Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Каким знакам зодиака не грозит бедность: пять богачей по гороскопу

Мария Николишин
5 августа 2026, 16:58
google news Подпишитесь
на нас в Google
Мольфар Макс Гордеев определил пятерку знаков зодиака, которым богатство гарантировано самой природой.
Каким знакам зодиака не грозит бедность: пять богачей по гороскопу
Какие знаки зодиака всегда находят деньги / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким знакам зодиака богатство дается легко
  • У кого самая большає "чуйка" на деньги

Хотя каждый человек хочет жить в достатке, есть пять знаков зодиака, которым это удается лучше всего. Они словно запрограммированы на богатство и являются прирожденными миллионерами.

Главред решил разобраться, каким знакам зодиака больше всего везет в финансовом плане.

видео дня

Какие знаки зодиака никогда не узнают, что такое бедность

Мольфар Макс Гордеев в своем видео на YouTube назвал пятерку знаков зодиака, которым бедность не грозит в принципе. Он обнародовал рейтинг от пятого до первого места, раскрыв особенности каждого знака в отношении к богатству.

Овен

Замыкает рейтинг Овен, представители которого занимают пятое место по финансовой удаче. По словам мольфара, этому знаку присуща особая предприимчивость и умение ориентироваться в обстоятельствах.

"Он всегда знает, где заработать. И всегда находит способы сделать это легко и просто", - отметил Гордеев.

Рак

Четвертое место досталось Раку, который, по мнению астролога, получает богатство без особых усилий. Гордеев убежден, что этому знаку способствуют сами обстоятельства.

"Он настоящий везунчик. Ему никогда не нужно ничего делать, чтобы все получилось. У него все само идет в руки", - подчеркнул мольфар.

Стрелец

Третье место в рейтинге занял Стрелец. Гордеев объясняет это врожденной легкостью, с которой представители этого знака получают желаемые материальные блага.

"У него просто по жизни есть природная удача. Ему открываются все двери и открываются все возможности, чтобы получить от жизни как можно больше материальных благ", - рассказал мольфар.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Второе место занимает Лев, которого мольфар называет настоящим царем среди знаков зодиака. По словам Гордеева, этому знаку от природы знакомо чувство достатка.

"Он - царь зверей. Знает, что такое жить в роскоши и достатке", - отметил мольфар.

Телец

Возглавляет рейтинг Телец, которому, по наблюдениям астролога, деньги даются легче всего среди всех знаков зодиака.

Гордеев объясняет это уникальным чутьем, которое помогает представителям этого знака всегда оставаться в плюсе.

Максим Гордеев
Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Какие знаки зодиака могут стать миллионерами - видео:

Читайте также:

О персоне: Макс Гордеев

Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака Максим Гордеев
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Как Украина планирует остановить баллистические удары РФ: Зеленский назвал три приоритета

Как Украина планирует остановить баллистические удары РФ: Зеленский назвал три приоритета

17:56Война
Был ли удар по Бортницкой станции аэрации в Киеве – в Генштабе сделали заявление

Был ли удар по Бортницкой станции аэрации в Киеве – в Генштабе сделали заявление

17:38Война
Началась новая фаза войны: чем опасны новые ракеты из КНДР и что станет целью атак

Началась новая фаза войны: чем опасны новые ракеты из КНДР и что станет целью атак

16:15Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Мыши и крысы их не выносят: что отпугивает грызунов лучше, чем яд

Мыши и крысы их не выносят: что отпугивает грызунов лучше, чем яд

Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожай

Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожай

Копать не надо: как полностью уничтожить пень с корнями, не повредив остальной двор

Копать не надо: как полностью уничтожить пень с корнями, не повредив остальной двор

Солнечные панели могут уйти в прошлое: альтернативу можно "напечатать" где угодно

Солнечные панели могут уйти в прошлое: альтернативу можно "напечатать" где угодно

Чехия изменила правила для украинских мужчин: без чего не дадут защиту

Чехия изменила правила для украинских мужчин: без чего не дадут защиту

Последние новости

17:58

Котлеты получатся невероятно сочными: что опытные повара добавляют в фарш

17:56

Как Украина планирует остановить баллистические удары РФ: Зеленский назвал три приоритета

17:55

Лепс сделал проукраинское заявление в отношении Крыма

17:52

Хитрая головоломка со спичками, которую школьники решают быстрее родителейВидео

17:45

Как правильно укладывать огурцы в банку: ошибка, которая портит консервацию

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
17:38

Был ли удар по Бортницкой станции аэрации в Киеве – в Генштабе сделали заявление

17:29

Украинцев призвали смешать сушеную мяту с солью: для чего это нужно

17:27

Слово "рассрочка" вызывает споры - как правильно сказать на украинском языкеВидео

17:23

Зачем заворачивать ключи и кошелек в фольгу: секрет, о котором мало кто знает

Реклама
17:20

Королевская семья проигнорировала юбилей Меган Маркл: названа причина

17:10

Соседи уже так делают: зачем класть алюминиевую фольгу под телевизорВидео

16:59

Масштабный пожар под Москвой: горит один из важнейших объектов "Роскосмоса"Фото

16:59

"На нас охотятся": звезда "Мастер Шеф" поделилась фото в слезах из-за РФ

16:58

Каким знакам зодиака не грозит бедность: пять богачей по гороскопуВидео

16:49

Деньги больше не проблема знака зодиака, которые преодолеют бедность 6 августа

16:44

Почва станет рыхлой и здоровой: что следует посеять на грядке после сбора картофеля

16:24

Волосы не будут жирнеть до недели — ингредиент, который стоит добавить в шампунь

16:16

Людей призывают рассыпать соду у двери ванной комнаты: в чем причинаВидео

16:15

Началась новая фаза войны: чем опасны новые ракеты из КНДР и что станет целью атакФотоВидео

16:14

Доллар падает, евро и злотый взлетели: новый курс валют на 6 августа

Реклама
15:57

Секрет японских поваров: что добавить в кляр для невероятно хрустящей корочки

15:25

Их слышно отовсюду: каких трех слов на самом деле не существует в украинском языке

15:24

Символ масонов или тайный знак: что означает пирамида с глазом на долларе

15:19

Лук и чеснок не будут портиться месяцами: куда их нужно положитьВидео

15:00

Жара окончательно отступает: синоптик назвала дату похолодания в Украине

15:00

Идеальные помидоры на зиму: минимум ингредиентов и максимум вкуса

14:48

Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП: суд избирает меру пресечения

14:40

Больше никакого желтого налета: раскрыт секрет идеально белой ванныВидео

14:11

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: чем опытные дачники устилают огород

14:10

Почему дети никогда не рождаются с зелёными глазами: неожиданный факт

14:10

Почему нельзя оставлять ложку в супе: химическая опасность и народные приметы

13:59

Быстро забывают все обиды: когда рождаются люди с особой чертой

13:57

РФ будет запускать по Украине до 100 ракет ежемесячно: "Флэш" назвал новые цели

13:39

Зачем добавлять соду при обжаривании лука: секретный лайфхак поваров

13:21

Гороскоп Таро на завтра 6 августа: Тельцу - решать, Стрельцу - шаги

13:14

Как освежить тусклые стены всего за несколько минут: ремонт не понадобитсяВидео

13:13

РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару: какие области под угрозой

13:08

Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке с бобрами за 12 с

12:58

Как сохранить урожай до весны: что нужно сделать с картофелем после сбора

12:50

Как замораживать продукты в стекле: простая хитрость убережет банки от трещин

Реклама
12:49

"Люблю свои формы": невеста Роналду ответила хейтерам за свое фото в бикини

12:40

"Детей не смогла спасти": мать потеряла двух дочерей из-за атаки РФ по СумамФото

12:36

Европа и РФ провели тайную встречу по поводу войны в Украине: Bloomberg узнал подробности

12:36

Китайский гороскоп на завтра, 6 августа: Обезьянам — путешествия, Петухам — выбор

12:20

Одна баночка - и захочется еще: рецепт хрустящих кабачков по-фински на зимуВидео

12:20

Жена Кличко показала взрослых детей от боксера

12:10

Почему стоит выбросить коврик для ванной: чем его лучше заменить

12:00

Слива из косточки: можно ли вырастить дерево и когда ждать плодовВидео

11:45

Путин размещает войска КНДР с более сотней ракет у границы Украины - Reuters

11:42

Несмотря на риски, связанные с санкциями, МВД готовит переезд крупнейшего сервисного центра Киева № 8041 в Blockbuster Mall

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять