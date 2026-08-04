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В жизнь трёх знаков зодиака придет огромная сила: кому повезёт 5 августа

Марина Иваненко
4 августа 2026, 18:46
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Гороскоп на 5 августа назвал три знака зодиака, для которых начинается благоприятный период. Раки, Козероги и Рыбы смогут оставить прошлое и добиться успеха.
5 августа три знака Зодиака вступят в новую эру
Три знака Зодиака вступят в новую эру 5 августа / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие три знака зодиака 5 августа вступят в новую мощную эру
  • Почему убывающая Луна поможет избавиться от старых страхов и сомнений
  • Какие изменения ждут Раков, Козерогов и Рыб в ближайшее время

5 августа 2026 года для трех знаков зодиака начнется особый этап. Астрологи считают, что убывающая Луна в фазе "Исчезающего Гиббуса" поможет избавиться от старых страхов, сомнений и всего, что больше не приносит пользы.

Именно в этот день появится шанс оставить позади изнурительные привычки, токсичные отношения и ограничивающие убеждения. Сильнее всего влияние этого астрологического периода почувствуют Раки, Козероги и Рыбы. Главред расскажет подробнее.

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Рак

Для Раков этот день станет символом нового начала. После длительного периода внутренней работы они наконец почувствуют облегчение и возвращение надежды.

Сейчас представители этого знака доверяют себе больше, чем когда-либо прежде. Именно эта уверенность поможет сделать решительный шаг вперёд. Старые привычки и неуверенность остаются в прошлом, открывая путь к более сильной и уверенной версии себя.

Козерог

Козероги вступают в период максимальной продуктивности. Успехи, которых они уже достигли, создают мощный импульс для новых свершений.

Однако астрологи подчеркивают: чтобы двигаться дальше, придется отказаться от всего, что мешает развитию. Это может касаться как устаревших привычек, так и проектов или людей, которые больше не способствуют росту.

Именно освобождение от лишнего позволит Козерогам полностью раскрыть свой потенциал и укрепить собственные позиции.

Рыбы

Для Рыб главной темой дня станет смелость. Представители этого знака почувствуют прилив решимости, который поможет действовать без страха и сомнений.

5 августа станет прекрасным моментом, чтобы сосредоточиться на своих целях и отказаться от всего, что отвлекает от главного. Именно концентрация и внутренняя уверенность помогут реализовать творческие идеи и использовать новые возможности.

Астрологи советуют не откладывать важные решения - сейчас настало время действовать и строить будущее на своих условиях.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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