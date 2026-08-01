Кому улыбнется судьба: 5 знаков зодиака с самым благоприятным гороскопом на август

Гороскоп на август назвал пять знаков, для которых этот месяц станет самым успешным. Узнайте, кто добьётся карьерного роста, гармонии и новых достижений.

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Кому повезет в августе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Август 2026 года станет месяцем мощных астрологических перемен и позитивных возможностей. Благодаря влиянию Венеры, Меркурия и затмения Новой Луны представители нескольких знаков зодиака почувствуют прилив вдохновения, карьерный рост и внутреннюю гармонию. Главред расскажет подробнее.

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Как сообщает издание YourTango, именно для пяти знаков зодиака последний месяц лета станет самым успешным периодом года.

Лев

Солнце и Меркурий в вашем знаке в начале месяца сделают вас главной звездой августа. Ваши идеи будут замечены, а харизма и уверенность будут на высоте. Если вы уже составили план действий, четко его придерживайтесь.

Переход Венеры 6 августа побудит уделить больше внимания близким и друзьям. Затмение Новой Луны 12 августа откроет двери для новых социальных связей, а Полная Луна 28 августа поможет использовать приобретенный опыт для достижения важных целей.

Весы

Главными темами августа для Весов станут восстановление внутреннего баланса, самостоятельность и забота о себе. С 6 августа Венера войдёт в ваш знак, принеся исцеление и помогая осознать собственную ценность.

Транзит Марса с 11 августа придаст мощный импульс карьерному росту. Вы сможете расширить своё влияние и даже рассчитывать на повышение. Главное - сотрудничать с коллегами и избегать конфликтов. В конце месяца важно найти время для отдыха.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Водолей

Август принесёт значительный импульс в отношениях с окружающими и откроет новые горизонты. Венера в Весах с 6 августа создаст прекрасные возможности для путешествий, обучения и знакомств с людьми из разных сфер.

Затмение Новой Луны 12 августа научит вас сочувствию и поможет найти баланс в общении с коллегами. Полная Луна 28 августа станет идеальным моментом для домашней перезагрузки и заботы о здоровье.

Овен

После июльского застоя Овны вновь почувствуют жажду действий и движения вперёд. С 6 августа вы станете более открытыми и лёгкими на подъём, что привлечёт к вам полезных людей.

Затмение 12 августа принесет в вашу жизнь больше вдохновения и приятных эмоций. Астрологи советуют не спешить с новыми стрессовыми задачами в середине месяца, а уже с 22 августа взяться за серьезную практическую работу.

Близнецы

Август станет для Близнецов идеальным месяцем для проявления лидерских качеств и командной работы. С 6 августа Венера вдохновит вас на новые интересные проекты на работе или дома, а Меркурий с 9 августа поможет в полной мере проявить свои способности.

Затмение 12 августа задаст тон позитивным изменениям на длительный период. В конце месяца Полнолуние в Рыбах поможет чётко сформулировать профессиональные амбиции и сделать важный шаг к их достижению.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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