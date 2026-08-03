Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Нумерологи назвали день рождения, который приносит больше испытаний

Виталий Кирсанов
3 августа 2026, 23:08
google news Подпишитесь
на нас в Google
В нумерологии восьмерка ассоциируется с лидерскими качествами, амбициями, стремлением к материальному благополучию и успеху.
Нумерологи назвали день рождения, который приносит больше испытаний
Нумерологи назвали день рождения, который приносит больше испытаний / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как усиливается влияние числа
  • Как рассчитать свое "число судьбы"

Согласно представлениям нумерологов, особое значение имеет число 8, которое считается одним из самых сильных и неоднозначных символов. Об этом пишет издание Okdiario.

В нумерологии восьмерка ассоциируется с лидерскими качествами, амбициями, стремлением к материальному благополучию и успеху. Вместе с тем ей приписывают сложные кармические уроки и серьезные жизненные испытания.

видео дня

По мнению сторонников этой практики, влияние числа усиливается, если восьмерка повторяется несколько раз в дате рождения. В качестве примера приводится дата 8 августа (08.08), которая, как считается, обладает особенно мощной энергетикой.

Нумерологи утверждают, что люди, родившиеся в этот день, нередко проходят через серьезные жизненные проверки. По их мнению, они могут чаще сталкиваться с финансовыми трудностями, а также с необходимостью принимать важные решения, способные существенно повлиять на дальнейшую судьбу.

Как рассчитать своё "число судьбы"

Помимо влияния отдельных цифр в дате рождения, нумерология предлагает рассчитать так называемое "число судьбы" – оно как бы отражает предназначение и сущность человека. Для этого нужно сложить все цифры даты рождения, пока не получится одно число.

Например: если человек родился 15 июля 1990 года, нужно сложить день (1+5=6), месяц (7) и год (1+9+9+0=19, далее 1+9=10, и 1+0=1). Общая сумма: 6+7+1=14, а затем 1+4=5. То есть число жизни в этом примере – 5.

Каждая цифра, по мнению нумерологов, имеет свое значение:

  • 1 – самостоятельность, новаторство, лидерские качества.
  • 2 – гармония, чуткость, умение находить компромиссы.
  • 3 – креативность, общительность, оптимизм.
  • 4 – дисциплинированность, надёжность, стремление к стабильности.
  • 5 – свобода, любознательность, любовь к переменам.
  • 6 – заботливость, ответственность, служение другим.
  • 7 – склонность к анализу, философский склад ума.
  • 8 – амбициозность и лидерские качества в бизнесе.
  • 9 – альтруизм, щедрость, стремление менять мир к лучшему.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
астролог астрологи астрология астрологический прогноз нумерология нумеролог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Иран готовил удары по трем объектам в Украине: в Тегеране сделали заявление

Иран готовил удары по трем объектам в Украине: в Тегеране сделали заявление

23:17Мир
"Единственное, что нас спасет": Буданов сделал обнадеживающее заявление о следующей зиме

"Единственное, что нас спасет": Буданов сделал обнадеживающее заявление о следующей зиме

22:42Война
Украинцы за границей получили новое ограничение - кого заденет

Украинцы за границей получили новое ограничение - кого заденет

20:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украина предложила РФ три варианта перемирия: в ОП рассказали о реакции Кремля

Украина предложила РФ три варианта перемирия: в ОП рассказали о реакции Кремля

Китайский гороскоп на завтра, 4 августа: Свиньям — конфликты, Тиграм — успех

Китайский гороскоп на завтра, 4 августа: Свиньям — конфликты, Тиграм — успех

Доллар и евро резко полетели вверх: курс валют на 4 августа

Доллар и евро резко полетели вверх: курс валют на 4 августа

Устойчивый запах пота наконец исчезнет из одежды: поможет простой народный способ

Устойчивый запах пота наконец исчезнет из одежды: поможет простой народный способ

Проблемы растают, как дым: какие три знака зодиака вступают в счастливую эпоху

Проблемы растают, как дым: какие три знака зодиака вступают в счастливую эпоху

Последние новости

00:05

Fire Point готовит "Фламинго" к новому турбореактивному двигателю

03 августа, понедельник
23:17

Иран готовил удары по трем объектам в Украине: в Тегеране сделали заявление

23:08

Нумерологи назвали день рождения, который приносит больше испытаний

22:42

"Единственное, что нас спасет": Буданов сделал обнадеживающее заявление о следующей зиме

22:16

Деньги будут литься рекой: какие четыре знака зодиака разбогатеют после 4 августа

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
22:02

"На фоне бесконечных спекуляций": Ариана Гранде возьмет паузу в карьере

21:52

Овощи завалят урожаем: простая медовая приманка, привлекающая пчел за минуты

20:55

"Я никуда не уезжаю": Анатолий Анатолич признался, почему не пошел на фронт

20:27

Украинцы за границей получили новое ограничение - кого заденет

Реклама
20:14

Зеленский уволил Стефанишину с должности посла в США — в чем причина

20:00

Помидоры созреют быстрее и не будут трескаться: что нужно сделать в августеВидео

19:58

Дело не в порошке: почему вещи после стирки остаются грязными

19:57

"Нашла свою нишу": Вакарчук рассказал о влиянии дочери на его музыкальные вкусы

19:32

Командиры Христианского корпуса провели совместную молитву за мир и победу Украины

19:23

Плодов больше, чем листьев: назвал лучший сорт помидоров для консервированияВидео

19:19

Жара до +38 °С и "тропические ночи" охватят Украину: когда ожидается похолодание

19:10

Копытько: Россия получает ответные болезненные удары - август готовит Кремлю сюрпризымнение

19:06

Проблемы останутся позади: какие три знака зодиака почувствуют облегчение

18:51

Терехов: Промышленность должна стать драйвером послевоенного восстановления Украины

18:47

В США признали, что с лицензиями на Patriot для Украины придется подождать

Реклама
18:37

Буданов сделал важное заявление о завершении войны — что сказал

18:24

Маринованные огурцы "Под снегом": старинный бабушкин рецепт с мукой

18:08

Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке с жарой за 10 секунд

17:58

Огородница сравнила четыре метода выращивания лука – какой самый лучший и почемуВидео

17:19

Украина предложила РФ три варианта перемирия: в ОП рассказали о реакции Кремля

17:18

Забытое украинское слово "сливе", которое использовали классики: что оно означает

17:17

Кроты будут обходить участок стороной: секретный способ, о котором мало кто знает

17:16

Больше никаких комочков: как и сколько варить манную кашу на молоке

17:07

Не для себя: Тринчер удивила подарком за миллионы гривен в свой день рожденияВидео

16:57

Не все можно замораживать сырыми: какие грибы нужно отварить перед заморозкой

16:47

Как быстро кот может забыть своего хозяина: ответ ученых удивит многих

16:19

Зеленский раскрыл сценарий завершения войны: что готовит Россия и каков план Украины

16:13

Сеть растрогал медвежонок, который очень любит надевать дорожный конус на голову

16:13

Гороскоп на сегодня, 4 августа: Овнам — подарок, Козерогам — раздражительность

16:08

Гигантские сомы заполонили целое озеро: власти начали платить рыбакам

15:58

Доллар и евро резко полетели вверх: курс валют на 4 августа

15:28

Розы желтеют в жару не только из-за недостатка воды: в чём главная ошибка садоводов

15:24

"Ворвалась": украинка прославилась на весь мир из-за поступка на вечеринке, кто онаВидео

15:20

Деньги и счастье в дом: когда и как правильно мыть окна по приметам

15:15

РФ ударила по АЗС на Днепропетровщине: вспыхнул пожар, есть погибшие и раненые

Реклама
14:39

"У нас украли будущее": россиянин в трёх словах описал жизнь при Путине

14:29

Умеров и Клименко получили новые должности - чем они будут заниматься

14:17

"Вали отсюда, понаехали": таксистка в Милане набросилась на украинок - полное видео

14:03

Устойчивый запах пота наконец исчезнет из одежды: поможет простой народный способ

13:43

"Поддержи предпринимателей": глупая реклама Wildberries вызвала волну хейта в РФ

13:24

Вкус, как в детстве: как легко заквасить зимние яблоки в обычной банке

12:56

Раскалит до рекордных +40: названа дата, когда жара достигнет пика и пойдет на спад

12:44

Китайский гороскоп на завтра, 4 августа: Свиньям — конфликты, Тиграм — успех

12:37

РФ переходит на новый формат ударов по Украине: названа главная угроза

12:28

200 млрд убытков и риск краха банков РФ: чем обернулись атаки ВСУ на WildberriesВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять