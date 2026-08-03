В нумерологии восьмерка ассоциируется с лидерскими качествами, амбициями, стремлением к материальному благополучию и успеху.

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Нумерологи назвали день рождения, который приносит больше испытаний / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как усиливается влияние числа

Как рассчитать свое "число судьбы"

Согласно представлениям нумерологов, особое значение имеет число 8, которое считается одним из самых сильных и неоднозначных символов. Об этом пишет издание Okdiario.

В нумерологии восьмерка ассоциируется с лидерскими качествами, амбициями, стремлением к материальному благополучию и успеху. Вместе с тем ей приписывают сложные кармические уроки и серьезные жизненные испытания.

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По мнению сторонников этой практики, влияние числа усиливается, если восьмерка повторяется несколько раз в дате рождения. В качестве примера приводится дата 8 августа (08.08), которая, как считается, обладает особенно мощной энергетикой.

Нумерологи утверждают, что люди, родившиеся в этот день, нередко проходят через серьезные жизненные проверки. По их мнению, они могут чаще сталкиваться с финансовыми трудностями, а также с необходимостью принимать важные решения, способные существенно повлиять на дальнейшую судьбу.

Как рассчитать своё "число судьбы"

Помимо влияния отдельных цифр в дате рождения, нумерология предлагает рассчитать так называемое "число судьбы" – оно как бы отражает предназначение и сущность человека. Для этого нужно сложить все цифры даты рождения, пока не получится одно число.

Например: если человек родился 15 июля 1990 года, нужно сложить день (1+5=6), месяц (7) и год (1+9+9+0=19, далее 1+9=10, и 1+0=1). Общая сумма: 6+7+1=14, а затем 1+4=5. То есть число жизни в этом примере – 5.

Каждая цифра, по мнению нумерологов, имеет свое значение:

1 – самостоятельность, новаторство, лидерские качества.

2 – гармония, чуткость, умение находить компромиссы.

3 – креативность, общительность, оптимизм.

4 – дисциплинированность, надёжность, стремление к стабильности.

5 – свобода, любознательность, любовь к переменам.

6 – заботливость, ответственность, служение другим.

7 – склонность к анализу, философский склад ума.

8 – амбициозность и лидерские качества в бизнесе.

9 – альтруизм, щедрость, стремление менять мир к лучшему.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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