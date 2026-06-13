Для четырех знаков зодиака начинается счастливый период: кто окажется в выигрыше

Сейчас нужно не только говорить о планах, но и начинать действовать.

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Каких знаков зодиака ждет успех / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому судьба подарит новые шансы и перспективы

Для кого начинается период большой удачи

Для четырех китайских знаков зодиака 13 июня начнется период большой удачи и успеха. На субботу приходится День установления, который поддерживает энергия Земляного Коня.

По словам астрологов, в это время появляются новые возможности для людей, которые устали сидеть сложа руки и ждать, пока начнется жизнь. Дни установления обладают особой энергией, которая сигнализирует о том, что "хватит говорить, пора действовать", пишет Главред со ссылкой на YourTango.

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Кому скоро действительно повезет

Лошадь

13 июня — это день, когда вы перестанете относиться к чему-то как к мечте и превратите это в план. Вы говорили об этом месяцами, но между желанием и фактическими действиями был большой разрыв. В этот день вы наконец примете решение начать, ведь ваш успех начинается с движения.

Тигр

В субботу состоится разговор, который позволит вам перестать беспокоиться по пустякам. Вы просто устали от мотивационных речей и чужого успеха, ведь можете сделать то же самое. В это время новые возможности пойдут вам навстречу.

Кролик

В этот день вы перестанете чувствовать, что вам нужно кому-то что-то доказывать. Вы все время защищали отношения или свой образ жизни перед людьми, которые просто этого не понимают. Когда вы перестанете нуждаться во внешнем одобрении, ваша уверенность станет невероятно привлекательной.

Обезьяна

13 июня вы перестанете удивляться определенным вещам, которые раньше вас отвлекали. Несколько месяцев назад вы бы поддерживали отношения без усилий, а теперь вы просто наблюдаете за ситуацией. Успех приходит, потому что вы наконец способны распознать разницу между тем, что увлекает, и тем, что ценно.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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