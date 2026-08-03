Деньги будут литься рекой: какие четыре знака зодиака разбогатеют после 4 августа

Влияние ретроградного Хирона в Тельце с 4 августа поможет четырём знакам зодиака открыть путь к настоящему благополучию.

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Астролог назвала 4 главных счастливчика 4 августа / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие знаки зодиака привлекут достаток 4 августа

Кому прогнозируют финансовую удачу

Как ретроградный Хирон повлияет на знаки зодиака

Для четырёх знаков зодиака 4 августа может стать днём финансовых возможностей и важных внутренних перемен. Ретроградный Хирон в Тельце поможет переосмыслить отношение к деньгам, работе и личным ценностям.

Главред узнал, какие знаки зодиака могут ощутить прилив удачи и благосостояния 4 августа.

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По словам астролога YourTango Арии Гмиттер, этот период будет способствовать исцелению старых переживаний и пересмотру жизненных приоритетов. Именно это может открыть путь к новым возможностям и финансовому росту.

Телец

Для Тельцов этот день может стать временем переоценки собственных ценностей. Представители этого знака могут понять, что настоящее благополучие заключается не только в заработке, но и в возможности жить без постоянного стресса.

Астролог считает, что уверенность в себе и готовность отказаться от чрезмерного контроля помогут Тельцам увидеть новые возможности и почувствовать, что нужные ресурсы приходят в нужный момент.

Скорпион

Скорпионам рекомендуют больше заботиться о собственных интересах и не тратить все силы на решение чужих проблем. Прошлые ошибки могут научить их более внимательно относиться к своим ресурсам.

По словам астролога, именно разумный подход к финансам и личным границам поможет Скорпионам привлечь стабильность и удачу.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Водолей

Для Водолеев этот день может принести долгожданное чувство спокойствия. Напряжение дома будет постепенно уменьшаться, что позволит сосредоточиться на себе и своих потребностях.

Астролог отмечает, что внутреннее равновесие поможет Водолеям принимать более удачные финансовые решения и почувствовать, что жизнь постепенно налаживается.

Лев

Львам 4 августа стоит пересмотреть свое отношение к работе и карьере. Представители этого знака могут осознать, что стремление постоянно получать одобрение окружающих только изматывает их.

По словам астролога, возвращение уверенности в собственных силах поможет Львам увидеть новые перспективы и заложить основу для будущего финансового успеха.

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Об источнике: Your Tango YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

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