Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 13 марта: Близнецам - уступки, Весам - планировать

Алена Кюпели
12 марта 2026, 12:27
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 14 августа
Гороскоп Таро на 13 марта / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Десятка Мечей, перевернутая

Овен, перевернутая Десятка Мечей говорит о подъеме с самого дна. 13 марта вы готовы положить конец той сфере вашей жизни, которая вас угнетала.

В тот момент, когда вы перестанете отдавать власть людям или вещам вне себя, произойдет нечто грандиозное. Вы обнаружите, насколько вы невероятно сильны, и поймете, что вас ждет целый мир, который вы сможете открыть.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Сила, перевернутая

13 марта ваша ежедневная карта Таро — перевернутая Сила. Поэтому, Телец, будьте честны с собой, особенно если вы чувствуете усталость. Сегодня вы испытываете потребность в завершении, но найти его сложнее, чем обычно.

Когда ваш разум и тело просят отдыха, поддайтесь и позвольте себе отстраниться. Попросите других сделать то, что вы обычно делаете, чтобы вы могли уважать потребности своего тела или разума.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на пятницу: Шестерка Пентаклей

Шестерка Пентаклей символизирует танец взаимных уступок между двумя людьми, которые одинаково ценят друг друга.

13 марта дарение — это больше, чем просто действие. Вам нравится быть тем, кто делает что-то для других. Однако не менее щедро позволять другим делать что-то для вас. Просто скажите "спасибо" и наслаждайтесь моментом.

Рак

Карта Таро для Рака на пятницу: Колесо Фортуны, перевернутое

Есть момент, когда негативная энергия должна прекратиться. Колесо Фортуны, перевернутое, описывает период, который вы определяете как несчастливый.

Тем не менее, отсутствие удачи может стать периодом роста. Вы учитесь обходиться без необходимых вещей и комфорта, которые есть у других. Вы становитесь гораздо более стойкими и сильными.

Лев

Карта Таро для Льва на пятницу: Восьмерка Жезлов, перевернутая

13 марта, согласно перевернутой Восьмерке Жезлов, в вашей энергии возникает блокировка. Теперь вам нужно выяснить, в чем причина.

Возможно, вы перегружены. Вам может казаться, что вы делаете слишком много и вами пользуются. Будьте честны с собой. Используйте это время для личной честности и размышлений.

Дева

Карта Таро для Девы на пятницу: Восьмерка Жезлов, перевернутая

Перевернутая Восьмерка Жезлов представляет собой спорадическую, хаотичную энергию и задержки. Это означает, что ваше внимание рассеяно между несколькими вещами, и вы не чувствуете покоя или присутствия.

Возможно, в вашем мышлении закрепился оттенок культуры суеты. Хотя мир будет говорить вам: количество, количество, количество, эта карта напоминает вам, что хорошие вещи не боятся времени. Вы можете, совершенно справедливо, замедлиться, Дева; На самом деле, лучше всего сделать это прямо сейчас. Восстановите ясность ума и внутреннее равновесие.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Туз Пентаклей, перевернутый

Туз Пентаклей говорит о том, что сейчас самое подходящее время привести свои финансы в порядок. Заранее спланируйте что-нибудь неожиданное.

Лучше составить список всего, что, как вы знаете, нуждается в исправлении в ближайшие несколько месяцев, чтобы быть готовыми, чем быть застигнутыми врасплох.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Верховная Жрица, перевернутая

13 марта ваша ежедневная карта Таро, Верховная Жрица, перевернутая, означает, что ваша интуиция пытается что-то вам сказать, но вы, Скорпион, можете её игнорировать.

Возможно, это сон или тонкое предчувствие, эта карта предполагает, что может быть некий скрытый посыл. Возможно, она пытается раскрыть истину, показать вам, что в вашей жизни нуждается в любви, или изменить ваши приоритеты. Что бы это ни было, откройте глаза и уши.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на пятницу: Дьявол

Карта Дьявола — это воплощение негативных моделей поведения, Стрелец. Получение этой карты — это как пробуждение, позволяющее вернуть себе свою силу, Стрелец.

Вы получили эту карту не просто так, Стрелец; вы получили её, потому что перемены, которых вы жаждете, уже здесь, готовы произойти. На самом деле, есть ваша будущая версия, которая гордится вами и терпеливо относится к вам сейчас. Сегодня подумайте, от какой негативной спирали вы хотите избавиться.

Козерог

Карта Таро для Козерога на пятницу: Двойка Жезлов

13 марта Двойка Жезлов означает, что пора смотреть в будущее, Козерог. Вы полны амбициозной энергии; вместо того, чтобы оставаться самодовольным, сейчас самое время направить её на что-то практическое.

Вы находитесь в захватывающем месте, где можете на мгновение остановиться и посмотреть, куда бы вы хотели двигаться. Планируйте, а затем не стесняйтесь действовать, Козерог.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Королева Мечей

Водолей, если вам выпала Королева Мечей, это значит, что все ваши печали только сделали вас сильнее.

Вы доказали, что пережитая вами боль не была напрасной. Вы приняли каждый брошенный в вас камень и построили дом, Водолей, кирпичик за кирпичиком. Эта карта символизирует ваш рост в честности и умении мыслить самостоятельно.

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб: Королева Жезлов

Карта Таро Королева Жезлов символизирует уверенного в себе лидера. Если вы получили её в раскладе, это значит, что эти качества проявятся в вас. Эта карта призывает вас направить свою страсть на достижение целей.

Наслаждаясь одиночеством, Королева Жезлов также напоминает вам о преимуществах взаимосвязи. Именно благодаря связям с людьми вы можете расти как личностно, так и профессионально. Поэтому, используйте социальную энергию.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
По 1500 грн пенсионерам и кэшбэк за топливо: в Украине анонсировали новые выплаты

По 1500 грн пенсионерам и кэшбэк за топливо: в Украине анонсировали новые выплаты

13:10Украина
Будет новый 5-балльный шторм: когда влупит новая магнитная буря

Будет новый 5-балльный шторм: когда влупит новая магнитная буря

13:01Синоптик
Минус ПВО и тысячи снарядов: ВСУ ударили по важным объектам армии РФ

Минус ПВО и тысячи снарядов: ВСУ ударили по важным объектам армии РФ

12:43Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Доллар взлетел до исторического максимума, а евро обвалился: курс валют на 12 марта

Доллар взлетел до исторического максимума, а евро обвалился: курс валют на 12 марта

Сначала самоубийство, теперь волосы: что вытворила российская певица

Сначала самоубийство, теперь волосы: что вытворила российская певица

Какие люди идут рука об руку с удачей: рейтинг самых счастливых месяцев рождения

Какие люди идут рука об руку с удачей: рейтинг самых счастливых месяцев рождения

Почему история Украины из шведских архивов пугала Москву: что скрывали в СССР

Почему история Украины из шведских архивов пугала Москву: что скрывали в СССР

Последние новости

13:24

Как правильно сказать "мне все равно" на украинском: самые точные варианты

13:23

Ошибка при стирке, которую многие делают годами: эксперты объяснили нюанс

13:12

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

13:10

По 1500 грн пенсионерам и кэшбэк за топливо: в Украине анонсировали новые выплаты

13:10

Родзинки или ізюм - как сказать на украинском: объяснение удивит многих

100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус
13:06

"Супер-красавицы": появилось редкое фото Софии Ротару с сестрами

13:01

Будет новый 5-балльный шторм: когда влупит новая магнитная буря

12:43

Минус ПВО и тысячи снарядов: ВСУ ударили по важным объектам армии РФ

12:27

Гороскоп Таро на завтра 13 марта: Близнецам - уступки, Весам - планировать

Реклама
12:20

Лишь единицы скажут, куда может ехать водитель: коварный тест по ПДДВидео

12:16

Температура резко подскочит: на Ровенщину идет весеннее потепление

12:11

Мобилизация в Украине: Рада готовит новые жесткие ограничения для уклонистов и СЗЧ

12:07

"Дно, которое я пробиваю": Lida Lee впервые высказалась о зависимости

12:06

Тодоренко случайно засветила болезнь на теле

11:59

Пара продала дом и живет на круизном лайнере: так оказалось дешевле

11:57

В Одессу придет почти летнее тепло: синоптики удивили прогнозом на апрель 2026

11:26

Применение 5 статьи НАТО против Ирана: известно, что может подтолкнуть Европу

11:25

Китайский гороскоп на завтра, 13 марта: Быкам - слезы, Кроликам - стресс

11:14

Кремль попытался замять удар по заводу "Кремний Эл": военкоры РФ взорвались реакцией - ISW

11:07

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

Реклама
10:59

Украинская Рада Бизнеса призвала власти усилить финансирование Бюро экономической безопасности

10:46

"Шик и любовь": Вера Брежнева намекнула на помолвку

10:33

Вырастет сочным и без горечи: что обязательно нужно сделать с редисом

10:31

"Историческая ошибка": Зеленский сделал резонансные заявления об уступках РФ, Орбане и Путине

10:26

В Кремле изменили позицию по мирным переговорам: ISW раскрыл новые цели России

10:08

Минус 27 килограмм: Илона Гвоздева впечатлила своими изменениями

09:59

Зеленский заявил, что между Путиным и Орбаном есть только одно отличие

09:35

Внучка Ротару выгуляла в Париже сумки на три миллиона

09:23

Гороскоп на завтра 13 марта: Скорпионам - трудности, Водолеям - счастье

09:21

Исхудавшая и с тростью: Аллу Пугачеву "поймали" во время прогулки

09:21

Погибла в собственном доме: вражеский дрон унес жизнь ребенка на ЧерниговщинеФото

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 марта (обновляется)

08:51

После 12 марта все изменится: трем знакам зодиака наконец повезет

08:42

Дженнифер Лопес рассказала, насколько она счастлива после развода

08:35

Дроны атаковали НПЗ в России: там масштабный пожар, горят резервуары с топливомВидео

08:25

Зеленский жестко ответил на разговоры о компромиссах с ПутинымВидео

08:12

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:30

Зеленский заявил о ненависти к Путину и назвал путь к окончанию войныВидео

07:05

"Здесь есть важный момент": Леонов - об атаках на Турцию и 5 статье НАТОмнение

06:57

Уиткофф провел встречу с людьми Путина во Флориде: что известно о переговорах

Реклама
05:50

Старые методы против новых уловок - как защитить сад от птиц

05:06

Секрет большого урожая тыквы: что сделать с семенами перед посадкой

04:41

Забитая раковина больше не проблема: лайфхак, который поможет за считанные секунды

04:25

"Как можно оставаться в стороне": кум Каменских разгромил ее позицию

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке художника с холстом за 79 с

03:44

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

03:18

Самоубийство звезды "Джанго освобожденного": причина смерти и последний путь

03:00

Они вступают в эру успеха: четырем знакам зодиака судьба даст особый шанс

02:41

Можно ли есть потемневший авокадо: эксперты дали неожиданный ответ

02:35

Джаред Лето хочет строить бизнес в РФ - СМИ

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять