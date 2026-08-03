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Китайский гороскоп на завтра, 4 августа: Свиньям - конфликты, Тиграм - успех

Марина Иваненко
3 августа 2026, 12:44
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Китайский гороскоп на 4 августа подскажет, кому этот день принесет финансовые возможности и важные решения. Прогноз раскрывает основные тенденции суток.
Китайский гороскоп на 4 августа
Китайский гороскоп на 4 августа / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие знаки получат новые возможности
  • Кому следует быть осторожнее в общении
  • На что обратить внимание в любви и финансах

Астрологический прогноз на завтра указывает на день контрастов, когда каждому знаку восточного календаря придется столкнуться со своими вызовами и возможностями. Кого-то ждет всплеск внутренней энергии и время для финансового планирования, а кому-то стоит проявить гибкость, воздержаться от конфликтов или наконец отпустить прошлое. Главред расскажет более подробно.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра - Крыса

Энергия дня будет довольно нестабильной, что может вызвать раздражительность и трудности с выражением мыслей, особенно если накопились обиды. Изменения в планах могут произойти из-за особого человека - прислушайтесь к своему сердцу и делайте выбор осознанно.

Китайский гороскоп на завтра - Бык

Возможны приступы сентиментальности и ностальгии по прошлому. Пришло время перевернуть страницу и двигаться дальше: сделайте то, что поначалу может вас напугать. Помните, что энтузиазм дарит приятные и радостные эмоции.

Китайский гороскоп на завтра - Тигр

Это мощный день для участия в общественных делах и волонтерстве. Ваши мысли и ценности пользуются уважением. Если денег не хватает, не волнуйтесь: лучшие удовольствия - простые, такие как натуральная еда и дополнительное время для отдыха.

Китайский гороскоп на завтра - Кролик

Желание жить лучше сбудется, но для этого нужно приложить собственные усилия и выполнить свою часть работы. Откажитесь от дополнительной работы, даже если она связана с добрым делом, а привлекательный, но неуместный флирт оценивайте трезво.

Китайский гороскоп на завтра - Дракон

Ваше сияние будет особенно ярким, а магнетизм - сильным. Позвольте своей игривой стороне проявиться. Это удачный день для смены имиджа без лишних затрат и отдыха в компании людей, которые разделяют вашу энергию.

Китайский гороскоп на завтра - Змея

Завтра вы будете держаться в стороне от чужих драм. Потребуется вся ваша духовная сила, чтобы сохранять спокойствие. Не доверяйте слухам - проверяйте информацию самостоятельно и только после этого принимайте решения.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра - Лошадь

Это мощный день для конструктивных перемен. Высказывайте свои мысли и смело просите то, чего хотите. Ваши усилия, направленные на объединение людей, вызовут восхищение. Если будет возможность, организуйте небольшую вечеринку или прогулку с друзьями.

Китайский гороскоп на завтра - Коза

Возможно ощущение беспокойства или скуки. Завтра будет благоприятное время, чтобы обратиться за советом к экспертам или людям старшего возраста. В романтических отношениях возможны вспышки страсти и более глубокое осознание собственных чувств.

Китайский гороскоп на завтра - Обезьяна

Время добавить в свою жизнь больше эмоциональной чуткости и духовности с помощью музыки, медитации или книг. Это идеальный момент для планирования короткой поездки. Не принимайте чужие сильные эмоции или убеждения на свой счет.

Китайский гороскоп на завтра - Петух

Хороший день, чтобы оценить своё финансовое положение: подсчитайте доходы, долги и расходы, а также спланируйте сбережения. Кроме того, составьте список желаемых долгосрочных покупок. Наслаждайтесь временем на свежем воздухе и общением с домашними питомцами.

Китайский гороскоп на завтра - Собака

Многие дела могут продвигаться медленнее, чем обычно. Это время испытаний, но будущее полно возможностей. Оптимизм, доброта к людям и животным, а также гибкость помогут справиться с любыми трудностями.

Китайский гороскоп на завтра - Свинья

Вероятны борьба за власть и семейные конфликты. Держитесь в стороне и придерживайтесь принципа "живи и дай жить другим", не теряя чувства юмора. Это прекрасный день, чтобы заняться своими делами и любимыми хобби.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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