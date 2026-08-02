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Китайский гороскоп на 3–9 августа: Змеям - любовь, а Лошадям - успех

Марина Иваненко
2 августа 2026, 15:14
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Китайский гороскоп на неделю поможет узнать основные тенденции, а прогноз по восточному календарю подскажет, кому повезет в любви, карьере и финансах.
Китайский гороскоп на неделю
Китайский гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Что обещает китайский гороскоп на неделю
  • Кому повезет в любви и карьере

Новая неделя с 3 по 9 августа 2026 года принесет значительные изменения в личной жизни, карьере и самочувствии. Азиатская астрология указывает на благоприятные дни для гармонизации отношений, но в то же время предостерегает от поспешных финансовых решений и излишних иллюзий.

Астрологические влияния недели помогут многим знакам пересмотреть собственные приоритеты и найти необходимый баланс. Главред расскажет подробнее.

видео дня

Китайский гороскоп на неделю - Крыса

В вашей жизни начинаются деликатные изменения, которые вызовут желание обновить окружение и образ жизни. Впрочем, старайтесь сохранять реалистичный взгляд на вещи и не верить слишком заманчивым предложениям или идеализированным дружеским проектам. Здоровый прагматизм убережет вас от разочарований.

Китайский гороскоп на неделю - Бык

Личная жизнь обещает быть насыщенной и динамичной. Каждая новая встреча и искренний разговор помогут укрепить отношения с близкими людьми. Если вы переживаете сложный этап в любви, эта неделя будет способствовать важному прорыву и сближению без сожалений о прошлом.

Китайский гороскоп на неделю - Тигр

В профессиональной и финансовой сферах возможна путаница в мыслях из-за чрезмерной усталости. Избегайте резкости в общении с коллегами, чтобы не усугубить ситуацию. Разумная сдержанность, контроль эмоций и осторожное планирование помогут сохранить финансовую стабильность.

Китайский гороскоп на неделю - Кот (Кролик)

Общий баланс будет способствовать восстановлению жизненных сил и душевного спокойствия. Незначительные беспокойства могут касаться самочувствия, поэтому избегайте переедания. Поддержание внутренней гармонии поможет легко справиться с временными колебаниями настроения.

Китайский гороскоп на неделю - Дракон

Влияние звёзд может подтолкнуть вас к поверхностным оценкам в общении с родственниками и друзьями. Старайтесь глубже анализировать ситуации, а не делать выводы только по внешним признакам. Даже если возникнут споры, в конечном итоге они пойдут на пользу вашим отношениям.

Китайский гороскоп на неделю - Змея

Вас ждет гармоничный и эмоционально насыщенный период. Устоявшиеся отношения получат новое дыхание, а страсть и взаимопонимание возродятся. Те, кто ищет свою вторую половинку, будут иметь все шансы встретить нужного человека и обрести счастье.

Китайский гороскоп на неделю - Лошадь

Этот период принесет ускорение в работе и расширение деловых контактов. Ваши финансовые перспективы будут напрямую зависеть от качества связей с партнерами. Если планируете сменить работу, действуйте осторожно и тщательно анализируйте каждое предложение.

Китайский гороскоп на неделю - Коза

Неделя подарит мощный прилив энергии и отличный физический тонус. Внутренний подъем поможет легко решать повседневные задачи и достигать поставленных целей. Открытость в общении позволит направить силы в нужное русло.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на неделю - Обезьяна

Дома и в семье будут царить уют и спокойствие, что поможет лучше понять близких. Одиноким представителям знака будет несколько сложнее определиться со своими желаниями. Искренность с друзьями поможет укрепить социальные связи.

Китайский гороскоп на неделю - Петух

В семейной жизни наступит период спокойствия и уютных вечеров в кругу родных. Свободные представители знака больше сосредоточатся на романтической дружбе или новых интересных знакомствах, которые со временем могут перерасти в нечто серьёзное.

Китайский гороскоп на неделю - Собака

Появится сильное стремление добиться успеха в карьере и получить заслуженное признание. Не недооценивайте соперников в бизнесе, расширяйте свои знания и анализируйте слабые места в стратегиях конкурентов, чтобы укрепить собственные позиции.

Китайский гороскоп на неделю - Свинья

Неиспользованная внутренняя энергия может вызвать легкую нервозность или головную боль, поэтому добавьте в свой распорядок дня спорт и прогулки. В конце недели напряжение спадет, а ситуация в общении с окружающими значительно улучшится.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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