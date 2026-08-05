Три знака зодиака испытают настоящий прилив счастья — кому улыбнется удача

Некоторые знаки зодиака могут получить приятные новости, восстановить старые связи или встретить любовь во время прямого движения Венеры 5 августа.

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5 августа трем знакам зодиака улыбнется настоящее счастье / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие три знака зодиака могут привлечь счастье и любовь 5 августа

Как прямое движение Венеры может повлиять на отношения и эмоции

Какие изменения в общении и отношениях прогнозируются

Для трех знаков зодиака 5 августа может стать днём новых возможностей в любви, приятных встреч и восстановления важных связей. Прямое движение Венеры будет способствовать открытости, общению и появлению людей, которые могут принести радость и поддержку.

Главред узнал, какие знаки зодиака могут почувствовать прилив счастья и любви 5 августа.

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По прогнозу астролога YourTango Руби Миранды, в этот день некоторые люди могут получить неожиданные сообщения, встретить старых знакомых или укрепить дружеские отношения. Венера в прямом движении символически связана с гармонией, чувствами и новыми эмоциональными возможностями.

Телец

Для Тельцов 5 августа может стать днём, когда они почувствуют особую поддержку со стороны близких людей. Представители этого знака смогут понять, кто на самом деле рядом с ними и кому можно доверять.

Астролог отмечает, что в этот день главным источником радости для Тельцов могут стать не романтические отношения, а крепкая дружба и искренние связи. Люди, которые давно рядом, могут напомнить им о важности взаимной поддержки.

Весы

Весам этот день может принести неожиданное известие от человека из прошлого. Это может быть сообщение от старого друга или знакомого, с которым когда-то существовала особая связь.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

По прогнозу астролога, такая встреча или общение может положить начало новому этапу в отношениях. Представителям этого знака советуют быть открытыми к неожиданным возможностям.

Рыбы

Для Рыб 5 августа может стать днем, когда любовь появится там, где они её совсем не ожидали. Даже если представители этого знака не находятся в поиске отношений, они могут получить приятный знак внимания.

Астролог считает, что прямое движение Венеры поможет Рыбам легче открываться новым эмоциям и принимать положительные изменения в своей жизни.

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Об источнике: Your Tango YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

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