая подчеркивает горе. Пятерка в Таро и нумерологии означает внезапные и эмоционально ошеломляющие перемены. Между тем, карта Кубки символизирует ваши чувства.

С новолунием на горизонте, Козерог, ваша нервная система будет очень активна.

В субботу отлично подойдут занятия, которые успокаивают ум и дарят чувство спокойствия. Вы можете многому научиться, размышляя о своем опыте.

Водолей

Карта Таро на субботу для Водолея: Король Пентаклей, перевернутый

Луна и Солнце сейчас находятся в вашем секторе радости, поэтому вы быстро улыбаетесь и находите смысл в мелочах. 13 июня вам следует быть осторожными, чтобы не переборщить и не тратить деньги во имя развлечений.

Водолей, поскольку сегодня вам выпала перевернутая карта Таро Король Пентаклей, это напоминает вам не сосредотачиваться только на моменте или своем опыте, а смотреть на вещи с точки зрения других людей, чтобы понимать, как ваши действия влияют на окружающих.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на субботу: Восьмерка Пентаклей

Восьмерка Пентаклей символизирует усердную работу, когда вы изо всех сил стараетесь узнать что-то новое и стать экспертом в этой области.

13 июня, когда Луна и Солнце находятся в вашем секторе дома, вы ищете комфорта, и сейчас может казаться, что это последнее, что могут предложить ваши повседневные обязанности. Борясь с естественной склонностью к комфорту, вы учитесь быть последовательными и терпеливыми в этом процессе.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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