Нумерологи назвали день рождения, который приносит больше испытаний

Вы узнаете:
- Как усиливается влияние числа
- Как рассчитать свое "число судьбы"
Согласно представлениям нумерологов, особое значение имеет число 8, которое считается одним из самых сильных и неоднозначных символов. Об этом пишет издание Okdiario.
В нумерологии восьмерка ассоциируется с лидерскими качествами, амбициями, стремлением к материальному благополучию и успеху. Вместе с тем ей приписывают сложные кармические уроки и серьезные жизненные испытания.
По мнению сторонников этой практики, влияние числа усиливается, если восьмерка повторяется несколько раз в дате рождения. В качестве примера приводится дата 8 августа (08.08), которая, как считается, обладает особенно мощной энергетикой.
Нумерологи утверждают, что люди, родившиеся в этот день, нередко проходят через серьезные жизненные проверки. По их мнению, они могут чаще сталкиваться с финансовыми трудностями, а также с необходимостью принимать важные решения, способные существенно повлиять на дальнейшую судьбу.
Как рассчитать своё "число судьбы"
Помимо влияния отдельных цифр в дате рождения, нумерология предлагает рассчитать так называемое "число судьбы" – оно как бы отражает предназначение и сущность человека. Для этого нужно сложить все цифры даты рождения, пока не получится одно число.
Например: если человек родился 15 июля 1990 года, нужно сложить день (1+5=6), месяц (7) и год (1+9+9+0=19, далее 1+9=10, и 1+0=1). Общая сумма: 6+7+1=14, а затем 1+4=5. То есть число жизни в этом примере – 5.
Каждая цифра, по мнению нумерологов, имеет свое значение:
- 1 – самостоятельность, новаторство, лидерские качества.
- 2 – гармония, чуткость, умение находить компромиссы.
- 3 – креативность, общительность, оптимизм.
- 4 – дисциплинированность, надёжность, стремление к стабильности.
- 5 – свобода, любознательность, любовь к переменам.
- 6 – заботливость, ответственность, служение другим.
- 7 – склонность к анализу, философский склад ума.
- 8 – амбициозность и лидерские качества в бизнесе.
- 9 – альтруизм, щедрость, стремление менять мир к лучшему.
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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