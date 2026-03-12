Звезды наделили рожденных в конкретные месяцы особым шармом - кто они

В астрологии считается, что люди, появившиеся на свет в определенные месяцы, чаще обладают природным обаянием.

Звезды наделили рожденных в конкретные месяцы особым шармом / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Люди, рожденные в марте и июле

Люди, рожденные в августе и октябре

Людей могут привлекать самые разные качества: для одних важна искренность, для других - уверенность, а кто-то ценит доброту и умение поддержать. Универсального рецепта привлекательности не существует, ведь вкусы у всех разные. Тем не менее в астрологии и нумерологии считается, что люди, появившиеся на свет в определённые месяцы, чаще обладают природным обаянием и легко располагают к себе окружающих. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на журнал Parade.

Их характер, манера общения и внутренняя энергия создают атмосферу, в которой другим людям комфортно и интересно находиться. Вот какие месяцы чаще всего называют среди самых притягательных.

Март

Люди, рождённые в марте, обычно отличаются яркой эмоциональностью и искренностью. Среди них встречаются представители знаков Рыбы и Овен, для которых характерна открытость чувств и сильная внутренняя энергия.

Такие люди редко скрывают свои переживания и эмоции, поэтому окружающие воспринимают их как очень живых и настоящих. Их мечты, надежды и переживания легко читаются в словах и взгляде. Благодаря этому рядом с ними быстро возникает ощущение доверия и эмоциональной близости.

Именно эта искренность и страсть к жизни часто делают мартовских людей особенно притягательными.

Июль

Рождённые в июле обычно обладают тёплым и заботливым характером. Представители знаков Рак и Лев известны своей эмоциональностью и умением поддерживать близких.

Для них очень важны отношения, поэтому они стремятся окружить себя друзьями, семьёй и любимыми людьми. Такие люди часто становятся центром дружеского круга, ведь умеют создавать атмосферу сплочённости и взаимной поддержки.

Их искренний интерес к другим и готовность прийти на помощь делают общение с ними особенно комфортным.

Август

Те, кто родился в августе, часто обладают яркой харизмой и уверенностью в себе. Среди них могут быть представители знаков Лев и Дева.

Эти люди умеют держаться достойно и производят впечатление тех, кто хорошо знает свою ценность. При этом их уверенность нередко сочетается с доброжелательным отношением к окружающим.

Они умеют поддержать, сказать комплимент или просто уделить внимание, благодаря чему рядом с ними люди чувствуют себя значимыми. Их энергия и оптимизм создают атмосферу вдохновения и праздника.

Октябрь

Люди, рождённые в октябре, известны своим обаянием и умением находить общий язык с разными людьми. Среди них встречаются дипломатичные Весы и проницательные Скорпионы.

Они часто выступают миротворцами в компании, помогая сглаживать конфликты и находить компромиссы. Такие люди умеют внимательно слушать и проявлять искренний интерес к собеседнику.

