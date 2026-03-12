Гороскоп Таро на завтра 13 марта: Близнецам - уступки, Весам - планировать

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Десятка Мечей, перевернутая

Овен, перевернутая Десятка Мечей говорит о подъеме с самого дна. 13 марта вы готовы положить конец той сфере вашей жизни, которая вас угнетала.

В тот момент, когда вы перестанете отдавать власть людям или вещам вне себя, произойдет нечто грандиозное. Вы обнаружите, насколько вы невероятно сильны, и поймете, что вас ждет целый мир, который вы сможете открыть.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Сила, перевернутая

13 марта ваша ежедневная карта Таро — перевернутая Сила. Поэтому, Телец, будьте честны с собой, особенно если вы чувствуете усталость. Сегодня вы испытываете потребность в завершении, но найти его сложнее, чем обычно.

Когда ваш разум и тело просят отдыха, поддайтесь и позвольте себе отстраниться. Попросите других сделать то, что вы обычно делаете, чтобы вы могли уважать потребности своего тела или разума.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на пятницу: Шестерка Пентаклей

Шестерка Пентаклей символизирует танец взаимных уступок между двумя людьми, которые одинаково ценят друг друга.

13 марта дарение — это больше, чем просто действие. Вам нравится быть тем, кто делает что-то для других. Однако не менее щедро позволять другим делать что-то для вас. Просто скажите "спасибо" и наслаждайтесь моментом.

Рак

Карта Таро для Рака на пятницу: Колесо Фортуны, перевернутое

Есть момент, когда негативная энергия должна прекратиться. Колесо Фортуны, перевернутое, описывает период, который вы определяете как несчастливый.

Тем не менее, отсутствие удачи может стать периодом роста. Вы учитесь обходиться без необходимых вещей и комфорта, которые есть у других. Вы становитесь гораздо более стойкими и сильными.

Лев

Карта Таро для Льва на пятницу: Восьмерка Жезлов, перевернутая

13 марта, согласно перевернутой Восьмерке Жезлов, в вашей энергии возникает блокировка. Теперь вам нужно выяснить, в чем причина.

Возможно, вы перегружены. Вам может казаться, что вы делаете слишком много и вами пользуются. Будьте честны с собой. Используйте это время для личной честности и размышлений.

Дева

Карта Таро для Девы на пятницу: Восьмерка Жезлов, перевернутая

Перевернутая Восьмерка Жезлов представляет собой спорадическую, хаотичную энергию и задержки. Это означает, что ваше внимание рассеяно между несколькими вещами, и вы не чувствуете покоя или присутствия.

Возможно, в вашем мышлении закрепился оттенок культуры суеты. Хотя мир будет говорить вам: количество, количество, количество, эта карта напоминает вам, что хорошие вещи не боятся времени. Вы можете, совершенно справедливо, замедлиться, Дева; На самом деле, лучше всего сделать это прямо сейчас. Восстановите ясность ума и внутреннее равновесие.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Туз Пентаклей, перевернутый

Туз Пентаклей говорит о том, что сейчас самое подходящее время привести свои финансы в порядок. Заранее спланируйте что-нибудь неожиданное.

Лучше составить список всего, что, как вы знаете, нуждается в исправлении в ближайшие несколько месяцев, чтобы быть готовыми, чем быть застигнутыми врасплох.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Верховная Жрица, перевернутая

13 марта ваша ежедневная карта Таро, Верховная Жрица, перевернутая, означает, что ваша интуиция пытается что-то вам сказать, но вы, Скорпион, можете её игнорировать.

Возможно, это сон или тонкое предчувствие, эта карта предполагает, что может быть некий скрытый посыл. Возможно, она пытается раскрыть истину, показать вам, что в вашей жизни нуждается в любви, или изменить ваши приоритеты. Что бы это ни было, откройте глаза и уши.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на пятницу: Дьявол

Карта Дьявола — это воплощение негативных моделей поведения, Стрелец. Получение этой карты — это как пробуждение, позволяющее вернуть себе свою силу, Стрелец.

Вы получили эту карту не просто так, Стрелец; вы получили её, потому что перемены, которых вы жаждете, уже здесь, готовы произойти. На самом деле, есть ваша будущая версия, которая гордится вами и терпеливо относится к вам сейчас. Сегодня подумайте, от какой негативной спирали вы хотите избавиться.

Козерог

Карта Таро для Козерога на пятницу: Двойка Жезлов

13 марта Двойка Жезлов означает, что пора смотреть в будущее, Козерог. Вы полны амбициозной энергии; вместо того, чтобы оставаться самодовольным, сейчас самое время направить её на что-то практическое.

Вы находитесь в захватывающем месте, где можете на мгновение остановиться и посмотреть, куда бы вы хотели двигаться. Планируйте, а затем не стесняйтесь действовать, Козерог.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Королева Мечей

Водолей, если вам выпала Королева Мечей, это значит, что все ваши печали только сделали вас сильнее.

Вы доказали, что пережитая вами боль не была напрасной. Вы приняли каждый брошенный в вас камень и построили дом, Водолей, кирпичик за кирпичиком. Эта карта символизирует ваш рост в честности и умении мыслить самостоятельно.

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб: Королева Жезлов

Карта Таро Королева Жезлов символизирует уверенного в себе лидера. Если вы получили её в раскладе, это значит, что эти качества проявятся в вас. Эта карта призывает вас направить свою страсть на достижение целей.

Наслаждаясь одиночеством, Королева Жезлов также напоминает вам о преимуществах взаимосвязи. Именно благодаря связям с людьми вы можете расти как личностно, так и профессионально. Поэтому, используйте социальную энергию.

