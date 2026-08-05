Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Три знака зодиака испытают настоящий прилив счастья - кому улыбнется удача

Руслана Заклинская
5 августа 2026, 05:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Некоторые знаки зодиака могут получить приятные новости, восстановить старые связи или встретить любовь во время прямого движения Венеры 5 августа.
Три знака зодиака испытают настоящий прилив счастья — кому улыбнется удача
5 августа трем знакам зодиака улыбнется настоящее счастье / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие три знака зодиака могут привлечь счастье и любовь 5 августа
  • Как прямое движение Венеры может повлиять на отношения и эмоции
  • Какие изменения в общении и отношениях прогнозируются

Для трех знаков зодиака 5 августа может стать днём новых возможностей в любви, приятных встреч и восстановления важных связей. Прямое движение Венеры будет способствовать открытости, общению и появлению людей, которые могут принести радость и поддержку.

Главред узнал, какие знаки зодиака могут почувствовать прилив счастья и любви 5 августа.

видео дня

По прогнозу астролога YourTango Руби Миранды, в этот день некоторые люди могут получить неожиданные сообщения, встретить старых знакомых или укрепить дружеские отношения. Венера в прямом движении символически связана с гармонией, чувствами и новыми эмоциональными возможностями.

Телец

Для Тельцов 5 августа может стать днём, когда они почувствуют особую поддержку со стороны близких людей. Представители этого знака смогут понять, кто на самом деле рядом с ними и кому можно доверять.

Астролог отмечает, что в этот день главным источником радости для Тельцов могут стать не романтические отношения, а крепкая дружба и искренние связи. Люди, которые давно рядом, могут напомнить им о важности взаимной поддержки.

Весы

Весам этот день может принести неожиданное известие от человека из прошлого. Это может быть сообщение от старого друга или знакомого, с которым когда-то существовала особая связь.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

По прогнозу астролога, такая встреча или общение может положить начало новому этапу в отношениях. Представителям этого знака советуют быть открытыми к неожиданным возможностям.

Рыбы

Для Рыб 5 августа может стать днем, когда любовь появится там, где они её совсем не ожидали. Даже если представители этого знака не находятся в поиске отношений, они могут получить приятный знак внимания.

Астролог считает, что прямое движение Венеры поможет Рыбам легче открываться новым эмоциям и принимать положительные изменения в своей жизни.

Читайте также:

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Оккупанты заявили о мощной контратаке Украины: где Силы обороны оттесняют врага

Оккупанты заявили о мощной контратаке Украины: где Силы обороны оттесняют врага

08:13Фронт
Горит гигантский хаб Wildberries: дроны атаковали Тульскую область РФ

Горит гигантский хаб Wildberries: дроны атаковали Тульскую область РФ

07:43Война
РФ ударила баллистикой по Киеву и области: вспыхнули пожары, много жертв

РФ ударила баллистикой по Киеву и области: вспыхнули пожары, много жертв

06:41Война
Реклама

Популярное

Ещё
Мыши и крысы их не выносят: что отпугивает грызунов лучше, чем яд

Мыши и крысы их не выносят: что отпугивает грызунов лучше, чем яд

Удача выбрала фаворитов: три знака зодиака получат заслуженную награду

Удача выбрала фаворитов: три знака зодиака получат заслуженную награду

Боевые действия могут начаться в новой области Украины - о чем предупредила разведка

Боевые действия могут начаться в новой области Украины - о чем предупредила разведка

Зажим от хлеба оказался находкой: для чего опытные хозяйки сохраняют его

Зажим от хлеба оказался находкой: для чего опытные хозяйки сохраняют его

Доллар, евро и злотый резко полетели вниз: курс валют на 5 августа

Доллар, евро и злотый резко полетели вниз: курс валют на 5 августа

Последние новости

08:13

Оккупанты заявили о мощной контратаке Украины: где Силы обороны оттесняют врага

07:43

Горит гигантский хаб Wildberries: дроны атаковали Тульскую область РФ

06:41

РФ ударила баллистикой по Киеву и области: вспыхнули пожары, много жертвФотоВидео

05:41

Три знака зодиака испытают настоящий прилив счастья — кому улыбнется удача

05:11

О запахе пота можно забыть на целый день: названа дешевая альтернатива дезодорантам

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
04:37

Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожайВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 10 отличий на картинке полицейских участков за 25 с

03:23

Как избавиться от ржавчины на сковородке за одну ночь: простой трюк

01:28

Граждане 51 страны воевали за РФ и попали в украинский плен - Лубинец

Реклама
00:31

Киев сотрясается от взрывов: РФ атакует столицу баллистикой - первые детали

04 августа, вторник
23:42

Пожелтевший тюль засияет бельем: что нужно добавить во время стирки

23:39

Новые операции и внутренние чистки: Зеленский согласовал громкие решения для СБУ

23:30

Почему пень отрастает даже после вырубки: как навсегда избавиться от дерева без техникиВидео

23:05

Чеснок сохранится до самой весны: как правильно подготовить и где его сушитьВидео

22:57

Начинаю с чистого листа: Пономарев заинтриговал заявлением

22:47

Мясо получится невероятно нежным и будет таять во рту: что добавить перед жаркой

22:44

Магия зеркальной даты: кто вскоре окажется среди любимчиков судьбы

22:43

Королевская семья сообщила о пополнении: родилась девочка

22:21

Успенская пострадала из-за украинских беспилотников

22:11

"Не можем все озвучивать": Зеленский сделал заявление о закулисных переговорах

Реклама
22:09

Чехия изменила правила для украинских мужчин: без чего не дадут защиту

22:00

РФ готовит новый массированный удар баллистикой и выделила цель - какой город под угрозой

21:57

Потеря золота: когда это обычная случайность, а когда — народная приметка

21:37

Не только для жарки: зачем автомобилисты хранят масло в бардачке

21:36

Турист заметил в съемном жилье потайную дверь и услышал странные звукиВидео

21:11

Солнечные панели могут уйти в прошлое: альтернативу можно "напечатать" где угодноВидео

21:01

Зачем опытные хозяйки распыляют уксус вокруг унитаза: хитрый трюк

20:53

Россияне обстреляли Киевщину дронами: первые детали о последствиях и пострадавших

20:38

Забытый трюк бабушек: как вернуть носкам белизну без химии и стирки

20:09

В РФ вырос спрос на побег за границу: СВР раскрыла, чего боятся россияне

20:08

Почему мужчины во Франции носили каблуки и чулки: неожиданная причина

20:07

В РФ внезапно "отказались" от Крыма: россияне массово жалуются и паникуютВидео

19:49

Мужчина вернулся с того света и заявил, что побывал в "золотом городе"Видео

19:33

В СБУ подвели итоги операции по принуждению России к миру — что удалось

19:22

Зачем класть кубики льда в сушилку: результат удивит даже опытных хозяек

19:22

Оккупанты продвинулись сразу в двух областях Украины: в DeepState обновили карту

19:16

Мыши и крысы их не выносят: что отпугивает грызунов лучше, чем ядВидео

19:10

Россия нашла слабое место Одессы: Коваленко рассказал, как его можно закрытьмнение

19:00

Зачем сыпать соду вокруг унитаза: эффект удивил даже опытных хозяекВидео

18:50

Копать не надо: как полностью уничтожить пень с корнями, не повредив остальной дворВидео

Реклама
18:46

В жизнь трёх знаков зодиака придет огромная сила: кому повезёт 5 августа

18:33

Почему мужчинам в СССР дарили именно гладиолусы: объяснение точно удивит

18:28

Тест на IQ: нужно найти жемчужное ожерелье среди цветов за 30 с

18:21

Графики "включений" света и не только — СМИ опубликовали 3 сценария зимы для украинцев

18:16

Запах из мусорного ведра исчезнет надолго: поможет один кухонный продукт

18:10

"Возвращал молодость": монахи нашли старый рецепт загадочного эликсира

17:57

Как превратить любой вентилятор в кондиционер и за минуты охладить комнатуВидео

17:56

"Не покорил гравитацию": в РФ десантник самоликвидировался прямо на празднике ВДВФотоВидео

17:46

"Мы приняли сложное решение": скончалась звезда фильма "Человек-паук"

17:33

В Украине летом растут ягоды, которых лучше избегать: как они выглядят

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять