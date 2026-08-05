Каким знакам зодиака не грозит бедность: пять богачей по гороскопу

Мольфар Макс Гордеев определил пятерку знаков зодиака, которым богатство гарантировано самой природой.

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Какие знаки зодиака всегда находят деньги / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким знакам зодиака богатство дается легко

У кого самая большає "чуйка" на деньги

Хотя каждый человек хочет жить в достатке, есть пять знаков зодиака, которым это удается лучше всего. Они словно запрограммированы на богатство и являются прирожденными миллионерами.

Главред решил разобраться, каким знакам зодиака больше всего везет в финансовом плане.

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Какие знаки зодиака никогда не узнают, что такое бедность

Мольфар Макс Гордеев в своем видео на YouTube назвал пятерку знаков зодиака, которым бедность не грозит в принципе. Он обнародовал рейтинг от пятого до первого места, раскрыв особенности каждого знака в отношении к богатству.

Овен

Замыкает рейтинг Овен, представители которого занимают пятое место по финансовой удаче. По словам мольфара, этому знаку присуща особая предприимчивость и умение ориентироваться в обстоятельствах.

"Он всегда знает, где заработать. И всегда находит способы сделать это легко и просто", - отметил Гордеев.

Рак

Четвертое место досталось Раку, который, по мнению астролога, получает богатство без особых усилий. Гордеев убежден, что этому знаку способствуют сами обстоятельства.

"Он настоящий везунчик. Ему никогда не нужно ничего делать, чтобы все получилось. У него все само идет в руки", - подчеркнул мольфар.

Стрелец

Третье место в рейтинге занял Стрелец. Гордеев объясняет это врожденной легкостью, с которой представители этого знака получают желаемые материальные блага.

"У него просто по жизни есть природная удача. Ему открываются все двери и открываются все возможности, чтобы получить от жизни как можно больше материальных благ", - рассказал мольфар.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Второе место занимает Лев, которого мольфар называет настоящим царем среди знаков зодиака. По словам Гордеева, этому знаку от природы знакомо чувство достатка.

"Он - царь зверей. Знает, что такое жить в роскоши и достатке", - отметил мольфар.

Телец

Возглавляет рейтинг Телец, которому, по наблюдениям астролога, деньги даются легче всего среди всех знаков зодиака.

Гордеев объясняет это уникальным чутьем, которое помогает представителям этого знака всегда оставаться в плюсе.

Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Какие знаки зодиака могут стать миллионерами - видео:

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