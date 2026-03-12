Жить станет легче: трем знакам зодиака уготован настоящий триумф

Принятие себя и своих прошлых поступков становится важным шагом к внутреннему облегчению.

После 12 марта 2026 года представители некоторых знаков зодиака могут заметить, что жизнь постепенно становится легче и спокойнее. Сейчас планета Меркурий находится в фазе ретроградный Меркурий - периоде, который в астрологии связывают с переосмыслением прошлого и анализом собственных решений. Об этом сообщает Главред со ссылкой на YourTango.

В такие моменты люди чаще оглядываются назад, вспоминая прежние ошибки и переживания. Иногда эти воспоминания вызывают неловкость, однако именно они показывают, какой опыт был получен. Принятие себя и своих прошлых поступков становится важным шагом к внутреннему облегчению. Никто не идеален, а ошибки - естественная часть жизни. Сейчас подходящее время, чтобы отпустить прошлое и двигаться дальше.

Близнецы

Представители знака Близнецы нередко избегают размышлений о собственном пути, потому что склонны замечать прежде всего неудачи, а не достижения. Иногда кажется, что хорошие события теряются на фоне решений, о которых приходится сожалеть.

Однако в действительности вы гораздо строже к себе, чем нужно. Энергия ретроградного Меркурия может сыграть для вас положительную роль. Да, в прошлом были ошибки и неловкие моменты, но это знакомо каждому человеку.

Уже после 12 марта вы можете почувствовать облегчение - особенно если перестанете постоянно обвинять себя. Когда вы позволите себе расслабиться и примете себя такими, какие вы есть, многие вещи в жизни станут значительно проще.

Козерог

Для представителей знака Козерог четверг может стать моментом внутреннего перелома. Возможно событие или осознание, которое даст ощущение, что напряжённый период наконец завершился.

Вы часто возвращаетесь мыслями к прошлому, снова и снова анализируя произошедшее. Но такие размышления нередко мешают двигаться вперед.

На самом деле вам хочется другого - свободы, лёгкости и возможности снова поверить в лучшее. 12 марта может стать днём, когда вы решите отпустить прошлые переживания. Вместе с этим придёт чувство внутреннего спокойствия.

Телец

Представители знака Телец умеют замечать важность небольших деталей. В период ретроградного Меркурия именно маленькие проявления заботы и доброты помогают вам увидеть, сколько хорошего всё ещё есть вокруг.

Недавно вы могли понять, что способны сами выбирать, на чём сосредоточить внимание. Если вы не хотите постоянно находиться под влиянием тревожных новостей или негативных мыслей, вы можете ограничить их воздействие на свою жизнь.

Вам близок спокойный и размеренный ритм, который приносит ощущение гармонии. Нет необходимости соревноваться с окружающими или соответствовать чужим ожиданиям. Как только вы перестанете пытаться быть "как все", жизнь станет гораздо легче - и первые перемены могут начаться уже после 12 марта.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

