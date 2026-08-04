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Гороскоп Таро на завтра 5 августа: Скорпиону - сожаление, Льву - нет компромиссу

Алена Кюпели
4 августа 2026, 09:20
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Карти Таро липень
Гороскоп Таро на 5 августа / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Двойка Жезлов, перевернутая

Ваша карта Таро на среду - Двойка Жезлов, перевернутая, что говорит о страхе перед переменами. Сегодня вы можете мешать себе по-настоящему наслаждаться жизнью из-за того, чего вы не хотите. Когда жизнь кажется вышедшей из-под контроля, попробуйте увидеть в ней комическую сторону. Хороший смех может стать лучшим лекарством, когда все неопределенно. Доверьтесь тому, что все наладится в свое время.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Король Жезлов

Вы прирожденный лидер, и когда Луна войдет в ваш знак в среду, вы почувствуете призвание делать все по-своему. 5 августа Король Жезлов напомнит вам доверять своим инстинктам и следовать собственному пути. Сделайте что-нибудь новое, что вы действительно хотите попробовать. Разрешите себе мыслить нестандартно.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Королева Жезлов, перевернутая

Не страшно признать, что вам нужен небольшой перерыв. В среду Луна входит в ваш сектор завершений. Перевернутая Королева Жезлов сигнализирует о чувстве выгорания. Если вы не хотите заниматься определенными делами, даже спортом, позвольте себе расслабиться. Всегда есть завтра, чтобы вернуться к тому, с чего вы остановились.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Башня

Карта Таро "Башня" часто символизирует внезапные, неожиданные события. Вы можете узнать что-то новое о друге, особенно когда Луна входит в Телец, активируя ваш сектор дружбы. Вместо того чтобы делать поспешные выводы, дайте себе шанс понять точку зрения и опыт других людей. Сегодняшний день не обязательно должен требовать от вас исцеления других, когда они признаются вам в чем-то, но вместо этого научитесь лучше понимать себя и свои убеждения.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Король Кубков

В среду, 5 августа, Король Кубков напоминает вам о необходимости уважать свои чувства. Вы имеете право отличаться от всех остальных. Вам не нужно делать что-то определенным образом только потому, что так нравится другим. Сегодня вы берете на себя ответственность за свою жизнь, за каждую ее часть. Это включает в себя ваши эмоциональные реакции и потребности. Вам не нужно идти на компромиссы ни с кем, Лев.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Девятка Жезлов, перевернутая

Ваша карта Таро на среду приглашает вас снять некоторые защитные барьеры и дать себе шанс быть уязвимым. Девятка Жезлов. Часто выпадает, когда вы немного защищаетесь. Трудно слышать, что говорят другие, или общаться, когда вы чувствуете, что должны защищать свои эмоции. Попробуйте отстраниться и посмотрите, поможет ли это.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Восьмерка Мечей

Иногда человек сам себе злейший враг. В среду вы можете встретить человека, который, кажется, сдерживает себя. Что бы вы ни говорили или ни делали, он не поймет, почему ему нужно меняться. Восьмерка Мечей может символизировать сложные отношения, в которых трудно разобраться. Вместо того чтобы пытаться изменить кого-то, чтобы он не хотел быть тем, кем хочет быть, подумайте о том, чтобы поработать над собой.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Туз Пентаклей, перевернутый

То, что вы упустили определенную возможность, не означает, что она не вернется в новой форме в будущем. 5 августа, с перевернутым Тузом Пентаклей, вы можете сожалеть о том, что не рискнули, когда это только началось. Возможно, тогда вы не были готовы к переменам. Простота и стремление сохранить все как есть могут помешать вам ясно видеть ситуацию. Но теперь, когда ваши глаза открыты, вы с меньшей вероятностью совершите ту же ошибку снова. Как правило, когда этот урок усвоен, начинают происходить перемены. Будьте внимательны и ждите следующего шанса.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Шестерка Пентаклей, перевернутая

Вы любите придерживаться своих привычек, и когда кто-то хочет их изменить, вам не нравится его деструктивная энергия.

В среду ваша карта Таро, Шестерка Пентаклей, перевернутая, напоминает вам, что эгоистичное поведение может проявляться у кого угодно. Возможно, вам нужно установить более четкие границы того, что вы будете или не будете терпеть. Изменение может показаться кому-то другому практичным, но не удовлетворяет ваши потребности. Стойте на своем.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Справедливость

Возможно, вы хотите, чтобы все делалось в соответствии с определенными правилами и нормами, которые вы считаете этичными. Но 5 августа у кого-то может быть свое личное мнение о том, что это такое и почему. Карта Таро "Справедливость" символизирует равенство, и это может определяться по-разному для разных людей. Сегодня поговорите о своих чувствах. Расскажите другу о своих чувствах, но будьте готовы выслушать и его точку зрения.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Двойка Кубков

Сегодняшний день посвящен гармоничным отношениям, которые дают вам сильное чувство партнерства и совместимости. Двойка Кубков говорит о том, что вы найдете человека, который понимает ваши потребности, и вы также понимаете его потребности. Сегодня важно искать позитивные моменты и видеть, где вы можете найти общий язык. В среду это может быть прекрасное время для решения проблем. Вы увидите, как любовь исцеляет.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Десятка Пентаклей

Сегодня вы приобретаете многое, но прежде всего – чувство финансовой безопасности. Сегодняшний день посвящен решению проблем. Не стоит начинать месяц без небольшого обзора ваших финансов. 5 августа составьте список всего, на что вам нужно обратить особое внимание в экономическом плане. Это отличная возможность улучшить то, что кажется несбалансированным.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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